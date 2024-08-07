https://sarabic.ae/20240807/خبير-يحدد-أسباب-اختيار-هاريس-الأمريكي-تيم-والتز-كنائب-للرئيس-في-حال-فوزها---1091514653.html

خبير يحدد أسباب اختيار هاريس الأمريكي تيم والتز كنائب للرئيس في حال فوزها

خبير يحدد أسباب اختيار هاريس الأمريكي تيم والتز كنائب للرئيس في حال فوزها

سبوتنيك عربي

أعرب خبير العلاقات الدولية، صامويل لوسادا، أن ترشيح، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية، لتيم والتز نائبًا لرئيس إدارتها المحتملة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T14:12+0000

2024-08-07T14:12+0000

2024-08-07T14:12+0000

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091011692_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3bc43d1410ba14cbb7f1962dffad661c.jpg

وقال لوسادا لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى أن حقيقة المرشح الجمهوري هو المفضل، فمن المنطقي أن ترغب حملة هاريس في جلب شخص مثل والتز، وهو حاكم ولاية في الغرب الأوسط، خدم في الحرس الوطني الأمريكي لمدة عقدين من الزمن".وأشار لوسادا إلى أنه "على الرغم من أن والتز لا يزال غير معروف لمعظم السكان، إلا أن خلفيته الإيجابية وخلفيته العسكرية ومواقفه المعتدلة تجعله مرشحًا جذابًا للناخب العادي، وهذا ليس هو الحال مع هاريس".وختم لوسادا أن هذه استراتيجية ساخرة تمامًا، لكنها ربما تكون الأكثر منطقية، نظرًا لانخفاض شعبية الرئيس بايدن وهاريس نفسها.

https://sarabic.ae/20240806/ليس-هناك-أدنى-شك-خبير-أمريكي-يكشف-ما-يمكن-أن-تفعله-كامالا-هاريس-إذا-فازت-في-الانتخابات-1091489751.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري