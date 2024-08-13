https://sarabic.ae/20240813/حملة-كامالا-هاريس-تتهم-ترامب-بالتطرف-بعد-مقابلته-مع-إيلون-ماسك-1091692586.html
حملة كامالا هاريس تتهم ترامب بالتطرف بعد مقابلته مع إيلون ماسك
حملة كامالا هاريس تتهم ترامب بالتطرف بعد مقابلته مع إيلون ماسك
سبوتنيك عربي
اتهمت الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب،... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T13:31+0000
2024-08-13T13:31+0000
2024-08-13T13:31+0000
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وأجرى ماسك مقابلة، أمس الاثنين، مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، على منصة "إكس".وقالت حملة كامالا هاريس في بيان لها، إن "تطرف دونالد ترامب وأجندة "مشروع 2025" الخطيرة هي سمة وليست خللا في حملته، والتي تم عرضها بالكامل لأولئك غير المحظوظين بما يكفي للاستماع الليلة أثناء ما تم بثه على منصة "إكس"، في إشارة إلى لقاء ترامب وماسك.واعتبرت حملة هاريس أن "حملة ترامب الانتخابية بأكملها في خدمة أشخاص مثل إيلون ماسك ونفسه شخصيا، من الرجال الأثرياء المهووسين بأنفسهم، والذين سيبيعون الطبقة المتوسطة".وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من انتخابات 2024 لصالح الحزب الديمقراطي وبلاده أمريكا، وأيّد نائبته كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية، وهو ما قبلته.ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في مدينة شيكاغو الأمريكية، في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/ آب الجاري، إذ سيعيّن المندوبون رسميا مرشحهم لمواجهة ترامب في انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.يشار إلى أن "مشروع 2025"، هو ملخص من 900 صفحة لبعض أفكار المحافظين، بما في ذلك أفكار مؤيدي ترامب والمسؤولين السابقين في إدارته، ويتضمن البرنامج مراجعة لقانون الضرائب، والقيود المفروضة على الإجهاض، وتدابير الترحيل ضد المهاجرين غير الشرعيين، والتغييرات في الهيكل الحكومي.
https://sarabic.ae/20240813/ترامب-بوتين-مفاوض-جيد-والصراع-في-أوكرانيا-بسبب-غباء-بايدن-1091668213.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حملة كامالا هاريس تتهم ترامب بالتطرف بعد مقابلته مع إيلون ماسك
اتهمت الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالتطرف، في أعقاب مقابلة أجراها مع الملياردير، إيلون ماسك.
وأجرى ماسك مقابلة، أمس الاثنين، مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، على منصة "إكس".
وقالت حملة كامالا هاريس في بيان لها، إن "تطرف دونالد ترامب وأجندة "مشروع 2025" الخطيرة هي سمة وليست خللا في حملته، والتي تم عرضها بالكامل لأولئك غير المحظوظين بما يكفي للاستماع الليلة أثناء ما تم بثه على منصة "إكس"، في إشارة إلى لقاء ترامب وماسك.
واعتبرت حملة هاريس أن "حملة ترامب الانتخابية بأكملها في خدمة أشخاص مثل إيلون ماسك ونفسه شخصيا، من الرجال الأثرياء المهووسين بأنفسهم، والذين سيبيعون الطبقة المتوسطة".
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من انتخابات 2024 لصالح الحزب الديمقراطي وبلاده أمريكا، وأيّد نائبته كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية، وهو ما قبلته.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في مدينة شيكاغو الأمريكية، في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/ آب الجاري، إذ سيعيّن المندوبون رسميا مرشحهم لمواجهة ترامب في انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن "مشروع 2025"، هو ملخص من 900 صفحة لبعض أفكار المحافظين، بما في ذلك أفكار مؤيدي ترامب والمسؤولين السابقين في إدارته، ويتضمن البرنامج مراجعة لقانون الضرائب، والقيود المفروضة على الإجهاض، وتدابير الترحيل ضد المهاجرين غير الشرعيين، والتغييرات في الهيكل الحكومي.