https://sarabic.ae/20240807/بايدن-لست-واثقا-من-انتقال-السلطة-سلميا-إذا-خسر-ترامب-في-انتخابات-الرئاسة-1091526731.html
بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة
بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "غير واثق على الإطلاق" من حدوث انتقال سلمي للسلطة إلى كمالا هاريس إذا خسر دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T21:30+0000
2024-08-07T21:30+0000
2024-08-07T21:33+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
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وقال بايدن في مقتطفات من مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، بثت أمس الأربعاء، ومن المقرر أن أذاعتها بالكامل يوم الأحد: "إذا خسر ترامب، فأنا غير واثق على الإطلاق".وأضاف: "هو يعني ما يقول. نحن لا نأخذه على محمل الجد. هو يعني كل ما يقوله حول 'إذا خسرنا سيكون هناك حمام دم'".وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.وأكدت حملة هاريس، أمس الثلاثاء، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، لمنصب نائب الرئيس. ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس/ آب الجاري.
https://sarabic.ae/20240806/مسؤول-أمريكي-سابق-فوز-ترامب-أفضل-فرصة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1091488352.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة
21:30 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 21:33 GMT 07.08.2024)
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "غير واثق على الإطلاق" من حدوث انتقال سلمي للسلطة إلى كمالا هاريس إذا خسر دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة.
وقال بايدن في مقتطفات من مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، بثت أمس الأربعاء، ومن المقرر أن أذاعتها بالكامل يوم الأحد: "إذا خسر ترامب، فأنا غير واثق على الإطلاق".
وأضاف: "هو يعني ما يقول. نحن لا نأخذه على محمل الجد. هو يعني كل ما يقوله حول 'إذا خسرنا سيكون هناك حمام دم'".
وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.
وأكدت حملة هاريس، أمس الثلاثاء، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، لمنصب نائب الرئيس. ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب
في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس/ آب الجاري.