https://sarabic.ae/20240816/أنفاق-ضخمة-ومقرات-محصنة-حزب-الله-ينشر-فيديو-قد-يتسبب-بقلق-كبير-لإسرائيل--1091801192.html

أنفاق ضخمة ومقرات محصنة... "حزب الله" ينشر فيديو يتسبب بقلق كبير داخل إسرائيل

أنفاق ضخمة ومقرات محصنة... "حزب الله" ينشر فيديو يتسبب بقلق كبير داخل إسرائيل

سبوتنيك عربي

نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، مشاهد تحت عنوان "جبالنا خزائننا"، لمنشأة "عماد 4" العسكرية التابعة للحزب، بداخلها عشرات الشاحنات العسكرية وراجمات... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T09:17+0000

2024-08-16T09:17+0000

2024-08-16T09:29+0000

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ويتخلل الفيديو مقتطفات من خطابات عدة ألقاها الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، يقول فيها إن "المقاومة في لبنان، بأسلحتها ومعداتها وقدراتها وتجاربها وخبراتها العديدة، أقوى من أي وقت مضى".ويحتوي الفيديو رسالة قوية لإسرائيل، مفادها أنه "في حالة نشوب حرب، ستواجه إسرائيل مصيرا لم تتوقعه أبدا"، بحسب الفيديو.وبدورها، اعتبرت صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية الفيديو بأنه "غير عادي" واصفة الأنفاق بأنها عملاقة.ونوهت الصحيفة إلى أن الأنفاق مزودة بأجهزة حاسوب وإضاءة وعمق يسمح بمرور الشاحنات والدراجات النارية، ووجود متاهة طويلة يتواجد فيها منصات لإطلاق النار.

https://sarabic.ae/20240816/عضو-في-القيادة-السياسية-لـحماس-التهديدات-بقيام-حرب-إقليمية-ستؤثر-بشكل-مباشر-على-مسار-مفاوضات-قطر-1091800159.html

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