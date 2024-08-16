https://sarabic.ae/20240816/عضو-في-القيادة-السياسية-لـحماس-التهديدات-بقيام-حرب-إقليمية-ستؤثر-بشكل-مباشر-على-مسار-مفاوضات-قطر-1091800159.html

عضو في القيادة السياسية لـ"حماس": التهديدات بقيام حرب إقليمية ستؤثر بشكل مباشر على مسار مفاوضات قطر

عضو في القيادة السياسية لـ"حماس": التهديدات بقيام حرب إقليمية ستؤثر بشكل مباشر على مسار مفاوضات قطر

سبوتنيك عربي

أكّد عضو القيادة السياسية في حركة حماس الفلسطينية، في لبنان، بسام خلف، أن "المتغيّر الجديد في المفاوضات الحالية، التي تشهدها قطر، في ما يتعلق بوقف إطلاق النار... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T08:40+0000

2024-08-16T08:40+0000

2024-08-16T08:40+0000

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وأشار خلف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هناك متغيّر آخر متمثل في قناعة الجيش الإسرائيلي أنه بات من المستحيل حسم المعركة عسكرياً وميدانياً على الأرض". واعتبر خلف أن "حماس ليست بوارد التنازل عن شروطها الأساسية، التي باتت معلومة من قبل الجميع في ما يتعلق بعدم وجود إسرائيلي في محور فيلاديلفيا وعودة النازحين، بالإضافة إلى ملف الأسرى بطبيعة الأحوال"، مشيراً إلى أن "نتنياهو لن يقبل بهذه الشروط نها تعتبر هزيمة للمشروع الإسرائيلي والهدف الأميركي المتمثل في إنهاء القضية الفلسطينية". ورأى أن "ما تورده الولايات المتحدة الأميركية حول موضوع حلّ الدولتين نضعه في إطار الكذب المتعمد، إذ أنها لو أرادت تحقيق هذه الغاية لبلغتها من دون أيّ معوقات".

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