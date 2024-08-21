https://sarabic.ae/20240821/الحزب-الديمقراطي-الأمريكي-يعتمد-رسميا-كامالا-هاريس-لتصبح-مرشحته-في-انتخابات-الرئاسة-1091942249.html
الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد رسميا كامالا هاريس لتصبح مرشحته في انتخابات الرئاسة
الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد رسميا كامالا هاريس لتصبح مرشحته في انتخابات الرئاسة
سبوتنيك عربي
اعتمد الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الأربعاء، نائبة الرئيس كامالا هاريس، لتصبح مرشحته الرسمية لخوض انتخابات الرئاسة. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T01:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن "نائبة الرئيس كامالا هاريس قبلت ترشيح الحزب للرئاسة وذلك عبر رسالة بالفيديو من ولاية ويسكونسن، بعد أن أجرى المندوبون في المؤتمر الوطني الديمقراطي اتصالاً بالفيديو احتفاليًا في شيكاغو".ونقلت الشبكة عن هاريس قولها: "يشرفني الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين ومعًا سنشق طريقًا جديدًا نحو المستقبل والحرية".وأضافت أن الرئيس الأمريكي السابق ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب "يعتزم استخدام نظام العدالة في مواجهة خصومه السياسيين وعلينا حماية الحرية".وتابعت أنه "يجب علينا منع دونالد ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض للحفاظ على قيمنا".كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الماضي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.وبهذا الصدد، علق منافسه عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح للفوز في انتخابات الرئاسة، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس مقارنة ببايدن"، وقال أيضًا إن هاريس هي "أسوأ نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
https://sarabic.ae/20240813/حملة-كامالا-هاريس-تتهم-ترامب-بالتطرف-بعد-مقابلته-مع-إيلون-ماسك-1091692586.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحزب الديمقراطي الأمريكي يعتمد رسميا كامالا هاريس لتصبح مرشحته في انتخابات الرئاسة
اعتمد الحزب الديمقراطي الأمريكي، اليوم الأربعاء، نائبة الرئيس كامالا هاريس، لتصبح مرشحته الرسمية لخوض انتخابات الرئاسة.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن "نائبة الرئيس كامالا هاريس قبلت ترشيح الحزب للرئاسة وذلك عبر رسالة بالفيديو من ولاية ويسكونسن، بعد أن أجرى المندوبون في المؤتمر الوطني الديمقراطي اتصالاً بالفيديو احتفاليًا في شيكاغو".
ونقلت الشبكة عن هاريس قولها: "يشرفني الفوز بترشيح المندوبين الديمقراطيين ومعًا سنشق طريقًا جديدًا نحو المستقبل والحرية".
وأضافت أن الرئيس الأمريكي السابق ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب "يعتزم استخدام نظام العدالة
في مواجهة خصومه السياسيين وعلينا حماية الحرية".
وتابعت أنه "يجب علينا منع دونالد ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض للحفاظ على قيمنا".
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الماضي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كامالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.
وبهذا الصدد، علق منافسه عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح للفوز في انتخابات الرئاسة، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس مقارنة ببايدن"، وقال أيضًا إن هاريس هي "أسوأ نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".
ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.