https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-الروسية-مبادرة-بوتين-للسلام-تبقى-وصفة-عامة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا---1092202697.html

الخارجية الروسية: مبادرة بوتين للسلام تبقى وصفة عامة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

الخارجية الروسية: مبادرة بوتين للسلام تبقى وصفة عامة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن مبادرة السلام التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو/ حزيران... 29.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-29T12:42+0000

2024-08-29T12:42+0000

2024-08-29T12:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "كان جوهر مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، التي قدمها الرئيس الروسي بوتين، هو انسحاب القوات الأوكرانية من الأقاليم الروسية الجديدة، من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، ورفض كييف الانضمام إلى الناتو، ورفع جميع القيود الغربية وضمان حقوق مواطني أوكرانيا الناطقين بالروسية".كما لفتت زاخاروفا إلى أن "روسيا سعت دائماً من أجل إنهاء سريع للصراع في أوكرانيا، ودعت لبدء عملية تفاوض"، مبينة بالقول: "اقترحنا، في مناسبات عدة، حل الوضع الحالي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك في يونيو من هذا العام، عندما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا".ولفتت زاخاروفا، الانتباه إلى حقيقة أن "العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية اليوم، هي استحالة إجراء أوكرانيا مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تم تثبيتها قانونيًا بمرسوم صادر عن فلاديمير زيلينسكي، في 30 سبتمبر (أيلول) 2022".كما بيّنت أن "مبادرات زيلينسكي، تشير إلى العزلة التامة لكييف الرسمية عن الوقائع القائمة الحديثة"، بما في ذلك مطالبة كييف بانسحاب القوات الروسية من المناطق الجديدة، التي انضمت إلى روسيا".

https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-الروسية-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تختطف-مدنيين-في-مقاطعة-كورسك-1092188951.html

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