https://sarabic.ae/20240807/خبير-يحدد-أسباب-اختيار-هاريس-الأمريكي-تيم-والتز-كنائب-للرئيس-في-حال-فوزها---1091514653.html
خبير يحدد أسباب اختيار هاريس الأمريكي تيم والتز كنائب للرئيس في حال فوزها
خبير يحدد أسباب اختيار هاريس الأمريكي تيم والتز كنائب للرئيس في حال فوزها
سبوتنيك عربي
أعرب خبير العلاقات الدولية، صامويل لوسادا، أن ترشيح، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية، لتيم والتز نائبًا لرئيس إدارتها المحتملة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T14:12+0000
2024-08-07T14:12+0000
2024-08-07T14:12+0000
حصري
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وقال لوسادا لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى أن حقيقة المرشح الجمهوري هو المفضل، فمن المنطقي أن ترغب حملة هاريس في جلب شخص مثل والتز، وهو حاكم ولاية في الغرب الأوسط، خدم في الحرس الوطني الأمريكي لمدة عقدين من الزمن".وأشار لوسادا إلى أنه "على الرغم من أن والتز لا يزال غير معروف لمعظم السكان، إلا أن خلفيته الإيجابية وخلفيته العسكرية ومواقفه المعتدلة تجعله مرشحًا جذابًا للناخب العادي، وهذا ليس هو الحال مع هاريس".وختم لوسادا أن هذه استراتيجية ساخرة تمامًا، لكنها ربما تكون الأكثر منطقية، نظرًا لانخفاض شعبية الرئيس بايدن وهاريس نفسها.
https://sarabic.ae/20240806/ليس-هناك-أدنى-شك-خبير-أمريكي-يكشف-ما-يمكن-أن-تفعله-كامالا-هاريس-إذا-فازت-في-الانتخابات-1091489751.html
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حصري
خبير يحدد أسباب اختيار هاريس الأمريكي تيم والتز كنائب للرئيس في حال فوزها
حصري
أعرب خبير العلاقات الدولية، صامويل لوسادا، أن ترشيح، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية، لتيم والتز نائبًا لرئيس إدارتها المحتملة له عدة أهداف، أبرزها توسيع جمهور الناخبين.
وقال لوسادا لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى أن حقيقة المرشح الجمهوري هو المفضل، فمن المنطقي أن ترغب حملة هاريس في جلب شخص مثل والتز، وهو حاكم ولاية في الغرب الأوسط، خدم في الحرس الوطني الأمريكي لمدة عقدين من الزمن".
وتابع: "يدرب (والتز) فريق كرة القدم بالمدرسة، ويستمتع بالصيد ويعتبر شخصًا متواضعًا إلى حد ما، وعلى النقيض من ذلك، يُنظر إلى هاريس نفسها على أنها سياسية ليبرالية من كاليفورنيا، وبالتالي تتمتع بشعبية منخفضة للغاية بين الناخبين المعتدلين".
وأشار لوسادا إلى أنه "على الرغم من أن والتز لا يزال غير معروف لمعظم السكان، إلا أن خلفيته الإيجابية وخلفيته العسكرية ومواقفه المعتدلة تجعله مرشحًا جذابًا للناخب العادي، وهذا ليس هو الحال مع هاريس".
وقال لوسادا إنها نوع من التركيبة التي تضم مجموعة متنوعة من المرشحين قدر الإمكان لمحاولة هزيمة ترامب، وهو المرشح المفضل حاليًا.
وختم لوسادا أن هذه استراتيجية ساخرة تمامًا، لكنها ربما تكون الأكثر منطقية، نظرًا لانخفاض شعبية الرئيس بايدن وهاريس نفسها.