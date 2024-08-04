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تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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20 د
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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23 د
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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29 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لتشكيل "تحالف إقليمي" ضد إيران، وتعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
17:03 GMT
59 د
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خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
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https://sarabic.ae/20240804/ترامب-يعترف-بأن-بوتين-أبرم-صفقة-عظيمة-بشأن-تبادل-السجناء-1091395193.html
ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناء
ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناء
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد "صفقة كبيرة" فيما يتعلق بتبادل الأسرى. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T04:58+0000
2024-08-04T04:59+0000
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وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في أتلانتا في ولاية جورجيا: "بالمناسبة، أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على صفقة عظيمة أخرى".وفي وقت سابق، انتقد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإبرامها الصفقة، وطرح أسئلة حول مضمونها واحتمالية "مدفوعات نقدية" لروسيا.أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن ثمانية روس كانوا محتجزين ومسجونين في عدد من دول الناتو قد أعيدوا إلى روسيا.البيت الأبيض يوضح سبب تصرف بايدن "الغريب" لحظة استقباله السجناءواتهم الروس الذين عادوا إلى وطنهم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الروسية، لكن لم يتم إثبات ذنبهم. لم يعترف جميع الروس بالذنب أثناء جلسات المحكمة وأثناء قضاء عقوباتهم. وفي المطار، استقبلهم شخصيا رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، الذي قال إن المشاركين في الخدمة العسكرية سيحصلون على جوائز الدولة.
https://sarabic.ae/20240802/أستاذ-قانون-دولي-عملية-تبادل-السجناء-تبدو-كاعتراف-غربي-بمكانة-روسيا-العالمية--1091357241.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناء

04:58 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 04:59 GMT 04.08.2024)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بوتين وترامب في هلسنكي
لقاء بوتين وترامب في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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تابعنا عبر
اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد "صفقة كبيرة" فيما يتعلق بتبادل الأسرى.
وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في أتلانتا في ولاية جورجيا: "بالمناسبة، أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على صفقة عظيمة أخرى".

وأعرب في الوقت نفسه عن استيائه من ظروف تبادل الأسرى، وقال إن الصفقة تحتوي على أخطاء “فظيعة” من جانب الإدارة الأمريكية الحالية.

وفي وقت سابق، انتقد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإبرامها الصفقة، وطرح أسئلة حول مضمونها واحتمالية "مدفوعات نقدية" لروسيا.
الطائرات الهجومية سو-25ام بي ترسم علم روسيا في نهاية العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
أستاذ قانون دولي: عملية "تبادل السجناء" تبدو كاعتراف غربي بمكانة روسيا العالمية
2 أغسطس, 12:52 GMT
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن ثمانية روس كانوا محتجزين ومسجونين في عدد من دول الناتو قد أعيدوا إلى روسيا.
البيت الأبيض يوضح سبب تصرف بايدن "الغريب" لحظة استقباله السجناء
واتهم الروس الذين عادوا إلى وطنهم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الروسية، لكن لم يتم إثبات ذنبهم. لم يعترف جميع الروس بالذنب أثناء جلسات المحكمة وأثناء قضاء عقوباتهم. وفي المطار، استقبلهم شخصيا رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، الذي قال إن المشاركين في الخدمة العسكرية سيحصلون على جوائز الدولة.
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سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في عملية طعن قرب تل أبيب05:33 GMTПодрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:51 GMT
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