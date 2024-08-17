https://sarabic.ae/20240817/إيران-تؤكد-أنها-قادرة-على-مهاجمة-العدو-من-أي-نقطة-في-البلاد-1091838880.html

إيران تؤكد أنها قادرة على "مهاجمة العدو من أي نقطة" في البلاد

إيران تؤكد أنها قادرة على "مهاجمة العدو من أي نقطة" في البلاد

سبوتنيك عربي

علّقت السفارة الغيرانية لدى بيروت، أمس الجمعة، على الفيديو الذي نشره "حزب الله" اللبناني، والذي يظهر فيه منشأة عسكرية جديدة للحزب، تحت الأرض، لتخزين الصواريخ... 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T08:27+0000

2024-08-17T08:27+0000

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وقالت السفارة الإيرانية، لدى بيروت، عبر حسابها على منصة "إكس": "في اللغة الفارسية، نطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال "مدن الصواريخ"، مؤكدًا أن "هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء جغرافية إيران".وأضافت السفارة أن "هذه المدن تزرع الرعب في قلوب الأعداء"، متابعا: "يمكن لإيران إذا لزم الأمر مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية".ونشر "حزب الله" اللبناني، أمس الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات الصواريخ، الأمر الذي تسبب بقلق داخل الأوساط الإسرائيلية ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مشهد "غير عادي".ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.ويُظهر الفيديو المنشأة رقم"4" ما يشير إلى أنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معروفا عددها الحقيقي، وهي تظهر أن ما تم كشفه هو جزء بسيط من قدرات وإمكانات "حزب الله" الحقيقية، لا سيما ‏على مستوى الصواريخ الدقيقة.وتسبب الفيديو "بقلق كبير" في إسرائيل، وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" يكشف لأول مرة عن مدينته تحت الأرض، وشاحنات جاهزة لإطلاق الصواريخ.وبدورها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، الفيديو بأنه "غير عادي"، واصفة الأنفاق بأنها عملاقة.ونوهت الصحيفة إلى أن "الأنفاق مزودة بأجهزة حاسوب وإضاءة وعمق يسمح بمرور الشاحنات والدراجات النارية، ووجود متاهة طويلة يتواجد فيها منصات لإطلاق النار".

https://sarabic.ae/20240817/مسؤولون-إسرائيليون-إيران-وحزب-الله-خفضا-مستوى-جاهزية-وحداتهما-الصاروخية-1091834643.html

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