https://sarabic.ae/20240815/ترامب-يحذر-من-عواقب-فوز-هاريس-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة-1091768320.html

ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

سبوتنيك عربي

حذر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من فوز منافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة الديمقراطية، مشيرًا... 15.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-15T10:26+0000

2024-08-15T10:26+0000

2024-08-15T10:26+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب في تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية: "أربع سنوات أخرى من حكم هاريس، والنظام المالي لن يتعافى أبدًا. لن تتعافى بلادنا أبدًا".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتم ترشيح دونالد ترامب، رسميًا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، فيما تخطط نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، للترشح كمرشحة ديمقراطية.الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدنوفي وقت سابق، أكدت تقارير أمريكية، أنه إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنها ستصبح فعلياً رهينة للرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والأزمات السياسية.وأشارت التقارير إلى أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن برفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاء متأثرا بقوى حزبية سابقة والجهات المانحة والنخب البرلمانية، والتي لعبت فيها نانسي بيلوسي، دورا كبيرا.وأصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية.هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل

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