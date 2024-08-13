https://sarabic.ae/20240813/وكالة-فيتش-تخفض-تصنيف-إسرائيل-الائتماني-مع-نظرة-مستقبلية-سلبية-1091675345.html
وكالة "فيتش" تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية
وكالة "فيتش" تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية
سبوتنيك عربي
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T09:38+0000
2024-08-13T09:38+0000
2024-08-13T09:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
اقتصاد
طوفان الأقصى
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091674976_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9c15e39a9ca20f06985c3136ff18a157.jpg
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.وأشارت "فيتش" إلى أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.يأتي ذلك، وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل "حزب الله" وإيران، بعد اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
https://sarabic.ae/20240518/نائب-أسبق-لرئيس-الموساد-إسرائيل-خسرت-حرب-غزة-واقتصادها-ينهار-1088966788.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091674976_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_75e7bfa190bf4db3e24337990a24ddd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اقتصاد, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وكالة "فيتش" تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وقالت
وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وأضافت أن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
وأشارت "فيتش" إلى أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
يأتي ذلك، وسط تصاعد خطر توسع الصراع ليشمل "حزب الله" وإيران
، بعد اغتيال إسرائيل القيادي في الحزب فؤاد شكر، وتهم موجهة إلى تل أبيب باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.