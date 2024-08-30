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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240830/مظليون-روس-يقضون-على-مجموعة-استطلاع-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092223058.html
مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدة مظلية روسية قضت على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية مكونة من 22 عسكريا شمالي بلدة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T07:27+0000
2024-08-30T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت وكالة إنفاذ القانون الروسية مقطع فيديو يوثق عملية القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية مكونة من 22 عسكريا ينتمون إلى اللواء الميكانيكي المنفصل 22 شمالي بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك.وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسكوتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
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مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو

07:27 GMT 30.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تستولي على "روشيل سيناتور" كندية الصنع في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تستولي على روشيل سيناتور كندية الصنع في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
صرح ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدة مظلية روسية قضت على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية مكونة من 22 عسكريا شمالي بلدة "سناغوست" في مقاطعة كورسك.
ونشرت وكالة إنفاذ القانون الروسية مقطع فيديو يوثق عملية القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية مكونة من 22 عسكريا ينتمون إلى اللواء الميكانيكي المنفصل 22 شمالي بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسك
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
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