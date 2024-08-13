https://sarabic.ae/20240813/ترامب-بوتين-مفاوض-جيد-والصراع-في-أوكرانيا-بسبب-غباء-بايدن-1091668213.html

ترامب: بوتين مفاوض جيد والصراع في أوكرانيا بسبب "غباء" بايدن

ترامب: بوتين مفاوض جيد والصراع في أوكرانيا بسبب "غباء" بايدن

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، أنه يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفاوضًا جيدًا، وأن الصراع في أوكرانيا بدأ... 13.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-13T02:29+0000

2024-08-13T02:29+0000

2024-08-13T02:29+0000

أخبار أوكرانيا

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وقال ترامب في مقابلة مع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يمتلكها ماسك: "بايدن فعل شيئًا سيئا مع روسيا. لم يكن هناك أي فرصة أن يقرر بوتين (إرسال قوات - تحرير) إلى أوكرانيا. بعد أن تركت المنصب، بدأت روسيا في تشكيل جيوش كبيرة هناك على الحدود مع أوكرانيا. نظرت إلى ذلك وفكرت أن بوتين اتخذ هذه الخطوة لأنه مفاوض جيد ويريد التفاوض".وأشار ترامب إلى أن خلفه الديمقراطي، بدلاً من التفاوض مع بوتين، بدأ "يقول أمورًا غبية". وأضاف موضحًا: "على سبيل المثال، قال إن أوكرانيا يمكن أن تصبح الآن عضوًا في الناتو".كما أعرب ترامب، عن أمله في استعادة التفاهم مع الرئيس الروسي في حال إعادة انتخابه، مؤكدًا أن هذا التطور سيكون له تأثير إيجابي كبير.وفي المقابلة، أوضح ترامب أنه خلال إحدى محادثاته السابقة مع بوتين، حذره من القيام بأي إجراءات هجومية ضد أوكرانيا.وقال ترامب: "قلت لفلاديمير بوتين: 'لا تفعل ذلك. ليس من مصلحتك القيام بذلك، يا فلاديمير'... كانت تلك آخر محادثة بيننا. لم يكن ليقوم بذلك أبدًا، وكان بيننا تفاهم جيد. آمل أن نتفاهم مرة أخرى. سيكون ذلك جيدًا، وليس سيئًا."وأضاف ترامب أن القادة المنافسين للولايات المتحدة، بما فيهم الرئيس الروسي ورئيس الصين شي جين بينغ، هم "الأفضل في مجالهم".وأشار ترامب إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، ارتكب خطأً كبيرًا عندما رفض التفاوض مع روسيا بشأن أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

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