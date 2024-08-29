https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-الروسية-مبادرة-بوتين-للسلام-تبقى-وصفة-عامة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا---1092202697.html
الخارجية الروسية: مبادرة بوتين للسلام تبقى وصفة عامة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: مبادرة بوتين للسلام تبقى وصفة عامة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن مبادرة السلام التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/ حزيران... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T12:42+0000
2024-08-29T12:42+0000
2024-08-29T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "كان جوهر مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، التي قدمها الرئيس الروسي بوتين، هو انسحاب القوات الأوكرانية من الأقاليم الروسية الجديدة، من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، ورفض كييف الانضمام إلى الناتو، ورفع جميع القيود الغربية وضمان حقوق مواطني أوكرانيا الناطقين بالروسية".كما لفتت زاخاروفا إلى أن "روسيا سعت دائماً من أجل إنهاء سريع للصراع في أوكرانيا، ودعت لبدء عملية تفاوض"، مبينة بالقول: "اقترحنا، في مناسبات عدة، حل الوضع الحالي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك في يونيو من هذا العام، عندما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا".ولفتت زاخاروفا، الانتباه إلى حقيقة أن "العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية اليوم، هي استحالة إجراء أوكرانيا مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تم تثبيتها قانونيًا بمرسوم صادر عن فلاديمير زيلينسكي، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022".كما بيّنت أن "مبادرات زيلينسكي، تشير إلى العزلة التامة لكييف الرسمية عن الوقائع القائمة الحديثة"، بما في ذلك مطالبة كييف بانسحاب القوات الروسية من المناطق الجديدة، التي انضمت إلى روسيا".
https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-الروسية-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تختطف-مدنيين-في-مقاطعة-كورسك-1092188951.html
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روسيا
الخارجية الروسية: مبادرة بوتين للسلام تبقى وصفة عامة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
12:42 GMT 29.08.2024 (تم التحديث: 12:43 GMT 29.08.2024)
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن مبادرة السلام التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/ حزيران الماضي، تبقى وصفة عامة للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "كان جوهر مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، التي قدمها الرئيس الروسي بوتين، هو انسحاب القوات الأوكرانية من الأقاليم الروسية الجديدة، من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، ورفض كييف الانضمام إلى الناتو، ورفع جميع القيود الغربية وضمان حقوق مواطني أوكرانيا الناطقين بالروسية".
وأضافت: "ستبقى مبادرة السلام التي قدمها الرئيس الروسي، وصفة عالمية وطويلة الأمد لحل النزاع الأوكراني، لأنها تتضمن طريقة للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا".
كما لفتت زاخاروفا إلى أن "روسيا سعت دائماً من أجل إنهاء سريع للصراع في أوكرانيا، ودعت لبدء عملية تفاوض"، مبينة بالقول: "اقترحنا، في مناسبات عدة، حل الوضع الحالي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك في يونيو من هذا العام، عندما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا".
يذكر أن الجانب الروسي، أعلن في أكثر من مناسبة، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا بشأن تسوية النزاع.
ولفتت زاخاروفا، الانتباه إلى حقيقة أن "العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية اليوم، هي استحالة إجراء أوكرانيا مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تم تثبيتها قانونيًا بمرسوم صادر عن فلاديمير زيلينسكي، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022".
كما بيّنت أن "مبادرات زيلينسكي، تشير إلى العزلة التامة لكييف الرسمية عن الوقائع القائمة الحديثة"، بما في ذلك مطالبة كييف بانسحاب القوات الروسية من المناطق الجديدة، التي انضمت إلى روسيا".