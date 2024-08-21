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الإنسان والثقافة
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صدى الحياة
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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https://sarabic.ae/20240821/الحزب-الديمقراطي-الأمريكي-يعتمد-رسميا-كامالا-هاريس-لتصبح-مرشحته-في-انتخابات-الرئاسة-1091942249.html
الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد رسميا كامالا هاريس لتصبح مرشحته في انتخابات الرئاسة
الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد رسميا كامالا هاريس لتصبح مرشحته في انتخابات الرئاسة
سبوتنيك عربي
اعتمد الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الأربعاء، نائبة الرئيس كامالا هاريس، لتصبح مرشحته الرسمية لخوض انتخابات الرئاسة. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T01:46+0000
2024-08-21T01:46+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن "نائبة الرئيس كامالا هاريس قبلت ترشيح الحزب للرئاسة وذلك عبر رسالة بالفيديو من ولاية ويسكونسن، بعد أن أجرى المندوبون في المؤتمر الوطني الديمقراطي اتصالاً بالفيديو احتفاليًا في شيكاغو".ونقلت الشبكة عن هاريس قولها: "يشرفني الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين ومعًا سنشق طريقًا جديدًا نحو المستقبل والحرية".وأضافت أن الرئيس الأمريكي السابق ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب "يعتزم استخدام نظام العدالة في مواجهة خصومه السياسيين وعلينا حماية الحرية".وتابعت أنه "يجب علينا منع دونالد ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض للحفاظ على قيمنا".كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الماضي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.وبهذا الصدد، علق منافسه عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح للفوز في انتخابات الرئاسة، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس مقارنة ببايدن"، وقال أيضًا إن هاريس هي "أسوأ نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
https://sarabic.ae/20240813/حملة-كامالا-هاريس-تتهم-ترامب-بالتطرف-بعد-مقابلته-مع-إيلون-ماسك-1091692586.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد رسميا كامالا هاريس لتصبح مرشحته في انتخابات الرئاسة

01:46 GMT 21.08.2024
© AFP 2023 / SERGIO FLORESنائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© AFP 2023 / SERGIO FLORES
تابعنا عبر
اعتمد الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الأربعاء، نائبة الرئيس كامالا هاريس، لتصبح مرشحته الرسمية لخوض انتخابات الرئاسة.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن "نائبة الرئيس كامالا هاريس قبلت ترشيح الحزب للرئاسة وذلك عبر رسالة بالفيديو من ولاية ويسكونسن، بعد أن أجرى المندوبون في المؤتمر الوطني الديمقراطي اتصالاً بالفيديو احتفاليًا في شيكاغو".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
حملة كامالا هاريس تتهم ترامب بالتطرف بعد مقابلته مع إيلون ماسك
13 أغسطس, 13:31 GMT
ونقلت الشبكة عن هاريس قولها: "يشرفني الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين ومعًا سنشق طريقًا جديدًا نحو المستقبل والحرية".
وأضافت أن الرئيس الأمريكي السابق ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب "يعتزم استخدام نظام العدالة في مواجهة خصومه السياسيين وعلينا حماية الحرية".
وتابعت أنه "يجب علينا منع دونالد ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض للحفاظ على قيمنا".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الماضي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.
وبهذا الصدد، علق منافسه عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح للفوز في انتخابات الرئاسة، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس مقارنة ببايدن"، وقال أيضًا إن هاريس هي "أسوأ نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".
ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
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