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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240827/البنتاغون-الجيش-الروسي-يتقدم-باتجاه-كراسنوارميسك-1092124216.html
البنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسك
البنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسك
سبوتنيك عربي
اعترف باتريك رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بأن روسيا تتقدم بثبات باتجاه كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T07:51+0000
2024-08-27T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، تصريحات رايدر التي قال فيها: "يمكنك أن ترى أن الروس يتقدمون تدريجياً هناك (في اتجاه كراسنوارميسك)".ووصف فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.كراسنوارميسك هي مركز إقليمي في الشمال الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة. ويوجد هناك مركز نقل كبير، حيث تربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين دونيتسك ومقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة في أوكرانيا.بالإضافة إلى ذلك، من خلال كراسنوارميسك هناك اتصال بالسكك الحديدية مع المدن التي يسيطر عليها نظام كييف في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، مثل كراماتورسك وسلافيانسك.
https://sarabic.ae/20240826/زيلينسكي-يصف-محور-كراسنوارميسك-بأنه-الأصعب-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092117384.html
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البنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسك

07:51 GMT 27.08.2024
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022
قوات الجيش الروسي في مدينة أرميناسك على حدود روسيا و أوكرانيا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
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تابعنا عبر
اعترف باتريك رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) بأن روسيا تتقدم بثبات باتجاه كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية، تصريحات رايدر التي قال فيها: "يمكنك أن ترى أن الروس يتقدمون تدريجياً هناك (في اتجاه كراسنوارميسك)".

وتابع: "هناك قتال عنيف يجري على طول المنطقة الحدودية... سنواصل التواصل والتشاور مع الأوكرانيين لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل ومنحهم الفرصة للدفاع عن أراضيهم".

ووصف فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، عبرمقطع فيديو على منصة "تلغرام": "قدم القائد العام للقوات الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) تقريرا عن الوضع في الجبهة، في محور بوكروفسكي، الذي تُنفذ فيه أقوى الهجمات الروسية، والأهم من ذلك كله، محور فريموفسكي وتوريتسكوي وكوراخوفسكوي".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
أمس, 20:09 GMT
كراسنوارميسك هي مركز إقليمي في الشمال الغربي من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي عام 2022، بلغ عدد سكان المدينة أكثر من 61 ألف نسمة. ويوجد هناك مركز نقل كبير، حيث تربط خطوط السكك الحديدية والطرق بين دونيتسك ومقاطعة دنيبروبيتروفسك المجاورة في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال كراسنوارميسك هناك اتصال بالسكك الحديدية مع المدن التي يسيطر عليها نظام كييف في شمال جمهورية دونيتسك الشعبية، مثل كراماتورسك وسلافيانسك.
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