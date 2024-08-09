https://sarabic.ae/20240809/هاريس-وترامب-يتفقان-على-مناظرة-في-سبتمبر-المقبل-1091557933.html
هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل
هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلامية أمريكية أن المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كاملا هاريس، ودونالد ترامب، سيواجهان بعضهما بعضا للمرة الأولى في مناظرة تلفزيونية، في... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T05:33+0000
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وأكدت شبكة "إيه بي سي نيوز"، أن "كامالا هاريس، ودونالد ترامب، سيواجهان بعضهما بعضا لأول مرة في مناظرة تلفزيونية في الـ10 من سبتمبر (المقبل)".وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من السباق الانتخابي في 21 يوليو/ تموز الماضي، ودعمه لهاريس، قال ترامب إنه لن يناظرها لأنها ليست المرشح الرسمي عن الحزب الديمقراطي.ترامب: أمريكا في خطر لأن روسيا والصين لم تعد تحترمهاولم تتعهد هاريس بإجراء المزيد من المناظرات على شبكتي "إن بي سي" أو "فوكس".وقال ترامب، في مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس، إنه سيواجه هاريس، في مناسبتين تستضيفهما شبكتا "إن بي سي نيوز" و"فوكس نيوز". لكن حملة هاريس لم توافق على تلك المناظرات، التي لم تكن جزءًا من جدول المناظرات الأصلي، الذي اتفق عليه بايدن، وترامب في مايو/ أيار الماضي.بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20240809/استطلاع-هاريس-تتقدم-على-ترامب-في-التأييد-بـ5-نقاط-مئوية-1091557317.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل
05:33 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 06:52 GMT 09.08.2024)
أفادت وسائل إعلامية أمريكية أن المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كاملا هاريس، ودونالد ترامب، سيواجهان بعضهما بعضا للمرة الأولى في مناظرة تلفزيونية، في سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بعد أن أثار الأخير، شكوكًا بشأن مناظرة هاريس.
وأكدت شبكة "إيه بي سي نيوز"، أن "كامالا هاريس، ودونالد ترامب، سيواجهان بعضهما بعضا لأول مرة في مناظرة تلفزيونية في الـ10 من سبتمبر (المقبل)".
ونشرت القناة عبر منصة "إكس"، قائلة: "أكدت كل من نائبة الرئيس هاريس، والرئيس السابق ترامب، مشاركتهما في مناظرة عبر إيه بي سي".
وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من السباق الانتخابي في 21 يوليو/ تموز الماضي، ودعمه لهاريس، قال ترامب إنه لن يناظرها لأنها ليست المرشح الرسمي عن الحزب الديمقراطي.
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أنها ستستضيف "هاريس، والرئيس السابق ترامب، للمناظرة في العاشر من سبتمبر (المقبل)، وقد أكد كل من نائبة الرئيس هاريس، والرئيس السابق ترامب، أنهما سيحضران المناظرة".
ولم تتعهد هاريس بإجراء المزيد من المناظرات على شبكتي "إن بي سي" أو "فوكس".
وأثار أداء بايدن "المتذبذب" حالة من الذعر بين الديمقراطيين، ما أدى في نهاية المطاف إلى تنازل الرئيس عن ترشحه.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس، إنه سيواجه هاريس، في مناسبتين تستضيفهما شبكتا "إن بي سي نيوز" و"فوكس نيوز". لكن حملة هاريس لم توافق على تلك المناظرات، التي لم تكن جزءًا من جدول المناظرات الأصلي، الذي اتفق عليه بايدن، وترامب في مايو/ أيار الماضي.