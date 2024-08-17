إصابتان إثر قصف من جنوب لبنان على إسرائيل.. و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "إييليت هشاحر" لأول مرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استمرار عقد مباحثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة.. والرئيس الفلسطيني يقرر التوجه إلى القطاع
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240817/إصابتان-إثر-قصف-من-جنوب-لبنان-على-إسرائيل-وحزب-الله-يعلن-استهداف-مستوطنة-إييليت-هشاحر-لأول-مرة-1091841367.html
إصابتان إثر قصف من جنوب لبنان على إسرائيل.. و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "إييليت هشاحر" لأول مرة
إصابتان إثر قصف من جنوب لبنان على إسرائيل.. و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "إييليت هشاحر" لأول مرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة صفد بالجليل الأعلى قادمة من جنوب لبنان. 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T09:59+0000
2024-08-17T09:59+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091840745_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_57961d8f251d4e56629ca6c4b3ab7638.jpg
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "نحو 40 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى"، مؤكدة اندلاع حرائق في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى.من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "حزب الله" أطلق عشرات الصواريخ نحو الجليل الأعلى وفي البلدات، التي لم يتم إخلاؤها"، فيما كشفت صحيفة "هآرتس" عن إصابتين نتيجة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "الجيش قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى".في سياق ذي صلة، أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، أنه أدخل اليوم ‌‏على "جدول نيرانه" مستعمرة إييليت هشاحر الإسرائيلية وقصفها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا"، مؤكدا أن هذا التصعيد جاء "رداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية".ونشر "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات الصواريخ، الأمر الذي تسبب بقلق داخل الأوساط الإسرائيلية ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مشهد "غير عادي".ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.ويُظهر الفيديو المنشأة رقم"4" ما يشير إلى أنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معروفا عددها الحقيقي، وهي تظهر أن ما تم كشفه هو جزء بسيط من قدرات وإمكانات "حزب الله" الحقيقية، لا سيما ‏على مستوى الصواريخ الدقيقة.وتسبب الفيديو "بقلق كبير" في إسرائيل، وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" يكشف لأول مرة عن مدينته تحت الأرض، وشاحنات جاهزة لإطلاق الصواريخ.وبدورها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الفيديو بأنه "غير عادي"، واصفة الأنفاق بأنها عملاقة.ونوهت الصحيفة إلى أن "الأنفاق مزودة بأجهزة حاسوب وإضاءة وعمق يسمح بمرور الشاحنات والدراجات النارية، ووجود متاهة طويلة يتواجد فيها منصات لإطلاق النار".
https://sarabic.ae/20240817/إيران-تؤكد-أنها-قادرة-على-مهاجمة-العدو-من-أي-نقطة-في-البلاد-1091838880.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091840745_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a82cc5f4703a5b47fbc388044a76cc6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله, العالم العربي

إصابتان إثر قصف من جنوب لبنان على إسرائيل.. و"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة "إييليت هشاحر" لأول مرة

09:59 GMT 17.08.2024
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه منطقة صفد بالجليل الأعلى قادمة من جنوب لبنان.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "نحو 40 صاروخا أطلق من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى"، مؤكدة اندلاع حرائق في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى.
من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن "حزب الله" أطلق عشرات الصواريخ نحو الجليل الأعلى وفي البلدات، التي لم يتم إخلاؤها"، فيما كشفت صحيفة "هآرتس" عن إصابتين نتيجة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.
في هذه الأثناء، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "الجيش قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل الأعلى".
في سياق ذي صلة، أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، أنه أدخل اليوم ‌‏على "جدول نيرانه" مستعمرة إييليت هشاحر الإسرائيلية وقصفها لأول مرة بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا"، مؤكدا أن هذا التصعيد جاء "رداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الكفور، التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية".
ونشر "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات الصواريخ، الأمر الذي تسبب بقلق داخل الأوساط الإسرائيلية ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مشهد "غير عادي".
ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".
ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.
تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
إيران تؤكد أنها قادرة على "مهاجمة العدو من أي نقطة" في البلاد
08:27 GMT
ويُظهر الفيديو المنشأة رقم"4" ما يشير إلى أنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معروفا عددها الحقيقي، وهي تظهر أن ما تم كشفه هو جزء بسيط من قدرات وإمكانات "حزب الله" الحقيقية، لا سيما ‏على مستوى الصواريخ الدقيقة.
وتسبب الفيديو "بقلق كبير" في إسرائيل، وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" يكشف لأول مرة عن مدينته تحت الأرض، وشاحنات جاهزة لإطلاق الصواريخ.
وبدورها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الفيديو بأنه "غير عادي"، واصفة الأنفاق بأنها عملاقة.
ونوهت الصحيفة إلى أن "الأنفاق مزودة بأجهزة حاسوب وإضاءة وعمق يسمح بمرور الشاحنات والدراجات النارية، ووجود متاهة طويلة يتواجد فيها منصات لإطلاق النار".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала