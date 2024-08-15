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https://sarabic.ae/20240815/ترامب-يحذر-من-عواقب-فوز-هاريس-في-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-المقبلة-1091768320.html
ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة
سبوتنيك عربي
حذر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من فوز منافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة الديمقراطية، مشيرًا... 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T10:26+0000
2024-08-15T10:26+0000
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وقال ترامب في تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية: "أربع سنوات أخرى من حكم هاريس، والنظام المالي لن يتعافى أبدًا. لن تتعافى بلادنا أبدًا".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتم ترشيح دونالد ترامب، رسميًا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، فيما تخطط نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، للترشح كمرشحة ديمقراطية.الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدنوفي وقت سابق، أكدت تقارير أمريكية، أنه إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنها ستصبح فعلياً رهينة للرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والأزمات السياسية.وأشارت التقارير إلى أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن برفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاء متأثرا بقوى حزبية سابقة والجهات المانحة والنخب البرلمانية، والتي لعبت فيها نانسي بيلوسي، دورا كبيرا.وأصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية.هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يحذر من عواقب فوز هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

10:26 GMT 15.08.2024
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
© AP Photo / Mike Stewart
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حذر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من فوز منافسته كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، والمرشحة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن اقتصاد بلاده لن يتعافى تمامًا.
وقال ترامب في تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية: "أربع سنوات أخرى من حكم هاريس، والنظام المالي لن يتعافى أبدًا. لن تتعافى بلادنا أبدًا".

ووعد ترامب بأنه إذا عاد إلى البيت الأبيض، فإنه سيبدأ على الفور في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وأكد أنه في ظل إدارته، ستبدأ مداخيل ومدخرات الأمريكيين في النمو مرة أخرى، بحسب قوله.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتم ترشيح دونالد ترامب، رسميًا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، فيما تخطط نائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، للترشح كمرشحة ديمقراطية.
الخزانة الأمريكية: أسوأ انخفاض في قيمة الدولار في القرن الحادي والعشرين حدث في عهد بايدن
وفي وقت سابق، أكدت تقارير أمريكية، أنه إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فإنها ستصبح فعلياً رهينة للرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والأزمات السياسية.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
"زلات اللسان"... تركة بايدن "المحتملة" يرثها ترامب باكرا
10 أغسطس, 08:59 GMT
وأشارت التقارير إلى أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن برفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاء متأثرا بقوى حزبية سابقة والجهات المانحة والنخب البرلمانية، والتي لعبت فيها نانسي بيلوسي، دورا كبيرا.
وأصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في نهاية يونيو/حزيران الماضي، الرائد من حيث معدل انخفاض قيمة الدولار بين جميع الرؤساء الأمريكيين في القرن الحادي والعشرين، متجاوزًا جورج بوش الابن، وفقًا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، بناءً على بيانات من وزارة المالية الأمريكية.
هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل
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