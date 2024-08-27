https://sarabic.ae/20240827/نائب-أوكراني-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتراجع-بسبب-قلة-الحافز-لدى-المسلحين-1092136045.html
نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحين
نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحين
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي رحمانين، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الأوكراني، أنه "على الرغم من استعادة الموارد الكافية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بوتيرة... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T12:07+0000
2024-08-27T12:07+0000
2024-08-27T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال رحمانين في مقابلة مع إذاعة "إن في": "نحن نتراجع بشكل أسرع من ذي قبل. لماذا؟ الجواب بسيط للغاية، الافتقار إلى الجودة والحافز لدى الأشخاص، الذين ينضمون اليوم إلى القوات المسلحة والذين يتم تكليفهم بمهام".وأضاف أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ليس لديها خيارات أخرى سوى تقليص نظام تدريب المسلحين من أجل سد الثغرة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بريطانية أن "القوات المسلحة الأوكرانية، على خلفية المغامرة في مقاطعة كورسك، تواجه انهيار دفاعها في منطقة كراسنوارميسك".ووصف فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.وقال زيلينسكي عبر مقطع فيديو على منصة "تلغرام": "قدم القائد العام للقوات الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) تقريرا عن الوضع في الجبهة، في محور بوكروفسكي، الذي تُنفذ فيه أقوى الهجمات الروسية والأهم من ذلك كله، محور فريموفسكي وتوريتسكوي وكوراخوفسكوي".زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240823/بايدن-يناقش-تفاصيل-الدعم-العسكري-لكييف-في-محادثة-هاتفية-مع-زيلينسكي-1092049545.html
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روسيا, العالم
نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحين
12:07 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 12:14 GMT 27.08.2024)
أكد سيرغي رحمانين، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الأوكراني، أنه "على الرغم من استعادة الموارد الكافية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بوتيرة سريعة بشكل متزايد، والسبب في ذلك هو الافتقار إلى الحافز وضعف تدريب المسلحين".
وقال رحمانين في مقابلة مع إذاعة "إن في": "نحن نتراجع بشكل أسرع من ذي قبل. لماذا؟ الجواب بسيط للغاية، الافتقار إلى الجودة والحافز لدى الأشخاص، الذين ينضمون اليوم إلى القوات المسلحة والذين يتم تكليفهم بمهام".
وأضاف أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ليس لديها خيارات أخرى سوى تقليص نظام تدريب المسلحين من أجل سد الثغرة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بريطانية أن "القوات المسلحة الأوكرانية، على خلفية المغامرة في مقاطعة كورسك، تواجه انهيار دفاعها في منطقة كراسنوارميسك".
ووصف فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.
وقال زيلينسكي عبر مقطع فيديو على منصة "تلغرام": "قدم القائد العام للقوات الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) تقريرا عن الوضع في الجبهة، في محور بوكروفسكي، الذي تُنفذ فيه أقوى الهجمات الروسية والأهم من ذلك كله، محور فريموفسكي وتوريتسكوي وكوراخوفسكوي".