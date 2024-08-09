https://sarabic.ae/20240809/عطل-في-طائرة-ترامب-يتسبب-في-هبوط-اضطراري-1091587509.html

عطل في طائرة ترامب يتسبب في هبوط اضطراري

عطل في طائرة ترامب يتسبب في هبوط اضطراري

سبوتنيك عربي

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشكل غير متوقع في مدينة بيلينغز بولاية مونتانا بسبب مشاكل ميكانيكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T22:15+0000

2024-08-09T22:15+0000

2024-08-09T22:15+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

الانتخابات الأمريكية

العالم

هبوط اضطراري

هبوط اضطراري لطائرة أمريكية

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وذكرت التقارير، أن طائرة ترامب هبطت في بيلينغز قبل تجمع انتخابي في بوزمان بولاية مونتانا مساء الجمعة.ويتضمن التقرير لقطات لطائرة ترامب وهي تهبط وتتحرك في مطار بيلينغز، الذي يبعد حوالي 140 ميلاً عن بوزمان.وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يسافر ترامب إلى بوزمان على متن طائرة منفصلة.وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي تروث، إنه هبط في مونتانا، واصفًا الولاية بأنها "مكان جميل حقًا"، لكنه لم يذكر الهبوط الاضطراري في بيلينغز.

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم, هبوط اضطراري, هبوط اضطراري لطائرة أمريكية