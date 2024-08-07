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خبير يحدد أسباب اختيار هاريس الأمريكي تيم والتز كنائب للرئيس في حال فوزها
خبير يحدد أسباب اختيار هاريس الأمريكي تيم والتز كنائب للرئيس في حال فوزها
سبوتنيك عربي
أعرب خبير العلاقات الدولية، صامويل لوسادا، أن ترشيح، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية، لتيم والتز نائبًا لرئيس إدارتها المحتملة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقال لوسادا لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى أن حقيقة المرشح الجمهوري هو المفضل، فمن المنطقي أن ترغب حملة هاريس في جلب شخص مثل والتز، وهو حاكم ولاية في الغرب الأوسط، خدم في الحرس الوطني الأمريكي لمدة عقدين من الزمن".وأشار لوسادا إلى أنه "على الرغم من أن والتز لا يزال غير معروف لمعظم السكان، إلا أن خلفيته الإيجابية وخلفيته العسكرية ومواقفه المعتدلة تجعله مرشحًا جذابًا للناخب العادي، وهذا ليس هو الحال مع هاريس".وختم لوسادا أن هذه استراتيجية ساخرة تمامًا، لكنها ربما تكون الأكثر منطقية، نظرًا لانخفاض شعبية الرئيس بايدن وهاريس نفسها.
https://sarabic.ae/20240806/ليس-هناك-أدنى-شك-خبير-أمريكي-يكشف-ما-يمكن-أن-تفعله-كامالا-هاريس-إذا-فازت-في-الانتخابات-1091489751.html
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خبير يحدد أسباب اختيار هاريس الأمريكي تيم والتز كنائب للرئيس في حال فوزها

14:12 GMT 07.08.2024
© AP Photo / Joe Lambertiخروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024
خروج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لعام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AP Photo / Joe Lamberti
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حصري
أعرب خبير العلاقات الدولية، صامويل لوسادا، أن ترشيح، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للانتخابات الرئاسية، لتيم والتز نائبًا لرئيس إدارتها المحتملة له عدة أهداف، أبرزها توسيع جمهور الناخبين.
وقال لوسادا لوكالة "سبوتنيك": "بالنظر إلى أن حقيقة المرشح الجمهوري هو المفضل، فمن المنطقي أن ترغب حملة هاريس في جلب شخص مثل والتز، وهو حاكم ولاية في الغرب الأوسط، خدم في الحرس الوطني الأمريكي لمدة عقدين من الزمن".

وتابع: "يدرب (والتز) فريق كرة القدم بالمدرسة، ويستمتع بالصيد ويعتبر شخصًا متواضعًا إلى حد ما، وعلى النقيض من ذلك، يُنظر إلى هاريس نفسها على أنها سياسية ليبرالية من كاليفورنيا، وبالتالي تتمتع بشعبية منخفضة للغاية بين الناخبين المعتدلين".

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
"ليس هناك أدنى شك"... خبير أمريكي يكشف ما يمكن أن تفعله كامالا هاريس إذا فازت في الانتخابات
أمس, 20:13 GMT
وأشار لوسادا إلى أنه "على الرغم من أن والتز لا يزال غير معروف لمعظم السكان، إلا أن خلفيته الإيجابية وخلفيته العسكرية ومواقفه المعتدلة تجعله مرشحًا جذابًا للناخب العادي، وهذا ليس هو الحال مع هاريس".

وقال لوسادا إنها نوع من التركيبة التي تضم مجموعة متنوعة من المرشحين قدر الإمكان لمحاولة هزيمة ترامب، وهو المرشح المفضل حاليًا.

وختم لوسادا أن هذه استراتيجية ساخرة تمامًا، لكنها ربما تكون الأكثر منطقية، نظرًا لانخفاض شعبية الرئيس بايدن وهاريس نفسها.
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