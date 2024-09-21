https://sarabic.ae/20240921/أمتلك-سلاحا-وسأطلق-النار-كامالا-هاريس-تحذر-من-سيقتحم-منزلها-1092957095.html

"أمتلك سلاحا وسأطلق النار"... كامالا هاريس تحذر من سيقتحم منزلها

"أمتلك سلاحا وسأطلق النار"... كامالا هاريس تحذر من سيقتحم منزلها

سبوتنيك عربي

حذّرت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، كامالا هاريس، أي شخص يعتزم اقتحام منزلها، مشيرة إلى أنها تمتلك سلاحا وستطلق... 21.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-21T05:58+0000

2024-09-21T05:58+0000

2024-09-21T05:58+0000

العالم

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/11/1054269510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a75b2cbb06008943c8984c088ac84b7a.jpg

ونقلت صحف أمريكية تصريحات أدلت بها هاريس، خلال لقاء لها مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، أكدت خلاله أنها تمتلك سلاحا في منزلها، حيث كانت المرشحة تتحدث بانفتاح عندما تفوهت بتلك العبارة، فيما بدا وكأنه دون قصد، حيث ضحكت بعد أن قالت الجملة، واستطردت سريعًا بالاعتراف بأنه ما كان ينبغي لها أن تقول ذلك.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "هاريس تحاول جاهدة تقديم فكرة تولي امرأة في منصب الرئيس كأمر طبيعي"، معتبرة أن حديثها عن سلاحها قد يكون "وسيلة لتصوير نفسها على أنها ليست مختلفة كثيرًا عن الرجال، الذين تترشح معهم وضدهم".وشددت هاريس، خلال حديثها، أنها لا تسعى لسحب الأسلحة الفردية من الأمريكيين، قائلة إن "المرشح لمنصب نائبها في الانتخابات الأمريكية يملك أيضا أسلحة".يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها هاريس، عن امتلاكها سلاحا، حيث أنها في عام 2019، أثناء ترشحها في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، أخبرت هاريس، المراسلين أنها تمتلك سلاحا، كما أفاد مساعدو حملة هاريس بأنها "اشترت مسدسًا منذ سنوات".وكانت حملة دونالد ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، قد أعلنت مساء الأحد الماضي، أن إطلاق نار حدث في محيط إقامة ترامب، وأوضحت الحملة أن "الرئيس السابق بخير، بعد إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده".من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن "جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار، الذي لم يكن يستهدف ترامب"، مؤكدة أنه "كان يلعب الغولف في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي".وأضافت أن "ترامب بخير ويحقق في حادثة بالقرب من مكان وجوده"، مشيرة إلى أن "البيت الأبيض أكد إطلاع الرئيس جو بايدن، على الحادث الأمني قرب مضمار الغولف الخاص بترامب، والرئيس يشعر بارتياح لسلامته".وسبق أن شهد تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب، في ولاية بنسلفانيا، في يوليو/ تموز الماضي، إطلاق أعيرة نارية، إذ أُصيب ترامب في أذنه، في محاولة لاغتياله.

https://sarabic.ae/20240919/ترامب-يتوعد-بعدم-تحويل-الولايات-المتحدة-إلى-دكتاتورية-1092876066.html

https://sarabic.ae/20240914/مغن-بريطاني-شهير-بايدن-وترامب-وهاريس-يعتقدون-أنهم-متفوقون-بالفطرة-على-الأوكرانيين-1092703629.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية