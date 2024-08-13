ترامب: بوتين مفاوض جيد والصراع في أوكرانيا بسبب "غباء" بايدن

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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
بوشكين، شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:22 GMT
20 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
مفتش أممي سابق: محطة زابوروجيه تحت سيطرة روسيا... وواضح من يقصفها
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60 د
مساحة حرة
هل ستتمكن اوروبا من المضي قدما بدون الغاز الروسي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية أكدت التزامها السياسي والأخلاقي بالقيم النبيلة في الرد على إسرائيل
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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https://sarabic.ae/20240813/ترامب-بوتين-مفاوض-جيد-والصراع-في-أوكرانيا-بسبب-غباء-بايدن-1091668213.html
ترامب: بوتين مفاوض جيد والصراع في أوكرانيا بسبب "غباء" بايدن
ترامب: بوتين مفاوض جيد والصراع في أوكرانيا بسبب "غباء" بايدن
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، أنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوضًا جيدًا، وأن الصراع في أوكرانيا بدأ... 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T02:29+0000
2024-08-13T02:29+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يمتلكها ماسك: "بايدن فعل شيئًا سيئا مع روسيا. لم يكن هناك أي فرصة أن يقرر بوتين (إرسال قوات - تحرير) إلى أوكرانيا. بعد أن تركت المنصب، بدأت روسيا في تشكيل جيوش كبيرة هناك على الحدود مع أوكرانيا. نظرت إلى ذلك وفكرت أن بوتين اتخذ هذه الخطوة لأنه مفاوض جيد ويريد التفاوض".وأشار ترامب إلى أن خلفه الديمقراطي، بدلاً من التفاوض مع بوتين، بدأ "يقول أمورًا غبية". وأضاف موضحًا: "على سبيل المثال، قال إن أوكرانيا يمكن أن تصبح الآن عضوًا في الناتو".كما أعرب ترامب، عن أمله في استعادة التفاهم مع الرئيس الروسي في حال إعادة انتخابه، مؤكدًا أن هذا التطور سيكون له تأثير إيجابي كبير.وفي المقابلة، أوضح ترامب أنه خلال إحدى محادثاته السابقة مع بوتين، حذره من القيام بأي إجراءات هجومية ضد أوكرانيا.وقال ترامب: "قلت لفلاديمير بوتين: 'لا تفعل ذلك. ليس من مصلحتك القيام بذلك، يا فلاديمير'... كانت تلك آخر محادثة بيننا. لم يكن ليقوم بذلك أبدًا، وكان بيننا تفاهم جيد. آمل أن نتفاهم مرة أخرى. سيكون ذلك جيدًا، وليس سيئًا."وأضاف ترامب أن القادة المنافسين للولايات المتحدة، بما فيهم الرئيس الروسي ورئيس الصين شي جين بينغ، هم "الأفضل في مجالهم".وأشار ترامب إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ارتكب خطأً كبيرًا عندما رفض التفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240804/ترامب-يعترف-بأن-بوتين-أبرم-صفقة-عظيمة-بشأن-تبادل-السجناء-1091395193.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

ترامب: بوتين مفاوض جيد والصراع في أوكرانيا بسبب "غباء" بايدن

02:29 GMT 13.08.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين ودونالد ترامب
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، أنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوضًا جيدًا، وأن الصراع في أوكرانيا بدأ بسبب "غباء" الرئيس الحالي للبيت الأبيض، جو بايدن.
وقال ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يمتلكها ماسك: "بايدن فعل شيئًا سيئا مع روسيا. لم يكن هناك أي فرصة أن يقرر بوتين (إرسال قوات - تحرير) إلى أوكرانيا. بعد أن تركت المنصب، بدأت روسيا في تشكيل جيوش كبيرة هناك على الحدود مع أوكرانيا. نظرت إلى ذلك وفكرت أن بوتين اتخذ هذه الخطوة لأنه مفاوض جيد ويريد التفاوض".
لقاء بوتين وترامب في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناء
4 أغسطس, 04:58 GMT
وأشار ترامب إلى أن خلفه الديمقراطي، بدلاً من التفاوض مع بوتين، بدأ "يقول أمورًا غبية". وأضاف موضحًا: "على سبيل المثال، قال إن أوكرانيا يمكن أن تصبح الآن عضوًا في الناتو".
كما أعرب ترامب، عن أمله في استعادة التفاهم مع الرئيس الروسي في حال إعادة انتخابه، مؤكدًا أن هذا التطور سيكون له تأثير إيجابي كبير.
وفي المقابلة، أوضح ترامب أنه خلال إحدى محادثاته السابقة مع بوتين، حذره من القيام بأي إجراءات هجومية ضد أوكرانيا.
وقال ترامب: "قلت لفلاديمير بوتين: 'لا تفعل ذلك. ليس من مصلحتك القيام بذلك، يا فلاديمير'... كانت تلك آخر محادثة بيننا. لم يكن ليقوم بذلك أبدًا، وكان بيننا تفاهم جيد. آمل أن نتفاهم مرة أخرى. سيكون ذلك جيدًا، وليس سيئًا."
وأضاف ترامب أن القادة المنافسين للولايات المتحدة، بما فيهم الرئيس الروسي ورئيس الصين شي جين بينغ، هم "الأفضل في مجالهم".
وأشار ترامب إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ارتكب خطأً كبيرًا عندما رفض التفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"أمس, 21:17 GMT
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