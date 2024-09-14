https://sarabic.ae/20240914/مغن-بريطاني-شهير-بايدن-وترامب-وهاريس-يعتقدون-أنهم-متفوقون-بالفطرة-على-الأوكرانيين-1092703629.html
مغن بريطاني شهير: بايدن وترامب وهاريس يعتقدون أنهم متفوقون بالفطرة على الأوكرانيين
مغن بريطاني شهير: بايدن وترامب وهاريس يعتقدون أنهم متفوقون بالفطرة على الأوكرانيين
سبوتنيك عربي
صرح مؤسس فرقة الـ"روك" البريطانية "بينك فلويد"، وروجر ووترز، بأن النخبة السياسية الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحين الرئاسيين لانتخابات... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T08:05+0000
2024-09-14T08:05+0000
2024-09-14T08:05+0000
مجتمع
جو بايدن
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أخبار أوكرانيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال ووترز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "زعماء الإمبراطورية الأمريكية، جو بايدن، ترامب، أو أي شخص آخر، كامالا هاريس، جميعهم، يعتقدون أنهم متفوقون بطبيعتهم عليك وعلى الأوكرانيين وعليّ".وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في فبراير/ شباط 2023، دعا روجر ووترز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، كما أن ووترز يعارض توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.
https://sarabic.ae/20240913/مغن-غربي-شهير-وسائل-الإعلام-الغربية-ليست-موضوعية-في-تغطيتها-لأحداث-غزة-ودونباس-بل-تكتب-ما-يقال-لها-1092663612.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, منوعات
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, منوعات
مغن بريطاني شهير: بايدن وترامب وهاريس يعتقدون أنهم متفوقون بالفطرة على الأوكرانيين
صرح مؤسس فرقة الـ"روك" البريطانية "بينك فلويد"، وروجر ووترز، بأن النخبة السياسية الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحين الرئاسيين لانتخابات عام 2024، دونالد ترامب، وكامالا هاريس، "يعتقدون أنهم متفوقون بطبيعتهم على الأوكرانيين وغيرهم".
لوغانسك - سبوتنيك. وقال ووترز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "زعماء الإمبراطورية الأمريكية، جو بايدن، ترامب، أو أي شخص آخر، كامالا هاريس، جميعهم، يعتقدون أنهم متفوقون بطبيعتهم عليك وعلى الأوكرانيين وعليّ".
وأضاف ووترز، في هذا الصدد، أن "المفهوم العالمي لحقوق الإنسان غير مريح للغرب، وخاصة بالنسبة لأمريكا".
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في فبراير/ شباط 2023، دعا روجر ووترز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، كما أن ووترز يعارض توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.