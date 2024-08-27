نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحين

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عرب بوينت بودكاست
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
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شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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الإنسان والثقافة
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240827/نائب-أوكراني-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتراجع-بسبب-قلة-الحافز-لدى-المسلحين-1092136045.html
نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحين
نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحين
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي رحمانين، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الأوكراني، أنه "على الرغم من استعادة الموارد الكافية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بوتيرة... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T12:07+0000
2024-08-27T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال رحمانين في مقابلة مع إذاعة "إن في": "نحن نتراجع بشكل أسرع من ذي قبل. لماذا؟ الجواب بسيط للغاية، الافتقار إلى الجودة والحافز لدى الأشخاص، الذين ينضمون اليوم إلى القوات المسلحة والذين يتم تكليفهم بمهام".وأضاف أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ليس لديها خيارات أخرى سوى تقليص نظام تدريب المسلحين من أجل سد الثغرة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بريطانية أن "القوات المسلحة الأوكرانية، على خلفية المغامرة في مقاطعة كورسك، تواجه انهيار دفاعها في منطقة كراسنوارميسك".ووصف فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.وقال زيلينسكي عبر مقطع فيديو على منصة "تلغرام": "قدم القائد العام للقوات الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) تقريرا عن الوضع في الجبهة، في محور بوكروفسكي، الذي تُنفذ فيه أقوى الهجمات الروسية والأهم من ذلك كله، محور فريموفسكي وتوريتسكوي وكوراخوفسكوي".زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240823/بايدن-يناقش-تفاصيل-الدعم-العسكري-لكييف-في-محادثة-هاتفية-مع-زيلينسكي-1092049545.html
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روسيا, العالم

نائب أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بسبب قلة الحافز لدى المسلحين

12:07 GMT 27.08.2024 (تم التحديث: 12:14 GMT 27.08.2024)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
أكد سيرغي رحمانين، عضو لجنة الأمن القومي والدفاع بالبرلمان الأوكراني، أنه "على الرغم من استعادة الموارد الكافية، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع بوتيرة سريعة بشكل متزايد، والسبب في ذلك هو الافتقار إلى الحافز وضعف تدريب المسلحين".
وقال رحمانين في مقابلة مع إذاعة "إن في": "نحن نتراجع بشكل أسرع من ذي قبل. لماذا؟ الجواب بسيط للغاية، الافتقار إلى الجودة والحافز لدى الأشخاص، الذين ينضمون اليوم إلى القوات المسلحة والذين يتم تكليفهم بمهام".
وأضاف أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ليس لديها خيارات أخرى سوى تقليص نظام تدريب المسلحين من أجل سد الثغرة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بريطانية أن "القوات المسلحة الأوكرانية، على خلفية المغامرة في مقاطعة كورسك، تواجه انهيار دفاعها في منطقة كراسنوارميسك".
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن يناقش تفاصيل الدعم العسكري لكييف في محادثة هاتفية مع زيلينسكي
23 أغسطس, 19:28 GMT
ووصف فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، محور كراسنوارميسك، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، بأنه الأصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية.
وقال زيلينسكي عبر مقطع فيديو على منصة "تلغرام": "قدم القائد العام للقوات الأوكرانية (ألكسندر سيرسكي) تقريرا عن الوضع في الجبهة، في محور بوكروفسكي، الذي تُنفذ فيه أقوى الهجمات الروسية والأهم من ذلك كله، محور فريموفسكي وتوريتسكوي وكوراخوفسكوي".
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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