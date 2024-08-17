https://sarabic.ae/20240817/مسؤولون-إسرائيليون-إيران-وحزب-الله-خفضا-مستوى-جاهزية-وحداتهما-الصاروخية-1091834643.html
مسؤولون إسرائيليون: إيران و"حزب الله" خفضا مستوى جاهزية وحداتهما الصاروخية
مسؤولون إسرائيليون: إيران و"حزب الله" خفضا مستوى جاهزية وحداتهما الصاروخية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن إيران و"حزب الله" خفضا مستوى جاهزية وحداتهما الصاروخية، ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات حول وقف إطلاق... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T02:20+0000
2024-08-17T02:20+0000
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طوفان الأقصى
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غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت التقارير الأمريكية عن خمسة مسؤولين إسرائيليين قولهم: "بحلول يوم الجمعة، خلصت الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن حزب الله وإيران قد خفضا مستوى جاهزية وحداتهما الصاروخية".وأشار المسؤولون إلى أن التقييمات تتغير بسرعة نظرا لسرعة تطورات الأحداث في المنطقة.وجرت يومي الخميس والجمعة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل بشأن شروط التهدئة.وأشار بيان مشترك للولايات المتحدة وقطر ومصر، نشره مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوسطاء قدموا مقترحًا لوقف إطلاق النار لإسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، من شأنه أن يؤدى إلى تقليص الخلافات بين الطرفين.وذكر البيان أن مسؤولين حكوميين كبار من مصر والولايات المتحدة وقطر سيجتمعون في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أمل التوصل إلى اتفاق بموجب الشروط المقترحة يوم الجمعة.
https://sarabic.ae/20240816/مسؤولون-إسرائيليون-يعلنون-انتهاء-القتال-في-غزة-1091834088.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
مسؤولون إسرائيليون: إيران و"حزب الله" خفضا مستوى جاهزية وحداتهما الصاروخية
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن إيران و"حزب الله" خفضا مستوى جاهزية وحداتهما الصاروخية، ويأتي ذلك على خلفية المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس"، والتي تجري في العاصمة القطرية الدوحة.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت التقارير الأمريكية عن خمسة مسؤولين إسرائيليين قولهم: "بحلول يوم الجمعة، خلصت الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن حزب الله وإيران قد خفضا مستوى جاهزية وحداتهما الصاروخية".
وأضاف المسؤولون أن "إسرائيل تعتقد بأن الرد الإيراني على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في طهران، والذي قد تم تأجيله عدة مرات على ما يبدو، سيحدث في وقت لاحق".
وأشار المسؤولون إلى أن التقييمات تتغير بسرعة نظرا لسرعة تطورات الأحداث في المنطقة.
وجرت يومي الخميس والجمعة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل بشأن شروط التهدئة.
وأشار بيان مشترك للولايات المتحدة وقطر ومصر، نشره مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوسطاء قدموا مقترحًا لوقف إطلاق النار لإسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، من شأنه أن يؤدى إلى تقليص الخلافات بين الطرفين.
وذكر البيان أن مسؤولين حكوميين كبار من مصر والولايات المتحدة وقطر سيجتمعون في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل على أمل التوصل إلى اتفاق بموجب الشروط المقترحة يوم الجمعة.