https://sarabic.ae/20240816/عضو-في-القيادة-السياسية-لـحماس-التهديدات-بقيام-حرب-إقليمية-ستؤثر-بشكل-مباشر-على-مسار-مفاوضات-قطر-1091800159.html
عضو في القيادة السياسية لـ"حماس": التهديدات بقيام حرب إقليمية ستؤثر بشكل مباشر على مسار مفاوضات قطر
عضو في القيادة السياسية لـ"حماس": التهديدات بقيام حرب إقليمية ستؤثر بشكل مباشر على مسار مفاوضات قطر
سبوتنيك عربي
أكّد عضو القيادة السياسية في حركة حماس الفلسطينية، في لبنان، بسام خلف، أن "المتغيّر الجديد في المفاوضات الحالية، التي تشهدها قطر، في ما يتعلق بوقف إطلاق النار... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T08:40+0000
2024-08-16T08:40+0000
2024-08-16T08:40+0000
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وأشار خلف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هناك متغيّر آخر متمثل في قناعة الجيش الإسرائيلي أنه بات من المستحيل حسم المعركة عسكرياً وميدانياً على الأرض". واعتبر خلف أن "حماس ليست بوارد التنازل عن شروطها الأساسية، التي باتت معلومة من قبل الجميع في ما يتعلق بعدم وجود إسرائيلي في محور فيلاديلفيا وعودة النازحين، بالإضافة إلى ملف الأسرى بطبيعة الأحوال"، مشيراً إلى أن "نتنياهو لن يقبل بهذه الشروط نها تعتبر هزيمة للمشروع الإسرائيلي والهدف الأميركي المتمثل في إنهاء القضية الفلسطينية". ورأى أن "ما تورده الولايات المتحدة الأميركية حول موضوع حلّ الدولتين نضعه في إطار الكذب المتعمد، إذ أنها لو أرادت تحقيق هذه الغاية لبلغتها من دون أيّ معوقات".
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
عضو في القيادة السياسية لـ"حماس": التهديدات بقيام حرب إقليمية ستؤثر بشكل مباشر على مسار مفاوضات قطر
حصري
أكّد عضو القيادة السياسية في حركة حماس الفلسطينية، في لبنان، بسام خلف، أن "المتغيّر الجديد في المفاوضات الحالية، التي تشهدها قطر، في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، هو التهديد الجديّ بإمكانية قيام حرب إقليمية، لا سيما بعد التأكيد الواضح من قبل إيران بأنها سترد حتما على عملية اغتيال إسماعيل هنية، من جهة، ومن قبل "حزب الله "من جهة ثانية".
وأشار خلف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هناك متغيّر آخر متمثل في قناعة الجيش الإسرائيلي أنه بات من المستحيل حسم المعركة عسكرياً وميدانياً على الأرض".
وأضاف: "وأمام التهديدات المتقدمة والجدية بقرب احتمال قيام حرب إقليمية وعدم القدرة في إنهاء الحرب عسكرياً، وفي ظل رغبة أميركية بعدم توسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، بالرغم من رغبتها التامة في القضاء على "حماس"، يمكن القول أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون المخرج الممكن".
وأردف خلف: "لا نشارك بشكل مباشر في مفاوضات قطر، ولكن بحكم الجغرافيا، "حماس" على تماس مع هذه المفاوضات، التي لا تصلنا الكثير من المعلومات والتفاصيل حولها، ونحن ننتظر البيانات الرسمية، التي ستحددّ مسار هذه الجولة الجديدة من المفاوضات".
واعتبر خلف أن "حماس ليست بوارد التنازل عن شروطها الأساسية، التي باتت معلومة من قبل الجميع في ما يتعلق بعدم وجود إسرائيلي في محور فيلاديلفيا وعودة النازحين، بالإضافة إلى ملف الأسرى بطبيعة الأحوال"، مشيراً إلى أن "نتنياهو لن يقبل بهذه الشروط نها تعتبر هزيمة للمشروع الإسرائيلي
والهدف الأميركي المتمثل في إنهاء القضية الفلسطينية".
ورأى أن "ما تورده الولايات المتحدة الأميركية حول موضوع حلّ الدولتين نضعه في إطار الكذب المتعمد، إذ أنها لو أرادت تحقيق هذه الغاية لبلغتها من دون أيّ معوقات".