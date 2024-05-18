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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عالم سبوتنيك
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نائب أسبق لرئيس الموساد: إسرائيل خسرت حرب غزة واقتصادها ينهار
نائب أسبق لرئيس الموساد: إسرائيل خسرت حرب غزة واقتصادها ينهار
سبوتنيك عربي
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما داخليا وانتقادات لإدارتها لحرب غزة، كان آخرها تصريحات، النائب الأسبق لرئيس الموساد رام بن باراك، الذي... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T17:04+0000
2024-05-18T17:04+0000
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وقال رام بن باراك، للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه لا طائل من حرب غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تخسر الحرب وتنهار اقتصاديا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم السبت.وتابع: "إسرائيل تخسر وضعها عالميا كما أن اقتصادها يواجه الانهيار"، مشيرا إلى أن "حرب غزة أصبحت بلا هدف وليس هناك شك في أننا نخسرها لأننا نعود للقتال في نفس المناطق التي أعلنا احتلالها في السابق، لنخسر المزيد من الجنود".وقال رام بن باراك، الذي ينتمي لحزب "هناك مستقبل" المعارض إنه يريد أن يرى شيئا واحد نجحت إسرائيل في تحقيقه من حرب غزة.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الفلسطينية بث مقاطع مصورة ترصد بعض العمليات التي تستهدف فيها جنودا إسرائيليين، في ذات الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إخفاء خسائرها في تلك الحرب والتأكيد على أنها ستواصل القتال حتى تحقيق هدفها المعلن من تلك الحرب وهو القضاء على "حماس".ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء حرب غزة ومقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين، إلا أن إسرائيل لم تعلن حتى الآن نجاحها في القضاء على "حماس" أو تحرير الأسرى الإسرائيليين في القطاع.وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بسبب تلك الحرب، التي لا تزال قائمة حتى الآن بعد فشل جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية.
https://sarabic.ae/20240518/حكومة-غزة-تحذر-من-أن-يعطي-الميناء-العائم-فرصة-لإسرائيل-لتمديد-الحرب-على-القطاع-1088953649.html
https://sarabic.ae/20240218/نائب-سابق-لرئيس-الموساد-بن-غفير-يقود-حكومة-نتنياهو-ولن-ينهي-الحرب-على-غزة-1086183395.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نائب أسبق لرئيس الموساد: إسرائيل خسرت حرب غزة واقتصادها ينهار

17:04 GMT 18.05.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما داخليا وانتقادات لإدارتها لحرب غزة، كان آخرها تصريحات، النائب الأسبق لرئيس الموساد رام بن باراك، الذي كان يتولى أيضا رئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست.
وقال رام بن باراك، للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه لا طائل من حرب غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تخسر الحرب وتنهار اقتصاديا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم السبت.
الرصيف البحري في قطاع غزة والذي سيخصص لنقل البضائع وإدخال المساعدات الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
حكومة غزة تحذر من أن يعطي الميناء العائم فرصة لإسرائيل لتمديد الحرب على القطاع
06:31 GMT
وتابع: "إسرائيل تخسر وضعها عالميا كما أن اقتصادها يواجه الانهيار"، مشيرا إلى أن "حرب غزة أصبحت بلا هدف وليس هناك شك في أننا نخسرها لأننا نعود للقتال في نفس المناطق التي أعلنا احتلالها في السابق، لنخسر المزيد من الجنود".
وقال رام بن باراك، الذي ينتمي لحزب "هناك مستقبل" المعارض إنه يريد أن يرى شيئا واحد نجحت إسرائيل في تحقيقه من حرب غزة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2024
نائب سابق لرئيس الموساد: بن غفير يقود حكومة نتنياهو ولن ينهي الحرب على غزة
18 فبراير, 07:34 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الفلسطينية بث مقاطع مصورة ترصد بعض العمليات التي تستهدف فيها جنودا إسرائيليين، في ذات الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إخفاء خسائرها في تلك الحرب والتأكيد على أنها ستواصل القتال حتى تحقيق هدفها المعلن من تلك الحرب وهو القضاء على "حماس".
ورغم مرور أكثر من 7 أشهر على بدء حرب غزة ومقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين، إلا أن إسرائيل لم تعلن حتى الآن نجاحها في القضاء على "حماس" أو تحرير الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
وتواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بسبب تلك الحرب، التي لا تزال قائمة حتى الآن بعد فشل جميع جهود الوساطة الدولية والإقليمية.
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