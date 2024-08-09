https://sarabic.ae/20240809/هاريس-وترامب-يتفقان-على-مناظرة-في-سبتمبر-المقبل-1091557933.html

هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل

هاريس وترامب يتفقان على إجراء مناظرة تلفزيونية في سبتمبر المقبل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلامية أمريكية أن المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كاملا هاريس، ودونالد ترامب، سيواجهان بعضهما بعضا للمرة الأولى في مناظرة تلفزيونية، في... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T05:33+0000

2024-08-09T05:33+0000

2024-08-09T06:52+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأكدت شبكة "إيه بي سي نيوز"، أن "كامالا هاريس، ودونالد ترامب، سيواجهان بعضهما بعضا لأول مرة في مناظرة تلفزيونية في الـ10 من سبتمبر (المقبل)".وبعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من السباق الانتخابي في 21 يوليو/ تموز الماضي، ودعمه لهاريس، قال ترامب إنه لن يناظرها لأنها ليست المرشح الرسمي عن الحزب الديمقراطي.ترامب: أمريكا في خطر لأن روسيا والصين لم تعد تحترمهاولم تتعهد هاريس بإجراء المزيد من المناظرات على شبكتي "إن بي سي" أو "فوكس".وقال ترامب، في مؤتمر صحفي يوم أمس الخميس، إنه سيواجه هاريس، في مناسبتين تستضيفهما شبكتا "إن بي سي نيوز" و"فوكس نيوز". لكن حملة هاريس لم توافق على تلك المناظرات، التي لم تكن جزءًا من جدول المناظرات الأصلي، الذي اتفق عليه بايدن، وترامب في مايو/ أيار الماضي.بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة

https://sarabic.ae/20240809/استطلاع-هاريس-تتقدم-على-ترامب-في-التأييد-بـ5-نقاط-مئوية-1091557317.html

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