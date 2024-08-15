https://sarabic.ae/20240815/تقرير-إسرائيلي-تكلفة-الحرب-على-غزة-ارتفعت-إلى-250-مليار-شيكل-1091771158.html

تقرير إسرائيلي: تكلفة الحرب على غزة ارتفعت إلى 250 مليار شيكل

تقرير إسرائيلي: تكلفة الحرب على غزة ارتفعت إلى 250 مليار شيكل

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن تكلفة الحرب الدائرة على قطاع غزة، قد ارتفعت إلى أكثر من 250 مليار شيكل. 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T11:32+0000

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2024-08-15T11:32+0000

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وأجرت القناة الـ12 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مقابلة مع 4 مسؤولين إسرائيليين بارزين في مجال الاقتصاد، أكدوا أن "هناك ارتفاعا مطردا في تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، قد وصلت إلى ما يزيد عن 250 مليار شيكل، ما يعادل 67 مليار دولار (الدولار = 0.27 شيكل إسرائيلي)".ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير أن مؤسسة الدفاع في بلاده "تريد زيادة سنوية بما لا يقل عن 20 مليار شيكل"، منوهة إلى أن "تلك التكلفة المادية المقدرة سوف تزيد نتيجة لوجود مئات الآلاف ممن تم إجلاؤهم وهناك جرحى ومصابين والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا يتم احتسابها حتى في تكلفة الحرب".فيما حذر مسؤول اقتصادي إسرائيلي آخر من "هجرة الأدمغة" إلى الخارج، موضحا أن تلك الهجرة لا يجب التقليل من أهميتها لكونها في زيادة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 39900 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20240815/مسؤولون-يحذرون-من-خطر-طويل-الأمد-على-الاقتصاد-الإسرائيلي--بفعل-الحرب-1091761350.html

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الأخبار, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى