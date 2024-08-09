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عطل في طائرة ترامب يتسبب في هبوط اضطراري
عطل في طائرة ترامب يتسبب في هبوط اضطراري
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشكل غير متوقع في مدينة بيلينغز بولاية مونتانا بسبب مشاكل ميكانيكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T22:15+0000
2024-08-09T22:15+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
العالم
هبوط اضطراري
هبوط اضطراري لطائرة أمريكية
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وذكرت التقارير، أن طائرة ترامب هبطت في بيلينغز قبل تجمع انتخابي في بوزمان بولاية مونتانا مساء الجمعة.ويتضمن التقرير لقطات لطائرة ترامب وهي تهبط وتتحرك في مطار بيلينغز، الذي يبعد حوالي 140 ميلاً عن بوزمان.وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يسافر ترامب إلى بوزمان على متن طائرة منفصلة.وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي تروث، إنه هبط في مونتانا، واصفًا الولاية بأنها "مكان جميل حقًا"، لكنه لم يذكر الهبوط الاضطراري في بيلينغز.
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم, هبوط اضطراري, هبوط اضطراري لطائرة أمريكية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم, هبوط اضطراري, هبوط اضطراري لطائرة أمريكية

عطل في طائرة ترامب يتسبب في هبوط اضطراري

22:15 GMT 09.08.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشكل غير متوقع في مدينة بيلينغز بولاية مونتانا بسبب مشاكل ميكانيكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وذكرت التقارير، أن طائرة ترامب هبطت في بيلينغز قبل تجمع انتخابي في بوزمان بولاية مونتانا مساء الجمعة.
ويتضمن التقرير لقطات لطائرة ترامب وهي تهبط وتتحرك في مطار بيلينغز، الذي يبعد حوالي 140 ميلاً عن بوزمان.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يسافر ترامب إلى بوزمان على متن طائرة منفصلة.
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وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي تروث، إنه هبط في مونتانا، واصفًا الولاية بأنها "مكان جميل حقًا"، لكنه لم يذكر الهبوط الاضطراري في بيلينغز.
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