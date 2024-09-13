https://sarabic.ae/20240913/مغن-غربي-شهير-وسائل-الإعلام-الغربية-ليست-موضوعية-في-تغطيتها-لأحداث-غزة-ودونباس-بل-تكتب-ما-يقال-لها-1092663612.html
مغن غربي شهير: وسائل الإعلام الغربية ليست موضوعية في تغطيتها لأحداث غزة ودونباس بل تكتب ما يقال لها
مغن غربي شهير: وسائل الإعلام الغربية ليست موضوعية في تغطيتها لأحداث غزة ودونباس بل تكتب ما يقال لها
سبوتنيك عربي
أكد روجر ووترز، مؤسس فرقة بينك فلويد، أن وسائل الإعلام الغربية الرئيسية ليست موضوعية في تغطية الوضع في دونباس وقطاع غزة وتكتب ما يقال لها. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T08:12+0000
2024-09-13T08:12+0000
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وقال ووترز ردا على سؤال حول الانعكاس العادل للوضع في دونباس وغزة في وسائل الإعلام الغربية: "لا، بالطبع لا. وسائل الإعلام الغربية، وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، تكتب ما يقال لها. الأمر لا يتعلق بتقديم الأخبار. إنه يتعلق بكتابة السرد الذي يريدون كتابته".وأوضح في محادثة مع صحفية من لوغانسك، فاينا سافينكوفا: "أعتقد أن الأمريكيين سيتوقفون في نهاية المطاف عن إرسال الأموال والأسلحة. والبريطانيون سيفعلون كل ما يُطلب منهم".وبرأيه، بعد هذه المفاوضات ستبدأ، وستكون نتيجتها ترسيم الحدود تقريباً على الخطوط الأمامية التي يدور فيها القتال حالياً.وتابع: "من المرجح أن تصبح هذه المنطقة بأكملها، دونباس وتلك الواقعة في الجنوب التي تربطها بشبه جزيرة القرم وماريوبول، جزءًا من روسيا".ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وعارض ووترز توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.باحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات
https://sarabic.ae/20240906/باحث-سياسي-فرض-عقوبات-على-وسائل-إعلام-روسية-ليس-غريبا-عن-الولايات-المتحدة-المشهورة-بنشر-الإشاعات-1092444123.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مغن غربي شهير: وسائل الإعلام الغربية ليست موضوعية في تغطيتها لأحداث غزة ودونباس بل تكتب ما يقال لها
أكد روجر ووترز، مؤسس فرقة بينك فلويد، أن وسائل الإعلام الغربية الرئيسية ليست موضوعية في تغطية الوضع في دونباس وقطاع غزة وتكتب ما يقال لها.
وقال ووترز ردا على سؤال حول الانعكاس العادل للوضع في دونباس وغزة في وسائل الإعلام الغربية: "لا، بالطبع لا. وسائل الإعلام الغربية، وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، تكتب ما يقال لها. الأمر لا يتعلق بتقديم الأخبار. إنه يتعلق بكتابة السرد الذي يريدون كتابته".
وأضاف: "على سبيل المثال، فيما يتعلق بالشرق الأوسط، جو (بايدن) يدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. فلاديمير بوتين لا يؤيد ذلك. أنا لا أؤيد... المليارات منا في العالم لا يؤيدون".
وأوضح في محادثة مع صحفية من لوغانسك، فاينا سافينكوفا: "أعتقد أن الأمريكيين سيتوقفون في نهاية المطاف عن إرسال الأموال والأسلحة. والبريطانيون سيفعلون كل ما يُطلب منهم".
وبرأيه، بعد هذه المفاوضات ستبدأ، وستكون نتيجتها ترسيم الحدود تقريباً على الخطوط الأمامية التي يدور فيها القتال حالياً.
وتابع: "من المرجح أن تصبح هذه المنطقة بأكملها، دونباس وتلك الواقعة في الجنوب التي تربطها بشبه جزيرة القرم وماريوبول، جزءًا من روسيا".
وأشار ووترز إلى أنه في اجتماع مجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط 2023، تم الإعلان عن عدم اعتقاده بأن العملية الروسية في أوكرانيا كانت غير مبررة وأدان المحرضين.
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وعارض ووترز توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.