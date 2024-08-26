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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240826/ضابط-أمريكي-يحذر-نظام-كييف-من-خطوة-قد-تتسبب-في-اختفاء-أوكرانيا-1092096465.html
ضابط أمريكي يحذر نظام كييف من خطوة قد تتسبب في "اختفاء" أوكرانيا
ضابط أمريكي يحذر نظام كييف من خطوة قد تتسبب في "اختفاء" أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أنه إذا قررت كييف ضرب موسكو أو سانت بطرسبرغ من أجل إجبار روسيا على الدخول في المفاوضات، فإن أوكرانيا... 26.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-26T06:33+0000
2024-08-26T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب ريتر على منصة "إكس": "إذا قررت أوكرانيا ضرب اثنتين من أكبر المدن الروسية، فلا تتفاجأوا إذا لم تعد هناك أوكرانيا في النهاية".وتابع ريتر: "لا يسعنا إلا أن نأمل أن يستخدموا رأسًا حربيًا غير نووي فقط".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن أوكرانيا تريد استخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية من أجل التأثير على بدء المفاوضات مع موسكو.وفي منتصف يوليو/تموز، قال البنتاغون إن الولايات المتحدة لن تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "اتاكامز" الأمريكية لشن ضربات "عميقة" ضد روسيا، لكن هذا قد يتغير. وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن السلطات الأوكرانية تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لرفع الحظر المفروض على استخدام أنظمة "اتاكامز" لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية.
https://sarabic.ae/20240826/إعلام-بريطاني-روسيا-تحقق-انتصارا-كبيرا-في-جمهورية-دونيتسك-1092095616.html
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روسيا

ضابط أمريكي يحذر نظام كييف من خطوة قد تتسبب في "اختفاء" أوكرانيا

06:33 GMT 26.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أنه إذا قررت كييف ضرب موسكو أو سانت بطرسبرغ من أجل إجبار روسيا على الدخول في المفاوضات، فإن أوكرانيا نفسها سوف تختفي من الوجود.
وكتب ريتر على منصة "إكس": "إذا قررت أوكرانيا ضرب اثنتين من أكبر المدن الروسية، فلا تتفاجأوا إذا لم تعد هناك أوكرانيا في النهاية".

وكما أوضح ريتر، في هذه الحالة، تمتلك روسيا نظام الصواريخ "أفانغارد"، القادرة على استخدام الصواريخ ذات الرؤوس الحربية غير النووية والنووية.

وتابع ريتر: "لا يسعنا إلا أن نأمل أن يستخدموا رأسًا حربيًا غير نووي فقط".

وأشار إلى أن، فلاديمير زيلينسكي يشكل تهديدًا للعالم أجمع، وبالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا لا توجد طريقة أكثر ضمانًا للانتحار الجماعي من "الترويج للأفعال المجنونة لرجل مجنون".

القوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام بريطاني: روسيا تحقق انتصارا كبيرا في جمهورية دونيتسك
05:04 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن أوكرانيا تريد استخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية من أجل التأثير على بدء المفاوضات مع موسكو.
وفي منتصف يوليو/تموز، قال البنتاغون إن الولايات المتحدة لن تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "اتاكامز" الأمريكية لشن ضربات "عميقة" ضد روسيا، لكن هذا قد يتغير. وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن السلطات الأوكرانية تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لرفع الحظر المفروض على استخدام أنظمة "اتاكامز" لشن ضربات في عمق الأراضي الروسية.
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