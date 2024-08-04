https://sarabic.ae/20240804/ترامب-يعترف-بأن-بوتين-أبرم-صفقة-عظيمة-بشأن-تبادل-السجناء-1091395193.html
ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناء
ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناء
سبوتنيك عربي
اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد "صفقة كبيرة" فيما يتعلق بتبادل الأسرى. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T04:58+0000
2024-08-04T04:58+0000
2024-08-04T04:59+0000
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وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في أتلانتا في ولاية جورجيا: "بالمناسبة، أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على صفقة عظيمة أخرى".وفي وقت سابق، انتقد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإبرامها الصفقة، وطرح أسئلة حول مضمونها واحتمالية "مدفوعات نقدية" لروسيا.أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن ثمانية روس كانوا محتجزين ومسجونين في عدد من دول الناتو قد أعيدوا إلى روسيا.البيت الأبيض يوضح سبب تصرف بايدن "الغريب" لحظة استقباله السجناءواتهم الروس الذين عادوا إلى وطنهم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الروسية، لكن لم يتم إثبات ذنبهم. لم يعترف جميع الروس بالذنب أثناء جلسات المحكمة وأثناء قضاء عقوباتهم. وفي المطار، استقبلهم شخصيا رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، الذي قال إن المشاركين في الخدمة العسكرية سيحصلون على جوائز الدولة.
https://sarabic.ae/20240802/أستاذ-قانون-دولي-عملية-تبادل-السجناء-تبدو-كاعتراف-غربي-بمكانة-روسيا-العالمية--1091357241.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناء
04:58 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 04:59 GMT 04.08.2024)
اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد "صفقة كبيرة" فيما يتعلق بتبادل الأسرى.
وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في أتلانتا في ولاية جورجيا: "بالمناسبة، أود أن أهنئ فلاديمير بوتين على صفقة عظيمة أخرى".
وأعرب في الوقت نفسه عن استيائه من ظروف تبادل الأسرى، وقال إن الصفقة تحتوي على أخطاء “فظيعة” من جانب الإدارة الأمريكية الحالية.
وفي وقت سابق، انتقد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإبرامها الصفقة، وطرح أسئلة حول مضمونها واحتمالية "مدفوعات نقدية" لروسيا.
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن ثمانية روس كانوا محتجزين ومسجونين في عدد من دول الناتو قد أعيدوا إلى روسيا.
واتهم الروس الذين عادوا إلى وطنهم بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الروسية، لكن لم يتم إثبات ذنبهم. لم يعترف جميع الروس بالذنب أثناء جلسات المحكمة وأثناء قضاء عقوباتهم. وفي المطار، استقبلهم شخصيا رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، الذي قال إن المشاركين في الخدمة العسكرية سيحصلون على جوائز الدولة.