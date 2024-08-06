"ليس هناك أدنى شك"... خبير أمريكي يكشف ما يمكن أن تفعله كامالا هاريس إذا فازت في الانتخابات

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
29 د
شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
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08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:30 GMT
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كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
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مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
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خبير: وجود شويغو في إيران يعني أن موسكو تقف لجانب طهران
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بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
17:03 GMT
29 د
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علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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https://sarabic.ae/20240806/ليس-هناك-أدنى-شك-خبير-أمريكي-يكشف-ما-يمكن-أن-تفعله-كامالا-هاريس-إذا-فازت-في-الانتخابات-1091489751.html
"ليس هناك أدنى شك"... خبير أمريكي يكشف ما يمكن أن تفعله كامالا هاريس إذا فازت في الانتخابات
"ليس هناك أدنى شك"... خبير أمريكي يكشف ما يمكن أن تفعله كامالا هاريس إذا فازت في الانتخابات
سبوتنيك عربي
صرحت النائبة السابقة تولسي غابارد، بأن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس قد تخوض الحرب لإثبات جدارتها إذا فازت في الانتخابات. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
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2024-08-06T20:13+0000
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وأضافت تولسي على يوتيوب "ليس لدي أدنى شك في أنها ستشعر على الفور بالحاجة إلى إظهار القوة وتعزيز موقفها. وإثبات أنها قائدة أعلى قوية وقوية حقًا للقوات المسلحة الأمريكية".وبحسب غابارد فإن الطريقة الأفضل والأكثر فعالية لتنفيذ هذه الخطة هي استخدام الجيش الأمريكي وبدء الحرب.وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس/ آب الجاري.
https://sarabic.ae/20240806/مسؤول-أمريكي-سابق-فوز-ترامب-أفضل-فرصة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1091488352.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"ليس هناك أدنى شك"... خبير أمريكي يكشف ما يمكن أن تفعله كامالا هاريس إذا فازت في الانتخابات

20:13 GMT 06.08.2024
© AFP 2023كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
صرحت النائبة السابقة تولسي غابارد، بأن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس قد تخوض الحرب لإثبات جدارتها إذا فازت في الانتخابات.
وأضافت تولسي على يوتيوب "ليس لدي أدنى شك في أنها ستشعر على الفور بالحاجة إلى إظهار القوة وتعزيز موقفها. وإثبات أنها قائدة أعلى قوية وقوية حقًا للقوات المسلحة الأمريكية".
وبحسب غابارد فإن الطريقة الأفضل والأكثر فعالية لتنفيذ هذه الخطة هي استخدام الجيش الأمريكي وبدء الحرب.
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
19:16 GMT
وفي وقت سابق، قرر الرئيس الأميركي جو بايدن، وسط مخاوف بشأن صحته وانتقادات متزايدة، عدم الترشح لإعادة انتخابه ورشح هاريس خلفا له.
وأكدت حملة هاريس، اليوم الثلاثاء، اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز، لمنصب نائب الرئيس.
ومن المتوقع رسميًا أن يحصل كلاهما على ترشيح الحزب الديمقراطي في مؤتمر الحزب في شيكاغو، والذي يبدأ في 19 أغسطس/ آب الجاري.
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