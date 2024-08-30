https://sarabic.ae/20240830/ترامب-كامالا-هاريس-ليست-قادرة-على-التحدث-مع-قادة-دول-كبرى-مثل-الصين-وكوريا-الشمالية--1092220791.html

ترامب: كامالا هاريس ليست قادرة على التحدث مع قادة دول كبرى مثل الصين وكوريا الشمالية

ترامب: كامالا هاريس ليست قادرة على التحدث مع قادة دول كبرى مثل الصين وكوريا الشمالية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، أن منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس، ليست قادرة على التحدث مع قادة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-30T01:38+0000

2024-08-30T01:38+0000

2024-08-30T01:39+0000

ترامب

دونالد ترامب

كوريا الشمالية

الصين

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن: "عندما جلسنا معًا، لم تبهرني (كامالا هاريس) كزعيمة. لا أستطيع أن أتخيل وضعًا تتفاوض فيه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ كما فعلنا."وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/ نوفمبر ستكون "الحدث الأكثر أهمية" في التاريخ الأمريكي.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، في 21 تموز/يوليو الماضي، أنه لن يترشح لولاية ثانية، فيما أيد ترشيح نائبته الحالية كمالا هاريس للترشح للانتخابات المقبلة عن الحزب الديمقراطي.وبهذا الصدد، علق منافسه عن الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يطمح للفوز في انتخابات الرئاسة، بأنه "سيكون من الأسهل عليه هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس مقارنة ببايدن"، وقال أيضًا إن هاريس هي "أسوأ نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

https://sarabic.ae/20240815/ترامب-يحذر-من-عواقب-فوز-هاريس-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة-1091768320.html

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