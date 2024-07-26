https://sarabic.ae/20240726/حزب-الله-يعلن-إطلاق-صواريخ-على-مقاتلات-إسرائيلية-واستهداف-موقعين-إسرائيليين-1091141344.html
"حزب الله" يعلن إطلاق صواريخ على مقاتلات إسرائيلية واستهداف موقعين إسرائيليين
"حزب الله" يعلن إطلاق صواريخ على مقاتلات إسرائيلية واستهداف موقعين إسرائيليين
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، أن عناصره أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على مقاتلات إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية، بالإضافة إلى استهداف موقعين... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T10:29+0000
2024-07-26T10:29+0000
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وقال "حزب الله" في 3 بيانات منفصلة إن دفاعاته الجوية أطلقت صواريخ مضادة للطائرات على مقاتلات إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية، مما أجبرها على التراجع والانسحاب.وأضاف أن مقاتليه استهدفوا منظومة فنية إسرائيلية في موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها.كما أكد أنه استهدف تحركا لجنود العدو إسرائيليين داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240725/صحيفة-تكشف-عن-سلاح-يشل-العدو-يمتلكه-حزب-الله-اللبناني-1091110342.html
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طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم, العالم العربي, لبنان, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم, العالم العربي, لبنان, الأخبار
"حزب الله" يعلن إطلاق صواريخ على مقاتلات إسرائيلية واستهداف موقعين إسرائيليين
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، أن عناصره أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات على مقاتلات إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية، بالإضافة إلى استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين.
وقال "حزب الله
" في 3 بيانات منفصلة إن دفاعاته الجوية أطلقت صواريخ مضادة للطائرات على مقاتلات إسرائيلية داخل الأجواء اللبنانية، مما أجبرها على التراجع والانسحاب.
وأضاف أن مقاتليه استهدفوا منظومة فنية إسرائيلية في موقع راميا بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدميرها.
كما أكد أنه استهدف تحركا لجنود العدو إسرائيليين داخل موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل
و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.