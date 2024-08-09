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https://sarabic.ae/20240809/استطلاع-هاريس-تتقدم-على-ترامب-في-التأييد-بـ5-نقاط-مئوية-1091557317.html
استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في التأييد بـ5 نقاط مئوية
استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في التأييد بـ5 نقاط مئوية
سبوتنيك عربي
أفاد استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية متخصصة بتقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة،... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T04:33+0000
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وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس"، فإن مستوى الدعم لهاريس يبلغ 42%، بينما لترامب بـ37% فقط، وأعرب 4% آخرون من المستطلعين عن دعمهم للمرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 7 أغسطس وشمل 2045 أمريكيًا بالغًا. وكان هامش الخطأ في النتائج 3 نقاط مئوية.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وترشح ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، وتعتزم نائبة الرئيس الحالي هاريس، التي لم تحصل بعد على ترشيح رسمي من الحزب الديمقراطي في المؤتمر المقبل في شيكاغو، الترشح.
https://sarabic.ae/20240807/خبير-يحدد-أسباب-اختيار-هاريس-الأمريكي-تيم-والتز-كنائب-للرئيس-في-حال-فوزها---1091514653.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في التأييد بـ5 نقاط مئوية

04:33 GMT 09.08.2024
© AFP 2023 / Saul Loebخروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AFP 2023 / Saul Loeb
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أفاد استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية متخصصة بتقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من حيث الدعم الأمريكي.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس"، فإن مستوى الدعم لهاريس يبلغ 42%، بينما لترامب بـ37% فقط، وأعرب 4% آخرون من المستطلعين عن دعمهم للمرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن الفجوة بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد ارتفعت مقارنة بالاستطلاع السابق، الذي أُجري في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي. في ذلك الوقت، حصلت هاريس على تأييد 37% من الأمريكيين، وترامب 34%، وكينيدي الابن 10%.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 7 أغسطس وشمل 2045 أمريكيًا بالغًا. وكان هامش الخطأ في النتائج 3 نقاط مئوية.
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
خبير يحدد أسباب اختيار هاريس الأمريكي تيم والتز كنائب للرئيس في حال فوزها
7 أغسطس, 14:12 GMT
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وترشح ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، وتعتزم نائبة الرئيس الحالي هاريس، التي لم تحصل بعد على ترشيح رسمي من الحزب الديمقراطي في المؤتمر المقبل في شيكاغو، الترشح.
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