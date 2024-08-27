https://sarabic.ae/20240827/لا-يوجد-مال-زيلينسكي-يشكو-من-نقص-الأموال-اللازمة-لإنتاج-الأسلحة-1092144062.html
"لا يوجد مال"... زيلينسكي يشكو من نقص الأموال اللازمة لإنتاج الأسلحة
"لا يوجد مال"... زيلينسكي يشكو من نقص الأموال اللازمة لإنتاج الأسلحة
سبوتنيك عربي
اشتكى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، من نقص الأموال في أوكرانيا لإنتاج أسلحتها الخاصة ومن بطء تدفق المساعدات الغربية. 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T15:51+0000
2024-08-27T15:51+0000
2024-08-27T15:51+0000
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فلاديمير زيلينسكي
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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء في التلفزيون الأوكراني: "هناك، في رأيي، نقطة مهمة بدأنا فيها المضي قدمًا، وهي الإنتاج المحلي للطائرات دون طيار، والمدفعية، وأنا أتحدث عن الأنظمة والقذائف بشكل منفصل، والصواريخ، إنه برنامج مكلف ونحن بحاجة إلى استثمار الأموال فيه، لا يوجد مال في ميزانيتنا لهذا اليوم، لقد أعطت الحكومة كل شيء".وأشار زيلينسكي إلى أنه يرغب في زيادة إمدادات المساعدات العسكرية الغربية، وكذلك تسريع تدفقها إلى أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي: "على سبيل المثال، التصويت في الكونغرس (على حزم المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة) والاتفاقيات. هناك ما يكفي من المال هناك لوصول هذه الحزم، لكنه بطيء. وفي بعض الأحيان يرتبط هذا أيضًا بالإنتاج".وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحينالبنتاغون: الجيش الروسي يتقدم باتجاه كراسنوارميسك
https://sarabic.ae/20240826/زيلينسكي-يصف-محور-كراسنوارميسك-بأنه-الأصعب-بالنسبة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1092117384.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
"لا يوجد مال"... زيلينسكي يشكو من نقص الأموال اللازمة لإنتاج الأسلحة
اشتكى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، من نقص الأموال في أوكرانيا لإنتاج أسلحتها الخاصة ومن بطء تدفق المساعدات الغربية.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء في التلفزيون الأوكراني: "هناك، في رأيي، نقطة مهمة بدأنا فيها المضي قدمًا، وهي الإنتاج المحلي للطائرات دون طيار، والمدفعية، وأنا أتحدث عن الأنظمة والقذائف بشكل منفصل، والصواريخ، إنه برنامج مكلف ونحن بحاجة إلى استثمار الأموال فيه، لا يوجد مال في ميزانيتنا لهذا اليوم، لقد أعطت الحكومة كل شيء".
وأشار زيلينسكي إلى أنه يرغب في زيادة إمدادات المساعدات العسكرية الغربية، وكذلك تسريع تدفقها إلى أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي: "على سبيل المثال، التصويت في الكونغرس (على حزم المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة) والاتفاقيات.
هناك ما يكفي من المال هناك لوصول هذه الحزم، لكنه بطيء. وفي بعض الأحيان يرتبط هذا أيضًا بالإنتاج".
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.