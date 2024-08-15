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الرئيس الفلسطيني يتحدث أمام البرلمان التركي... فيديو
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عرب بوينت بودكاست
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11:33 GMT
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تقرير إسرائيلي: تكلفة الحرب على غزة ارتفعت إلى 250 مليار شيكل
تقرير إسرائيلي: تكلفة الحرب على غزة ارتفعت إلى 250 مليار شيكل
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تكلفة الحرب الدائرة على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى أكثر من 250 مليار شيكل. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأجرت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع 4 مسؤولين إسرائيليين بارزين في مجال الاقتصاد، أكدوا أن "هناك ارتفاعا مطردا في تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، قد وصلت إلى ما يزيد عن 250 مليار شيكل، ما يعادل 67 مليار دولار (الدولار = 0.27 شيكل إسرائيلي)".ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير أن مؤسسة الدفاع في بلاده "تريد زيادة سنوية بما لا يقل عن 20 مليار شيكل"، منوهة إلى أن "تلك التكلفة المادية المقدرة سوف تزيد نتيجة لوجود مئات الآلاف ممن تم إجلاؤهم وهناك جرحى ومصابين والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا يتم احتسابها حتى في تكلفة الحرب".فيما حذر مسؤول اقتصادي إسرائيلي آخر من "هجرة الأدمغة" إلى الخارج، موضحا أن تلك الهجرة لا يجب التقليل من أهميتها لكونها في زيادة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240815/مسؤولون-يحذرون-من-خطر-طويل-الأمد-على-الاقتصاد-الإسرائيلي--بفعل-الحرب-1091761350.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

تقرير إسرائيلي: تكلفة الحرب على غزة ارتفعت إلى 250 مليار شيكل

11:32 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovإطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021
إطفاء حريق ناجم عن البالونات الحارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة، جنوب إسرائيل، 9 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تكلفة الحرب الدائرة على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى أكثر من 250 مليار شيكل.
وأجرت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع 4 مسؤولين إسرائيليين بارزين في مجال الاقتصاد، أكدوا أن "هناك ارتفاعا مطردا في تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، قد وصلت إلى ما يزيد عن 250 مليار شيكل، ما يعادل 67 مليار دولار (الدولار = 0.27 شيكل إسرائيلي)".
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير أن مؤسسة الدفاع في بلاده "تريد زيادة سنوية بما لا يقل عن 20 مليار شيكل"، منوهة إلى أن "تلك التكلفة المادية المقدرة سوف تزيد نتيجة لوجود مئات الآلاف ممن تم إجلاؤهم وهناك جرحى ومصابين والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا يتم احتسابها حتى في تكلفة الحرب".
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
مسؤولون إسرائيليون يحذرون من خطر طويل الأمد على اقتصاد بلادهم بفعل الحرب على غزة
09:25 GMT
فيما حذر مسؤول اقتصادي إسرائيلي آخر من "هجرة الأدمغة" إلى الخارج، موضحا أن تلك الهجرة لا يجب التقليل من أهميتها لكونها في زيادة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها بالجليل الغربي05:48 GMT
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