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القوات الروسية تحرر بلدة مارتينوفكا في مقاطعة كورسك
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خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عالم سبوتنيك
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29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
09:31 GMT
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:42 GMT
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"زلات اللسان"... تركة بايدن "المحتملة" يرثها ترامب باكرا
"زلات اللسان"... تركة بايدن "المحتملة" يرثها ترامب باكرا
سبوتنيك عربي
يبدأ دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، مرحلة جديدة من خوضه السباق النتخابي بـ"زلات لسان"، إذ يبدو أنه خلط بين اسم رئيس... 10.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-10T08:59+0000
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وفي حديثه من منزله في فلوريدا، حول عدد من المواضيع، أخبر ترامب حكاية عن طائرة هليكوبتر كانت على وشك السقوط، وكان على متنها هو وويلي براون، الذي "واعد لفترة وجيزة قبل بضعة عقود" كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية.لكن براون، قال لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" بعد مؤتمر ترامب، إنه لم يركب قط طائرة هليكوبتر، ونفى أيضا أن يكون قد قال لترامب أي شيء مهين عن هاريس.وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن ترامب، خلال رئاسته، قام بجولة في مواقع تعرضت لحرائق في ولاية كاليفورنيا، 2018، على متن طائرة هليكوبتر مع جيري براون، حاكم الولاية في ذلك الوقت.وقال ممثل عن الحاكم السابق جيري براون، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه "لم يكن هناك أي هبوط اضطراري وإن الحديث لم يتطرق لهاريس، خلال الرحلة الجوية".هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل
https://sarabic.ae/20240809/عطل-في-طائرة-ترامب-يتسبب-في-هبوط-اضطراري-1091587509.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"زلات اللسان"... تركة بايدن "المحتملة" يرثها ترامب باكرا

08:59 GMT 10.08.2024 (تم التحديث: 09:05 GMT 10.08.2024)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2024
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
يبدأ دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، مرحلة جديدة من خوضه السباق النتخابي بـ"زلات لسان"، إذ يبدو أنه خلط بين اسم رئيس بلدية سان فرانسيسكو السابق ويلي براون، واسم حاكم كاليفورنيا السابق جيري براون، خلال مؤتمر صحفي.
وفي حديثه من منزله في فلوريدا، حول عدد من المواضيع، أخبر ترامب حكاية عن طائرة هليكوبتر كانت على وشك السقوط، وكان على متنها هو وويلي براون، الذي "واعد لفترة وجيزة قبل بضعة عقود" كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أن براون أخبره "بأمور فظيعة" عن هاريس.

لكن براون، قال لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" بعد مؤتمر ترامب، إنه لم يركب قط طائرة هليكوبتر، ونفى أيضا أن يكون قد قال لترامب أي شيء مهين عن هاريس.
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
عطل في طائرة ترامب يتسبب بهبوط اضطراري لها
أمس, 22:15 GMT
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن ترامب، خلال رئاسته، قام بجولة في مواقع تعرضت لحرائق في ولاية كاليفورنيا، 2018، على متن طائرة هليكوبتر مع جيري براون، حاكم الولاية في ذلك الوقت.
وقال ممثل عن الحاكم السابق جيري براون، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه "لم يكن هناك أي هبوط اضطراري وإن الحديث لم يتطرق لهاريس، خلال الرحلة الجوية".
هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل
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