https://sarabic.ae/20240808/ترامب-أمريكا-في-خطر-لأن-روسيا-والصين-لم-تعد-تحترمها-1091554820.html
ترامب: أمريكا في خطر لأن روسيا والصين لم تعد تحترمها
ترامب: أمريكا في خطر لأن روسيا والصين لم تعد تحترمها
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، في رأيه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T20:39+0000
2024-08-08T20:39+0000
2024-08-08T20:39+0000
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وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو الخارجية، روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وترشح ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة.وتعتزم نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، الترشح كمرشحة ديمقراطية.
https://sarabic.ae/20240804/ترامب-يعترف-بأن-بوتين-أبرم-صفقة-عظيمة-بشأن-تبادل-السجناء-1091395193.html
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: أمريكا في خطر لأن روسيا والصين لم تعد تحترمها
صرّح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة في خطر لأنها، في رأيه، لم تعد تتمتع باحترام الصين وروسيا.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في منزله بفلوريدا: "لم تتعرض بلادنا لمثل هذا الخطر من قبل، سواء من الناحية الاقتصادية أو الخارجية، روسيا لا تحترمنا، والصين لم تعد تحترمنا".
وأكد ترامب مجددا أن العالم على شفا حرب عالمية ثالثة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وترشح ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة.
وتعتزم نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، الترشح كمرشحة ديمقراطية.