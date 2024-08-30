ترامب: كامالا هاريس ليست قادرة على التحدث مع قادة دول كبرى مثل الصين وكوريا الشمالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
من الملعب
لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تتخوف من فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل الجوار بين لبنان وإسرائيل مع التهديد والتوتر المستمر بين الطرفين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تُصر على تصفية الوجود الفلسطيني تماما
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا... ماذا وراء لقاء حفتر بقائد قوات أفريكوم؟
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240830/ترامب-كامالا-هاريس-ليست-قادرة-على-التحدث-مع-قادة-دول-كبرى-مثل-الصين-وكوريا-الشمالية--1092220791.html
ترامب: كامالا هاريس ليست قادرة على التحدث مع قادة دول كبرى مثل الصين وكوريا الشمالية
ترامب: كامالا هاريس ليست قادرة على التحدث مع قادة دول كبرى مثل الصين وكوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، أن منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، ليست قادرة على التحدث مع قادة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T01:38+0000
2024-08-30T01:39+0000
ترامب
دونالد ترامب
كوريا الشمالية
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091857617_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_2b7ce02dbaa79a7e9d8e7789484fe27e.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن: "عندما جلسنا معًا، لم تبهرني (كامالا هاريس) كزعيمة. لا أستطيع أن أتخيل وضعًا تتفاوض فيه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ كما فعلنا."وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر ستكون "الحدث الأكثر أهمية" في التاريخ الأمريكي.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الماضي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كمالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.وبهذا الصدد، علق منافسه عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح للفوز في انتخابات الرئاسة، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس مقارنة ببايدن"، وقال أيضًا إن هاريس هي "أسوأ نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
https://sarabic.ae/20240815/ترامب-يحذر-من-عواقب-فوز-هاريس-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة-1091768320.html
كوريا الشمالية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091857617_12:0:1353:1006_1920x0_80_0_0_2a7cfbb8a7d8a0a75209bb1c62f79fc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, دونالد ترامب, كوريا الشمالية, الصين
ترامب, دونالد ترامب, كوريا الشمالية, الصين

ترامب: كامالا هاريس ليست قادرة على التحدث مع قادة دول كبرى مثل الصين وكوريا الشمالية

01:38 GMT 30.08.2024 (تم التحديث: 01:39 GMT 30.08.2024)
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، أن منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، ليست قادرة على التحدث مع قادة دول كبرى مثل الصين وكوريا الشمالية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن: "عندما جلسنا معًا، لم تبهرني (كامالا هاريس) كزعيمة. لا أستطيع أن أتخيل وضعًا تتفاوض فيه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ كما فعلنا."
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
15 أغسطس, 10:26 GMT
وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر ستكون "الحدث الأكثر أهمية" في التاريخ الأمريكي.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الماضي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كمالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.
وبهذا الصدد، علق منافسه عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح للفوز في انتخابات الرئاسة، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس مقارنة ببايدن"، وقال أيضًا إن هاريس هي "أسوأ نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".
ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الصحة العالمية تتفق مع إسرائيل على "هدنات إنسانية" في غزةأمس, 21:21 GMTحيفا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. فصائل عراقية مسلحة تستهدف محطة كهرباء حيفا شمالي إسرائيلأمس, 15:23 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أغسطس, 14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала