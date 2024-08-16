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واشنطن تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين "غير المقبولة" على الفلسطينيين في الضفة الغربية
واشنطن تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين "غير المقبولة" على الفلسطينيين في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أدان البيت الأبيض يوم الخميس الهجمات التي وصفها بـ"غير المقبولة" ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين اليهود، وذلك بعد مقتل شخص وإصابة آخر في قرية بالضفة الغربية... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T01:24+0000
2024-08-16T01:24+0000
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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في بيان: "الهجمات التي ينفذها المستوطنون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".وأضاف: "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ تدابير لحماية جميع المجتمعات من الأذى، بما في ذلك التدخل لوقف مثل هذه الأعمال العنفية ومحاسبة جميع المسؤولين عنها".من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن رجلًا يبلغ من العمر 23 عامًا قُتل، وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على صدره، في الهجوم الذي استهدف قرية جيت غرب نابلس.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون"، دخلوا إلى جيت و"أشعلوا النار في مركبات وهياكل في المنطقة، ورموا الحجارة وقنابل المولوتوف".
https://sarabic.ae/20240723/اليابان-تفرض-عقوبات-على-مستوطنين-إسرائيليين-في-الضفة-الغربية-1091040950.html
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البيت الأبيض, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن تدين هجمات المستوطنين الإسرائيليين "غير المقبولة" على الفلسطينيين في الضفة الغربية

01:24 GMT 16.08.2024
© AP Photo / Mahmoud Illeanموقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023
موقع هجوم على مستوطنين إسرائيليين بالقرب من كنيس يهودي في القدس، 27 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
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أدان البيت الأبيض يوم الخميس الهجمات التي وصفها بـ"غير المقبولة" ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين اليهود، وذلك بعد مقتل شخص وإصابة آخر في قرية بالضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في بيان: "الهجمات التي ينفذها المستوطنون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
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وأضاف: "يجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ تدابير لحماية جميع المجتمعات من الأذى، بما في ذلك التدخل لوقف مثل هذه الأعمال العنفية ومحاسبة جميع المسؤولين عنها".
من جهتها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن رجلًا يبلغ من العمر 23 عامًا قُتل، وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء إطلاق النار على صدره، في الهجوم الذي استهدف قرية جيت غرب نابلس.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "عشرات المدنيين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون"، دخلوا إلى جيت و"أشعلوا النار في مركبات وهياكل في المنطقة، ورموا الحجارة وقنابل المولوتوف".
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