https://sarabic.ae/20240809/عطل-في-طائرة-ترامب-يتسبب-في-هبوط-اضطراري-1091587509.html
عطل في طائرة ترامب يتسبب في هبوط اضطراري
عطل في طائرة ترامب يتسبب في هبوط اضطراري
سبوتنيك عربي
هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشكل غير متوقع في مدينة بيلينغز بولاية مونتانا بسبب مشاكل ميكانيكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T22:15+0000
2024-08-09T22:15+0000
2024-08-09T22:15+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
العالم
هبوط اضطراري
هبوط اضطراري لطائرة أمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090837244_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2874e9da6f7bdbf126f34b45eebee572.jpg
وذكرت التقارير، أن طائرة ترامب هبطت في بيلينغز قبل تجمع انتخابي في بوزمان بولاية مونتانا مساء الجمعة.ويتضمن التقرير لقطات لطائرة ترامب وهي تهبط وتتحرك في مطار بيلينغز، الذي يبعد حوالي 140 ميلاً عن بوزمان.وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يسافر ترامب إلى بوزمان على متن طائرة منفصلة.وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي تروث، إنه هبط في مونتانا، واصفًا الولاية بأنها "مكان جميل حقًا"، لكنه لم يذكر الهبوط الاضطراري في بيلينغز.
https://sarabic.ae/20240809/هاريس-وترامب-يتفقان-على-مناظرة-في-سبتمبر-المقبل-1091557933.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090837244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_06e7402a0b43a4904ec85624b8e51f2d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم, هبوط اضطراري, هبوط اضطراري لطائرة أمريكية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية, العالم, هبوط اضطراري, هبوط اضطراري لطائرة أمريكية
عطل في طائرة ترامب يتسبب في هبوط اضطراري
هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشكل غير متوقع في مدينة بيلينغز بولاية مونتانا بسبب مشاكل ميكانيكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وذكرت التقارير، أن طائرة ترامب هبطت
في بيلينغز قبل تجمع انتخابي في بوزمان بولاية مونتانا مساء الجمعة.
ويتضمن التقرير لقطات لطائرة ترامب وهي تهبط وتتحرك في مطار بيلينغز، الذي يبعد حوالي 140 ميلاً عن بوزمان.
وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يسافر ترامب إلى بوزمان على متن طائرة منفصلة.
وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي تروث، إنه هبط في مونتانا، واصفًا الولاية بأنها "مكان جميل حقًا"، لكنه لم يذكر الهبوط الاضطراري في بيلينغز.