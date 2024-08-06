https://sarabic.ae/20240806/ليس-هناك-أدنى-شك-خبير-أمريكي-يكشف-ما-يمكن-أن-تفعله-كامالا-هاريس-إذا-فازت-في-الانتخابات-1091489751.html
"ليس هناك أدنى شك"... خبير أمريكي يكشف ما يمكن أن تفعله كامالا هاريس إذا فازت في الانتخابات
"ليس هناك أدنى شك"... خبير أمريكي يكشف ما يمكن أن تفعله كامالا هاريس إذا فازت في الانتخابات
سبوتنيك عربي
صرحت النائبة السابقة تولسي غابارد، بأن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس قد تخوض الحرب لإثبات جدارتها إذا فازت في الانتخابات. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T20:13+0000
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وأضافت تولسي على يوتيوب "ليس لدي أدنى شك في أنها ستشعر على الفور بالحاجة إلى إظهار القوة وتعزيز موقفها. وإثبات أنها قائدة أعلى قوية وقوية حقًا للقوات المسلحة الأمريكية".وبحسب غابارد فإن الطريقة الأفضل والأكثر فعالية لتنفيذ هذه الخطة هي استخدام الجيش الأمريكي وبدء الحرب.وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس/ آب الجاري.
https://sarabic.ae/20240806/مسؤول-أمريكي-سابق-فوز-ترامب-أفضل-فرصة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1091488352.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"ليس هناك أدنى شك"... خبير أمريكي يكشف ما يمكن أن تفعله كامالا هاريس إذا فازت في الانتخابات
صرحت النائبة السابقة تولسي غابارد، بأن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس قد تخوض الحرب لإثبات جدارتها إذا فازت في الانتخابات.
وأضافت تولسي على يوتيوب "ليس لدي أدنى شك في أنها ستشعر على الفور بالحاجة إلى إظهار القوة وتعزيز موقفها. وإثبات أنها قائدة أعلى قوية وقوية حقًا للقوات المسلحة الأمريكية".
وبحسب غابارد فإن الطريقة الأفضل والأكثر فعالية لتنفيذ هذه الخطة هي استخدام الجيش الأمريكي وبدء الحرب.
وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.
وأكدت حملة هاريس، اليوم الثلاثاء، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، لمنصب نائب الرئيس.
ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس/ آب الجاري.