https://sarabic.ae/20240816/أنفاق-ضخمة-ومقرات-محصنة-حزب-الله-ينشر-فيديو-قد-يتسبب-بقلق-كبير-لإسرائيل--1091801192.html
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة... "حزب الله" ينشر فيديو يتسبب بقلق كبير داخل إسرائيل
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة... "حزب الله" ينشر فيديو يتسبب بقلق كبير داخل إسرائيل
سبوتنيك عربي
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية التابعة للحزب، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T09:17+0000
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ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.وبدورها، اعتبرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية الفيديو بأنه "غير عادي" واصفة الأنفاق بأنها عملاقة.ونوهت الصحيفة إلى أن الأنفاق مزودة بأجهزة حاسوب وإضاءة وعمق يسمح بمرور الشاحنات والدراجات النارية، ووجود متاهة طويلة يتواجد فيها منصات لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20240816/عضو-في-القيادة-السياسية-لـحماس-التهديدات-بقيام-حرب-إقليمية-ستؤثر-بشكل-مباشر-على-مسار-مفاوضات-قطر-1091800159.html
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العالم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أنفاق ضخمة ومقرات محصنة... "حزب الله" ينشر فيديو يتسبب بقلق كبير داخل إسرائيل
09:17 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 16.08.2024)
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية التابعة للحزب، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات الصواريخ، الأمر الذي تسبب بقلق داخل الأوساط الإسرائيلية ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه مشهد "غير عادي".
ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".
ومن الواضح من الفيديو المنشور، في هذا التوقيت، أنه يحمل رسائل كثيرة منها إظهار مستوى السرية المحيطة بمواقع أنظمة صواريخ "حزب الله" والقوة الصاروخية، التي يمتلكها الحزب في مواجهة إسرائيل.
ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.
ويُظهر الفيديو المنشأة رقم"4" ما يشير إلى أنها واحدة من سلسلة منشآت ليس معروفا عددها الحقيقي، وهيا تظهر أن ما تم كشفه هو جزء بسيط من قدرات وإمكانات "حزب الله" الحقيقية، لا سيما على مستوى الصواريخ الدقيقة.
وتسبب الفيديو، "بقلق كبير" في إسرائيل، وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن "حزب الله" يكشف لأول مرة عن مدينته تحت الأرض، وشاحنات جاهزة لإطلاق الصواريخ.
وبدورها، اعتبرت صحيفة "يدعوت أحرنوت"
الإسرائيلية الفيديو بأنه "غير عادي" واصفة الأنفاق بأنها عملاقة.
ونوهت الصحيفة إلى أن الأنفاق مزودة بأجهزة حاسوب وإضاءة وعمق يسمح بمرور الشاحنات والدراجات النارية، ووجود متاهة طويلة يتواجد فيها منصات لإطلاق النار.