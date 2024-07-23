https://sarabic.ae/20240723/اليابان-تفرض-عقوبات-على-مستوطنين-إسرائيليين-في-الضفة-الغربية-1091040950.html

اليابان تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

اليابان تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو تتخذ ترتيبات لفرض عقوبات لتجميد أصول 4 مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T05:27+0000

2024-07-23T05:27+0000

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وقال هاياشي: "أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وأشار هاياشي إلى إن "اليابان ستنفذ بانتظام إجراءات تجميد الأصول، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".وكانت بريطانيا قد فرضت في فبراير الماضي عقوبات على 4 إسرائيليين، قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية.وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا في وقت سابق من فبراير على 4 رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.في يونيو/ حزيران، أعلنت كندا أيضا فرض عقوبات على "مستوطنين متطرفين" إسرائيليين لتورطهم في ارتكاب "أعمال عنف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما ذكرت الحكومة الكندية في بيان صدر في ذلك الوقت.

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