https://sarabic.ae/20240817/إصابتان-إثر-قصف-من-جنوب-لبنان-على-إسرائيل-وحزب-الله-يعلن-استهداف-مستوطنة-إييليت-هشاحر-لأول-مرة-1091841367.html
إصابتان إثر قصف من جنوب لبنان على إسرائيل.. و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "إييليت هشاحر" لأول مرة
إصابتان إثر قصف من جنوب لبنان على إسرائيل.. و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "إييليت هشاحر" لأول مرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة صفد بالجليل الأعلى قادمة من جنوب لبنان. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T09:59+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "نحو 40 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى"، مؤكدة اندلاع حرائق في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى.من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "حزب الله" أطلق عشرات الصواريخ نحو الجليل الأعلى وفي البلدات، التي لم يتم إخلاؤها"، فيما كشفت صحيفة "هآرتس" عن إصابتين نتيجة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "الجيش قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى".في سياق ذي صلة، أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، أنه أدخل اليوم على "جدول نيرانه" مستعمرة إييليت هشاحر الإسرائيلية وقصفها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا"، مؤكدا أن هذا التصعيد جاء "رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية".ونشر "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات الصواريخ، الأمر الذي تسبب بقلق داخل الأوساط الإسرائيلية ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مشهد "غير عادي".ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.ويُظهر الفيديو المنشأة رقم"4" ما يشير إلى أنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معروفا عددها الحقيقي، وهي تظهر أن ما تم كشفه هو جزء بسيط من قدرات وإمكانات "حزب الله" الحقيقية، لا سيما على مستوى الصواريخ الدقيقة.وتسبب الفيديو "بقلق كبير" في إسرائيل، وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" يكشف لأول مرة عن مدينته تحت الأرض، وشاحنات جاهزة لإطلاق الصواريخ.وبدورها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الفيديو بأنه "غير عادي"، واصفة الأنفاق بأنها عملاقة.ونوهت الصحيفة إلى أن "الأنفاق مزودة بأجهزة حاسوب وإضاءة وعمق يسمح بمرور الشاحنات والدراجات النارية، ووجود متاهة طويلة يتواجد فيها منصات لإطلاق النار".
https://sarabic.ae/20240817/إيران-تؤكد-أنها-قادرة-على-مهاجمة-العدو-من-أي-نقطة-في-البلاد-1091838880.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي
إصابتان إثر قصف من جنوب لبنان على إسرائيل.. و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "إييليت هشاحر" لأول مرة
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة صفد بالجليل الأعلى قادمة من جنوب لبنان.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "نحو 40 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى"، مؤكدة اندلاع حرائق في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى.
من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "حزب الله" أطلق عشرات الصواريخ نحو الجليل الأعلى وفي البلدات، التي لم يتم إخلاؤها"، فيما كشفت صحيفة "هآرتس" عن إصابتين نتيجة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.
في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "الجيش قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى".
في سياق ذي صلة، أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، أنه أدخل اليوم على "جدول نيرانه" مستعمرة إييليت هشاحر الإسرائيلية وقصفها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا"، مؤكدا أن هذا التصعيد جاء "رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية".
ونشر "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية
، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات الصواريخ، الأمر الذي تسبب بقلق داخل الأوساط الإسرائيلية ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مشهد "غير عادي".
ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".
ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.
ويُظهر الفيديو المنشأة رقم"4" ما يشير إلى أنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معروفا عددها الحقيقي، وهي تظهر أن ما تم كشفه هو جزء بسيط من قدرات وإمكانات "حزب الله" الحقيقية، لا سيما على مستوى الصواريخ الدقيقة.
وتسبب الفيديو "بقلق كبير" في إسرائيل، وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" يكشف لأول مرة عن مدينته تحت الأرض، وشاحنات جاهزة لإطلاق الصواريخ.
وبدورها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"
الإسرائيلية، الفيديو بأنه "غير عادي"، واصفة الأنفاق بأنها عملاقة.
ونوهت الصحيفة إلى أن "الأنفاق مزودة بأجهزة حاسوب وإضاءة وعمق يسمح بمرور الشاحنات والدراجات النارية، ووجود متاهة طويلة يتواجد فيها منصات لإطلاق النار".