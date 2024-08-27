https://sarabic.ae/20240827/البنتاغون-واشنطن-لا-تخطط-لرفع-القيود-عن-القوات-المسلحة-الأوكرانية-لضرب-العمق-الروسي-1092148949.html

البنتاغون: واشنطن لا تخطط لرفع القيود عن القوات المسلحة الأوكرانية لضرب العمق الروسي

البنتاغون: واشنطن لا تخطط لرفع القيود عن القوات المسلحة الأوكرانية لضرب العمق الروسي

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لرفع القيود المفروضة على القوات المسلحة الأوكرانية فيما يتعلق... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T19:32+0000

2024-08-27T19:32+0000

2024-08-27T19:32+0000

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وقال رايدر إن الولايات المتحدة لا تخطط حتى الآن لرفع القيود الحالية على الضربات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية، بالأسلحة الأمريكية، في عمق الأراضي الروسية، على الرغم من شكاوى فلاديمير زيلينسكي الذي يدعو الغرب إلى رفعها.وأضاف رايدر: "سياستنا لا تتغير. يمكن لأوكرانيا استخدام المساعدة العسكرية الأمريكية للدفاع عن النفس من الهجمات عبر الحدود وللرد على النيران. ومع ذلك، فيما يتعلق بالضربات البعيدة المدى، والضربات العميقة في عمق روسيا، تظل سياستنا كما هي".وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.البنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسكضابط أمريكي يحذر نظام كييف من خطوة قد تتسبب في "اختفاء" أوكرانيا

https://sarabic.ae/20240815/البنتاغون-واشنطن-قلقة-من-التصعيد-الأوكراني-لكنها-ملتزمة-بدعم-كييف-بأسلحة-مختلفة-1091793636.html

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العالم, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية