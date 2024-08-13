حملة كامالا هاريس تتهم ترامب بالتطرف بعد مقابلته مع إيلون ماسك

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:18 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
17:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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https://sarabic.ae/20240813/حملة-كامالا-هاريس-تتهم-ترامب-بالتطرف-بعد-مقابلته-مع-إيلون-ماسك-1091692586.html
حملة كامالا هاريس تتهم ترامب بالتطرف بعد مقابلته مع إيلون ماسك
حملة كامالا هاريس تتهم ترامب بالتطرف بعد مقابلته مع إيلون ماسك
سبوتنيك عربي
اتهمت الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب،... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T13:31+0000
2024-08-13T13:31+0000
دونالد ترامب
إيلون ماسك
العالم
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وأجرى ماسك مقابلة، أمس الاثنين، مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، على منصة "إكس".وقالت حملة كامالا هاريس في بيان لها، إن "تطرف دونالد ترامب وأجندة "مشروع 2025" الخطيرة هي سمة وليست خللا في حملته، والتي تم عرضها بالكامل لأولئك غير المحظوظين بما يكفي للاستماع الليلة أثناء ما تم بثه على منصة "إكس"، في إشارة إلى لقاء ترامب وماسك.واعتبرت حملة هاريس أن "حملة ترامب الانتخابية بأكملها في خدمة أشخاص مثل إيلون ماسك ونفسه شخصيا، من الرجال الأثرياء المهووسين بأنفسهم، والذين سيبيعون الطبقة المتوسطة".وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من انتخابات 2024 لصالح الحزب الديمقراطي وبلاده أمريكا، وأيّد نائبته كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية، وهو ما قبلته.ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في مدينة شيكاغو الأمريكية، في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/ آب الجاري، إذ سيعيّن المندوبون رسميا مرشحهم لمواجهة ترامب في انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.يشار إلى أن "مشروع 2025"، هو ملخص من 900 صفحة لبعض أفكار المحافظين، بما في ذلك أفكار مؤيدي ترامب والمسؤولين السابقين في إدارته، ويتضمن البرنامج مراجعة لقانون الضرائب، والقيود المفروضة على الإجهاض، وتدابير الترحيل ضد المهاجرين غير الشرعيين، والتغييرات في الهيكل الحكومي.
https://sarabic.ae/20240813/ترامب-بوتين-مفاوض-جيد-والصراع-في-أوكرانيا-بسبب-غباء-بايدن-1091668213.html
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دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

حملة كامالا هاريس تتهم ترامب بالتطرف بعد مقابلته مع إيلون ماسك

13:31 GMT 13.08.2024
© AP Photo / Rick Bowmerالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Rick Bowmer
تابعنا عبر
اتهمت الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس الأمريكي، والمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالتطرف، في أعقاب مقابلة أجراها مع الملياردير، إيلون ماسك.
وأجرى ماسك مقابلة، أمس الاثنين، مع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، على منصة "إكس".
وقالت حملة كامالا هاريس في بيان لها، إن "تطرف دونالد ترامب وأجندة "مشروع 2025" الخطيرة هي سمة وليست خللا في حملته، والتي تم عرضها بالكامل لأولئك غير المحظوظين بما يكفي للاستماع الليلة أثناء ما تم بثه على منصة "إكس"، في إشارة إلى لقاء ترامب وماسك.
واعتبرت حملة هاريس أن "حملة ترامب الانتخابية بأكملها في خدمة أشخاص مثل إيلون ماسك ونفسه شخصيا، من الرجال الأثرياء المهووسين بأنفسهم، والذين سيبيعون الطبقة المتوسطة".
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحابه من انتخابات 2024 لصالح الحزب الديمقراطي وبلاده أمريكا، وأيّد نائبته كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية، وهو ما قبلته.
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
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ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي في مدينة شيكاغو الأمريكية، في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس/ آب الجاري، إذ سيعيّن المندوبون رسميا مرشحهم لمواجهة ترامب في انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن "مشروع 2025"، هو ملخص من 900 صفحة لبعض أفكار المحافظين، بما في ذلك أفكار مؤيدي ترامب والمسؤولين السابقين في إدارته، ويتضمن البرنامج مراجعة لقانون الضرائب، والقيود المفروضة على الإجهاض، وتدابير الترحيل ضد المهاجرين غير الشرعيين، والتغييرات في الهيكل الحكومي.
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