https://sarabic.ae/20240518/نائب-أسبق-لرئيس-الموساد-إسرائيل-خسرت-حرب-غزة-واقتصادها-ينهار-1088966788.html

نائب أسبق لرئيس الموساد: إسرائيل خسرت حرب غزة واقتصادها ينهار

نائب أسبق لرئيس الموساد: إسرائيل خسرت حرب غزة واقتصادها ينهار

سبوتنيك عربي

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما داخليا وانتقادات لإدارتها لحرب غزة، كان آخرها تصريحات، النائب الأسبق لرئيس الموساد رام بن باراك، الذي... 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T17:04+0000

2024-05-18T17:04+0000

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وقال رام بن باراك، للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه لا طائل من حرب غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تخسر الحرب وتنهار اقتصاديا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم السبت.وتابع: "إسرائيل تخسر وضعها عالميا كما أن اقتصادها يواجه الانهيار"، مشيرا إلى أن "حرب غزة أصبحت بلا هدف وليس هناك شك في أننا نخسرها لأننا نعود للقتال في نفس المناطق التي أعلنا احتلالها في السابق، لنخسر المزيد من الجنود".وقال رام بن باراك، الذي ينتمي لحزب "هناك مستقبل" المعارض إنه يريد أن يرى شيئا واحد نجحت إسرائيل في تحقيقه من حرب غزة.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الفلسطينية بث مقاطع مصورة ترصد بعض العمليات التي تستهدف فيها جنودا إسرائيليين، في ذات الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إخفاء خسائرها في تلك الحرب والتأكيد على أنها ستواصل القتال حتى تحقيق هدفها المعلن من تلك الحرب وهو القضاء على "حماس".ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء حرب غزة ومقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين، إلا أن إسرائيل لم تعلن حتى الآن نجاحها في القضاء على "حماس" أو تحرير الأسرى الإسرائيليين في القطاع.وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بسبب تلك الحرب، التي لا تزال قائمة حتى الآن بعد فشل جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية.

https://sarabic.ae/20240518/حكومة-غزة-تحذر-من-أن-يعطي-الميناء-العائم-فرصة-لإسرائيل-لتمديد-الحرب-على-القطاع-1088953649.html

https://sarabic.ae/20240218/نائب-سابق-لرئيس-الموساد-بن-غفير-يقود-حكومة-نتنياهو-ولن-ينهي-الحرب-على-غزة-1086183395.html

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