بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استفزاز روسيا في كورسك سيوسع رقعة الصراع
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي خارجيا وداخليا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240807/بايدن-لست-واثقا-من-انتقال-السلطة-سلميا-إذا-خسر-ترامب-في-انتخابات-الرئاسة-1091526731.html
بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة
بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "غير واثق على الإطلاق" من حدوث انتقال سلمي للسلطة إلى كمالا هاريس إذا خسر دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T21:30+0000
2024-08-07T21:33+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090798435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f1c981adf75a94f44274bf1143fc7e3.jpg
وقال بايدن في مقتطفات من مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، بثت أمس الأربعاء، ومن المقرر أن أذاعتها بالكامل يوم الأحد: "إذا خسر ترامب، فأنا غير واثق على الإطلاق".وأضاف: "هو يعني ما يقول. نحن لا نأخذه على محمل الجد. هو يعني كل ما يقوله حول 'إذا خسرنا سيكون هناك حمام دم'".وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.وأكدت حملة هاريس، أمس الثلاثاء، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، لمنصب نائب الرئيس. ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس/ آب الجاري.
https://sarabic.ae/20240806/مسؤول-أمريكي-سابق-فوز-ترامب-أفضل-فرصة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1091488352.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090798435_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_7fa584a0950d953e6d73718f54e10673.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب

بايدن: لست واثقا من انتقال السلطة سلميا في الولايات المتحدة

21:30 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 21:33 GMT 07.08.2024)
© AP Photo / Erin Schaffالرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Erin Schaff
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "غير واثق على الإطلاق" من حدوث انتقال سلمي للسلطة إلى كمالا هاريس إذا خسر دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر المقبلة.
وقال بايدن في مقتطفات من مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، بثت أمس الأربعاء، ومن المقرر أن أذاعتها بالكامل يوم الأحد: "إذا خسر ترامب، فأنا غير واثق على الإطلاق".
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أمس, 19:16 GMT
وأضاف: "هو يعني ما يقول. نحن لا نأخذه على محمل الجد. هو يعني كل ما يقوله حول 'إذا خسرنا سيكون هناك حمام دم'".
وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.
وأكدت حملة هاريس، أمس الثلاثاء، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، لمنصب نائب الرئيس. ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس/ آب الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس": تعيين السنوار يحمل رسالة تحد إلى إسرائيل وثوابتنا لن تتغير21:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала