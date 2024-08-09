https://sarabic.ae/20240809/استطلاع-هاريس-تتقدم-على-ترامب-في-التأييد-بـ5-نقاط-مئوية-1091557317.html
استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في التأييد بـ5 نقاط مئوية
استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في التأييد بـ5 نقاط مئوية
سبوتنيك عربي
أفاد استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية متخصصة بتقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة،... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T04:33+0000
2024-08-09T04:33+0000
2024-08-09T04:33+0000
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العالم
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وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس"، فإن مستوى الدعم لهاريس يبلغ 42%، بينما لترامب بـ37% فقط، وأعرب 4% آخرون من المستطلعين عن دعمهم للمرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 7 أغسطس وشمل 2045 أمريكيًا بالغًا. وكان هامش الخطأ في النتائج 3 نقاط مئوية.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وترشح ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، وتعتزم نائبة الرئيس الحالي هاريس، التي لم تحصل بعد على ترشيح رسمي من الحزب الديمقراطي في المؤتمر المقبل في شيكاغو، الترشح.
https://sarabic.ae/20240807/خبير-يحدد-أسباب-اختيار-هاريس-الأمريكي-تيم-والتز-كنائب-للرئيس-في-حال-فوزها---1091514653.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في التأييد بـ5 نقاط مئوية
أفاد استطلاع أجرته مؤسسة أمريكية متخصصة بتقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من حيث الدعم الأمريكي.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إبسوس"، فإن مستوى الدعم لهاريس يبلغ 42%، بينما لترامب بـ37% فقط، وأعرب 4% آخرون من المستطلعين عن دعمهم للمرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر الاستطلاع أن الفجوة بين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد ارتفعت مقارنة بالاستطلاع السابق، الذي أُجري في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي. في ذلك الوقت، حصلت هاريس على تأييد 37% من الأمريكيين، وترامب 34%، وكينيدي الابن 10%.
تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 7 أغسطس وشمل 2045 أمريكيًا بالغًا. وكان هامش الخطأ في النتائج 3 نقاط مئوية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وترشح ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة، وتعتزم نائبة الرئيس الحالي هاريس، التي لم تحصل بعد على ترشيح رسمي من الحزب الديمقراطي في المؤتمر المقبل في شيكاغو، الترشح.