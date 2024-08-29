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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-الروسية-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تختطف-مدنيين-في-مقاطعة-كورسك-1092188951.html
الخارجية الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تختطف مدنيين في مقاطعة كورسك
الخارجية الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تختطف مدنيين في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكد سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، على أن موسكو لديها معلومات تفيد بأن عناصر من الجيش الأوكراني يقومون باختطاف المدنيين الروس... 29.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-29T06:10+0000
2024-08-29T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ميروشنيك، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إن "هناك أدلة تفيد بأن مسلحين تابعين للجيش الأوكراني يقومون بأعمال سرقة للمنازل والممتلكات العامة وهناك عمليات اختطاف للمدنيين إلى جهات مجهولة"، مضيفا أنه "في كثير من الأحيان يتم فقدان الاتصال بهم بعد عملية الاختطاف".وأكد ميروشنيك على أن وزارة الدفاع الروسية ومفوضة حقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، تتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الراهن، مضيفا بالقول: "هناك قوائم أولية، لكنها، للأسف، ليست نهائية للأشخاص الذين تم اختطفهم على يد مسلحين أوكرانيين، والذين لا يزال مصيرهم مجهولا، ولدينا معلومات مجزأة على شكل فيديوهات وصور وشهادات للأشخاص الذين رأوا ذلك".الدفاع الروسية: القضاء على 360 جنديا أوكرانيا في كورسك على مدار اليوم الماضيوتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.روسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا
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الخارجية الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية تختطف مدنيين في مقاطعة كورسك

06:10 GMT 29.08.2024
© Sputnik . Sputnikصورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك
صورة لأسر جنود أوكران في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبر
أكد سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، على أن موسكو لديها معلومات تفيد بأن عناصر من الجيش الأوكراني يقومون باختطاف المدنيين الروس في مقاطعة كورسك.
وجاءت تصريحات ميروشنيك، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، قال فيها إن "هناك أدلة تفيد بأن مسلحين تابعين للجيش الأوكراني يقومون بأعمال سرقة للمنازل والممتلكات العامة وهناك عمليات اختطاف للمدنيين إلى جهات مجهولة"، مضيفا أنه "في كثير من الأحيان يتم فقدان الاتصال بهم بعد عملية الاختطاف".

وشدد السفير ميروشنيك على أن الوحدات المسلحة الأوكرانية تتصرف مثل المسلحين الإرهابيين، مشيرًا إلى أنهم "لا يلتزمون بأي قواعد تتعلق بإخطار المختطفين لأحبائهم وأقاربهم والسلطات بوجود هؤلاء الأشخاص معهم، لسبب ما، كل ذلك سري".

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
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وأكد ميروشنيك على أن وزارة الدفاع الروسية ومفوضة حقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، تتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الراهن، مضيفا بالقول: "هناك قوائم أولية، لكنها، للأسف، ليست نهائية للأشخاص الذين تم اختطفهم على يد مسلحين أوكرانيين، والذين لا يزال مصيرهم مجهولا، ولدينا معلومات مجزأة على شكل فيديوهات وصور وشهادات للأشخاص الذين رأوا ذلك".
الدفاع الروسية: القضاء على 360 جنديا أوكرانيا في كورسك على مدار اليوم الماضي

وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".

وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
روسيا تستعيد 115 جنديا أسيرا في تبادل للأسرى مع أوكرانيا
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