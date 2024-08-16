https://sarabic.ae/20240816/مسؤولون-إسرائيليون-يعلنون-انتهاء-القتال-في-غزة-1091834088.html
مسؤولون إسرائيليون يعلنون انتهاء القتال في غزة
مسؤولون إسرائيليون يعلنون انتهاء القتال في غزة
سبوتنيك عربي
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم إن القتال في غزة انتهى بشكل عام. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T22:11+0000
2024-08-16T22:11+0000
2024-08-16T22:11+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
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وأشارت هيئة البث إلى أن المسؤولين أبلغوا القيادة السياسية بأن الوقت حان لإبرام صفقة لتبادل المحتجزين.كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، صرح اليوم الجمعة، بأن أطراف محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن تمكنت من حل الخلافات المتبقية وأن الاتفاق جاهز الآن للتوقيع.وجرت يومي الخميس والجمعة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل بشأن شروط التهدئة.وأشار بيان مشترك للولايات المتحدة وقطر ومصر، نشره مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوسطاء قدموا مقترحًا لوقف إطلاق النار لإسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، من شأنه أن يؤدى إلى تقليص الخلافات بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20240816/تضاعف-عدد-الإسرائيليين-المتوجهين-إلى-قسم-الطوارئ-لأسباب-نفسية-وسط-انتظار-الهجوم-الإيراني-1091832237.html
غزة
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
مسؤولون إسرائيليون يعلنون انتهاء القتال في غزة
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم إن القتال في غزة انتهى بشكل عام.
وأشارت هيئة البث إلى أن المسؤولين أبلغوا القيادة السياسية بأن الوقت حان لإبرام صفقة لتبادل المحتجزين.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن المسؤولين أكدوا أنه بإمكان إسرائيل العودة إلى القتال في غزة إذا تطلب الأمر.
كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، صرح اليوم الجمعة، بأن أطراف محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
وتبادل الرهائن تمكنت من حل الخلافات المتبقية وأن الاتفاق جاهز الآن للتوقيع.
وجرت يومي الخميس والجمعة مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، فيما رفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل بشأن شروط التهدئة.
وأشار بيان مشترك للولايات المتحدة وقطر ومصر، نشره مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوسطاء قدموا مقترحًا لوقف إطلاق النار لإسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، من شأنه أن يؤدى إلى تقليص الخلافات بين الطرفين.