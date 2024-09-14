مغن بريطاني شهير: بايدن وترامب وهاريس يعتقدون أنهم متفوقون بالفطرة على الأوكرانيين

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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https://sarabic.ae/20240914/مغن-بريطاني-شهير-بايدن-وترامب-وهاريس-يعتقدون-أنهم-متفوقون-بالفطرة-على-الأوكرانيين-1092703629.html
مغن بريطاني شهير: بايدن وترامب وهاريس يعتقدون أنهم متفوقون بالفطرة على الأوكرانيين
مغن بريطاني شهير: بايدن وترامب وهاريس يعتقدون أنهم متفوقون بالفطرة على الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
صرح مؤسس فرقة الـ"روك" البريطانية "بينك فلويد"، وروجر ووترز، بأن النخبة السياسية الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحين الرئاسيين لانتخابات... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T08:05+0000
2024-09-14T08:05+0000
مجتمع
جو بايدن
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
منوعات
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال ووترز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "زعماء الإمبراطورية الأمريكية، جو بايدن، ترامب، أو أي شخص آخر، كامالا هاريس، جميعهم، يعتقدون أنهم متفوقون بطبيعتهم عليك وعلى الأوكرانيين وعليّ".وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في فبراير/ شباط 2023، دعا روجر ووترز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، كما أن ووترز يعارض توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.
https://sarabic.ae/20240913/مغن-غربي-شهير-وسائل-الإعلام-الغربية-ليست-موضوعية-في-تغطيتها-لأحداث-غزة-ودونباس-بل-تكتب-ما-يقال-لها-1092663612.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, منوعات
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, منوعات

مغن بريطاني شهير: بايدن وترامب وهاريس يعتقدون أنهم متفوقون بالفطرة على الأوكرانيين

08:05 GMT 14.09.2024
© Photo / Unsplash/ 베아 밀러 فرقة الروك البريطانية "بينك فلويد"
فرقة الروك البريطانية بينك فلويد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
فرقة الروك البريطانية "بينك فلويد"
© Photo / Unsplash/ 베아 밀러
تابعنا عبر
صرح مؤسس فرقة الـ"روك" البريطانية "بينك فلويد"، وروجر ووترز، بأن النخبة السياسية الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحين الرئاسيين لانتخابات عام 2024، دونالد ترامب، وكامالا هاريس، "يعتقدون أنهم متفوقون بطبيعتهم على الأوكرانيين وغيرهم".
لوغانسك - سبوتنيك. وقال ووترز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "زعماء الإمبراطورية الأمريكية، جو بايدن، ترامب، أو أي شخص آخر، كامالا هاريس، جميعهم، يعتقدون أنهم متفوقون بطبيعتهم عليك وعلى الأوكرانيين وعليّ".

وأضاف ووترز، في هذا الصدد، أن "المفهوم العالمي لحقوق الإنسان غير مريح للغرب، وخاصة بالنسبة لأمريكا".

الموسيقي ومؤسس فرقة بينك فلويد روجر ووترز على السجادة الحمراء في الدورة الـ76 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
مغن غربي شهير: وسائل الإعلام الغربية ليست موضوعية في تغطيتها لأحداث غزة ودونباس بل تكتب ما يقال لها
أمس, 08:12 GMT
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في فبراير/ شباط 2023، دعا روجر ووترز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، كما أن ووترز يعارض توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.
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