https://sarabic.ae/20240723/اليابان-تفرض-عقوبات-على-مستوطنين-إسرائيليين-في-الضفة-الغربية-1091040950.html
اليابان تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية
اليابان تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو تتخذ ترتيبات لفرض عقوبات لتجميد أصول 4 مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T05:27+0000
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وقال هاياشي: "أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".وأشار هاياشي إلى إن "اليابان ستنفذ بانتظام إجراءات تجميد الأصول، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".وكانت بريطانيا قد فرضت في فبراير الماضي عقوبات على 4 إسرائيليين، قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية.وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا في وقت سابق من فبراير على 4 رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.في يونيو/ حزيران، أعلنت كندا أيضا فرض عقوبات على "مستوطنين متطرفين" إسرائيليين لتورطهم في ارتكاب "أعمال عنف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما ذكرت الحكومة الكندية في بيان صدر في ذلك الوقت.
https://sarabic.ae/20240715/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-قرار-الكنيست-بشأن-الآثار-الفلسطينية-جزء-من-مخطط-ضم-الضفة-الغربية-1090829219.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار اليابان, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار اليابان, إسرائيل
اليابان تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية
أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو تتخذ ترتيبات لفرض عقوبات لتجميد أصول 4 مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال هاياشي: "أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الإسرائيليين الأربعة المتورطين في أعمال العنف كأهداف لتجميد الأصول.
وأشار هاياشي إلى إن "اليابان ستنفذ بانتظام إجراءات تجميد الأصول، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".
وكانت بريطانيا قد فرضت في فبراير الماضي عقوبات على 4 إسرائيليين، قائلة إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية.
وفرضت بريطانيا بموجب تلك الإجراءات قيودا صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة، الذين قالت إنهم متورطون في "انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان".
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات أيضا في وقت سابق من فبراير على 4 رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف بالضفة الغربية.
في يونيو/ حزيران، أعلنت كندا أيضا فرض عقوبات على "مستوطنين متطرفين" إسرائيليين لتورطهم في ارتكاب "أعمال عنف" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما ذكرت الحكومة الكندية في بيان صدر في ذلك الوقت.