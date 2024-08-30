https://sarabic.ae/20240830/مظليون-روس-يقضون-على-مجموعة-استطلاع-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092223058.html
مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدة مظلية روسية قضت على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية مكونة من 22 عسكريا شمالي بلدة... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T07:27+0000
2024-08-30T07:27+0000
2024-08-30T07:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت وكالة إنفاذ القانون الروسية مقطع فيديو يوثق عملية القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية مكونة من 22 عسكريا ينتمون إلى اللواء الميكانيكي المنفصل 22 شمالي بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك.وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسكوتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مظليون روس يقضون على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
صرح ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الجمعة، أن وحدة مظلية روسية قضت على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية مكونة من 22 عسكريا شمالي بلدة "سناغوست" في مقاطعة كورسك.
ونشرت وكالة إنفاذ القانون الروسية مقطع فيديو يوثق عملية القضاء على مجموعة استطلاع أوكرانية مكونة من 22 عسكريا ينتمون إلى اللواء الميكانيكي المنفصل 22 شمالي بلدة سناغوست في مقاطعة كورسك.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.