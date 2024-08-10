https://sarabic.ae/20240810/زلات-اللسان-تركة-بايدن-المحتملة-يرثها-ترامب-باكرا-1091591797.html

"زلات اللسان"... تركة بايدن "المحتملة" يرثها ترامب باكرا

"زلات اللسان"... تركة بايدن "المحتملة" يرثها ترامب باكرا

سبوتنيك عربي

يبدأ دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، مرحلة جديدة من خوضه السباق النتخابي بـ"زلات لسان"، إذ يبدو أنه خلط بين اسم رئيس... 10.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-10T08:59+0000

2024-08-10T08:59+0000

2024-08-10T09:05+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وفي حديثه من منزله في فلوريدا، حول عدد من المواضيع، أخبر ترامب حكاية عن طائرة هليكوبتر كانت على وشك السقوط، وكان على متنها هو وويلي براون، الذي "واعد لفترة وجيزة قبل بضعة عقود" كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية.لكن براون، قال لصحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" بعد مؤتمر ترامب، إنه لم يركب قط طائرة هليكوبتر، ونفى أيضا أن يكون قد قال لترامب أي شيء مهين عن هاريس.وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز"، فإن ترامب، خلال رئاسته، قام بجولة في مواقع تعرضت لحرائق في ولاية كاليفورنيا، 2018، على متن طائرة هليكوبتر مع جيري براون، حاكم الولاية في ذلك الوقت.وقال ممثل عن الحاكم السابق جيري براون، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه "لم يكن هناك أي هبوط اضطراري وإن الحديث لم يتطرق لهاريس، خلال الرحلة الجوية".هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل

https://sarabic.ae/20240809/عطل-في-طائرة-ترامب-يتسبب-في-هبوط-اضطراري-1091587509.html

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