https://sarabic.ae/20240827/البنتاغون-الجيش-الروسي-يتقدم-باتجاه-كراسنوارميسك-1092124216.html
البنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسك
البنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسك
سبوتنيك عربي
اعترف باتريك رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بأن روسيا تتقدم بثبات باتجاه كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T07:51+0000
2024-08-27T07:51+0000
2024-08-27T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، تصريحات رايدر التي قال فيها: "يمكنك أن ترى أن الروس يتقدمون تدريجياً هناك (في اتجاه كراسنوارميسك)".ووصف فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.كراسنوارميسك هي مركز إقليمي في الشمال الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة. ويوجد هناك مركز نقل كبير، حيث تربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين دونيتسك ومقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة في أوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، من خلال كراسنوارميسك هناك اتصال بالسكك الحديدية مع المدن التي يسيطر عليها نظام كييف في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، مثل كراماتورسك وسلافيانسك.
https://sarabic.ae/20240826/زيلينسكي-يصف-محور-كراسنوارميسك-بأنه-الأصعب-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092117384.html
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روسيا, العالم
البنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسك
اعترف باتريك رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بأن روسيا تتقدم بثبات باتجاه كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، تصريحات رايدر التي قال فيها: "يمكنك أن ترى أن الروس يتقدمون تدريجياً هناك (في اتجاه كراسنوارميسك)".
وتابع: "هناك قتال عنيف يجري على طول المنطقة الحدودية... سنواصل التواصل والتشاور مع الأوكرانيين لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل ومنحهم الفرصة للدفاع عن أراضيهم".
ووصف فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.
وقال زيلينسكي، عبرمقطع فيديو على منصة "تلغرام": "قدم القائد العام للقوات الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) تقريرا عن الوضع في الجبهة، في محور بوكروفسكي، الذي تُنفذ فيه أقوى الهجمات الروسية، والأهم من ذلك كله، محور فريموفسكي وتوريتسكوي وكوراخوفسكوي".
كراسنوارميسك هي مركز إقليمي في الشمال الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية
، وفي عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة. ويوجد هناك مركز نقل كبير، حيث تربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين دونيتسك ومقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة في أوكرانيا.