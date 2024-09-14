https://sarabic.ae/20240914/مغن-بريطاني-شهير-بايدن-وترامب-وهاريس-يعتقدون-أنهم-متفوقون-بالفطرة-على-الأوكرانيين-1092703629.html

مغن بريطاني شهير: بايدن وترامب وهاريس يعتقدون أنهم متفوقون بالفطرة على الأوكرانيين

مغن بريطاني شهير: بايدن وترامب وهاريس يعتقدون أنهم متفوقون بالفطرة على الأوكرانيين

سبوتنيك عربي

صرح مؤسس فرقة الـ"روك" البريطانية "بينك فلويد"، وروجر ووترز، بأن النخبة السياسية الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمرشحين الرئاسيين لانتخابات... 14.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-14T08:05+0000

2024-09-14T08:05+0000

2024-09-14T08:05+0000

مجتمع

جو بايدن

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لوغانسك - سبوتنيك. وقال ووترز، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "زعماء الإمبراطورية الأمريكية، جو بايدن، ترامب، أو أي شخص آخر، كامالا هاريس، جميعهم، يعتقدون أنهم متفوقون بطبيعتهم عليك وعلى الأوكرانيين وعليّ".وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في فبراير/ شباط 2023، دعا روجر ووترز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي، إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، كما أن ووترز يعارض توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.

https://sarabic.ae/20240913/مغن-غربي-شهير-وسائل-الإعلام-الغربية-ليست-موضوعية-في-تغطيتها-لأحداث-غزة-ودونباس-بل-تكتب-ما-يقال-لها-1092663612.html

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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, منوعات