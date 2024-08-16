https://sarabic.ae/20240816/واشنطن-تدين-هجمات-المستوطنين-الإسرائيليين-غير-المقبولة-على-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1091795724.html

واشنطن تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين "غير المقبولة" على الفلسطينيين في الضفة الغربية

واشنطن تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين "غير المقبولة" على الفلسطينيين في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أدان البيت الأبيض يوم الخميس الهجمات التي وصفها بـ"غير المقبولة" ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين اليهود، وذلك بعد مقتل شخص وإصابة آخر في قرية بالضفة الغربية... 16.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-16T01:24+0000

2024-08-16T01:24+0000

2024-08-16T01:24+0000

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في بيان: "الهجمات التي ينفذها المستوطنون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".وأضاف: "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ تدابير لحماية جميع المجتمعات من الأذى، بما في ذلك التدخل لوقف مثل هذه الأعمال العنفية ومحاسبة جميع المسؤولين عنها".من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن رجلًا يبلغ من العمر 23 عامًا قُتل، وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على صدره، في الهجوم الذي استهدف قرية جيت غرب نابلس.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون"، دخلوا إلى جيت و"أشعلوا النار في مركبات وهياكل في المنطقة، ورموا الحجارة وقنابل المولوتوف".

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