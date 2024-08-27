"لا يوجد مال"... زيلينسكي يشكو من نقص الأموال اللازمة لإنتاج الأسلحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي حول بناء كنيس في الأقصى تثمل أقلية صغيرة في إسرائيل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب قيام إسرائيل بتوسعة محور نتساريم وسط قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240827/لا-يوجد-مال-زيلينسكي-يشكو-من-نقص-الأموال-اللازمة-لإنتاج-الأسلحة-1092144062.html
"لا يوجد مال"... زيلينسكي يشكو من نقص الأموال اللازمة لإنتاج الأسلحة
"لا يوجد مال"... زيلينسكي يشكو من نقص الأموال اللازمة لإنتاج الأسلحة
سبوتنيك عربي
اشتكى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، من نقص الأموال في أوكرانيا لإنتاج أسلحتها الخاصة ومن بطء تدفق المساعدات الغربية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T15:51+0000
2024-08-27T15:51+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء في التلفزيون الأوكراني: "هناك، في رأيي، نقطة مهمة بدأنا فيها المضي قدمًا، وهي الإنتاج المحلي للطائرات دون طيار، والمدفعية، وأنا أتحدث عن الأنظمة والقذائف بشكل منفصل، والصواريخ، إنه برنامج مكلف ونحن بحاجة إلى استثمار الأموال فيه، لا يوجد مال في ميزانيتنا لهذا اليوم، لقد أعطت الحكومة كل شيء".وأشار زيلينسكي إلى أنه يرغب في زيادة إمدادات المساعدات العسكرية الغربية، وكذلك تسريع تدفقها إلى أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي: "على سبيل المثال، التصويت في الكونغرس (على حزم المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة) والاتفاقيات. هناك ما يكفي من المال هناك لوصول هذه الحزم، لكنه بطيء. وفي بعض الأحيان يرتبط هذا أيضًا بالإنتاج".وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحينالبنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسك
https://sarabic.ae/20240826/زيلينسكي-يصف-محور-كراسنوارميسك-بأنه-الأصعب-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092117384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

"لا يوجد مال"... زيلينسكي يشكو من نقص الأموال اللازمة لإنتاج الأسلحة

15:51 GMT 27.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
اشتكى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، من نقص الأموال في أوكرانيا لإنتاج أسلحتها الخاصة ومن بطء تدفق المساعدات الغربية.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء في التلفزيون الأوكراني: "هناك، في رأيي، نقطة مهمة بدأنا فيها المضي قدمًا، وهي الإنتاج المحلي للطائرات دون طيار، والمدفعية، وأنا أتحدث عن الأنظمة والقذائف بشكل منفصل، والصواريخ، إنه برنامج مكلف ونحن بحاجة إلى استثمار الأموال فيه، لا يوجد مال في ميزانيتنا لهذا اليوم، لقد أعطت الحكومة كل شيء".
وأشار زيلينسكي إلى أنه يرغب في زيادة إمدادات المساعدات العسكرية الغربية، وكذلك تسريع تدفقها إلى أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي: "على سبيل المثال، التصويت في الكونغرس (على حزم المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة) والاتفاقيات. هناك ما يكفي من المال هناك لوصول هذه الحزم، لكنه بطيء. وفي بعض الأحيان يرتبط هذا أيضًا بالإنتاج".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
أمس, 20:09 GMT
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحين
البنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة12:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала