مغن غربي شهير: وسائل الإعلام الغربية ليست موضوعية في تغطيتها لأحداث غزة ودونباس بل تكتب ما يقال لها

عربي
ضربات روسية تدمر القوى البشرية لألوية أوكرانية عدة في كورسك وتكبها خسائر فادحة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240913/مغن-غربي-شهير-وسائل-الإعلام-الغربية-ليست-موضوعية-في-تغطيتها-لأحداث-غزة-ودونباس-بل-تكتب-ما-يقال-لها-1092663612.html
مغن غربي شهير: وسائل الإعلام الغربية ليست موضوعية في تغطيتها لأحداث غزة ودونباس بل تكتب ما يقال لها
مغن غربي شهير: وسائل الإعلام الغربية ليست موضوعية في تغطيتها لأحداث غزة ودونباس بل تكتب ما يقال لها
سبوتنيك عربي
أكد روجر ووترز، مؤسس فرقة بينك فلويد، أن وسائل الإعلام الغربية الرئيسية ليست موضوعية في تغطية الوضع في دونباس وقطاع غزة وتكتب ما يقال لها. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T08:12+0000
2024-09-13T08:12+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092661922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32a70acdc15558843bae602abcae11a8.jpg
وقال ووترز ردا على سؤال حول الانعكاس العادل للوضع في دونباس وغزة في وسائل الإعلام الغربية: "لا، بالطبع لا. وسائل الإعلام الغربية، وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، تكتب ما يقال لها. الأمر لا يتعلق بتقديم الأخبار. إنه يتعلق بكتابة السرد الذي يريدون كتابته".وأوضح في محادثة مع صحفية من لوغانسك، فاينا سافينكوفا: "أعتقد أن الأمريكيين سيتوقفون في نهاية المطاف عن إرسال الأموال والأسلحة. والبريطانيون سيفعلون كل ما يُطلب منهم".وبرأيه، بعد هذه المفاوضات ستبدأ، وستكون نتيجتها ترسيم الحدود تقريباً على الخطوط الأمامية التي يدور فيها القتال حالياً.وتابع: "من المرجح أن تصبح هذه المنطقة بأكملها، دونباس وتلك الواقعة في الجنوب التي تربطها بشبه جزيرة القرم وماريوبول، جزءًا من روسيا".ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وعارض ووترز توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.باحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات
https://sarabic.ae/20240906/باحث-سياسي-فرض-عقوبات-على-وسائل-إعلام-روسية-ليس-غريبا-عن-الولايات-المتحدة-المشهورة-بنشر-الإشاعات-1092444123.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092661922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8704692e40cefb848fe3d06619d32025.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مغن غربي شهير: وسائل الإعلام الغربية ليست موضوعية في تغطيتها لأحداث غزة ودونباس بل تكتب ما يقال لها

08:12 GMT 13.09.2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورالموسيقي ومؤسس فرقة بينك فلويد روجر ووترز على السجادة الحمراء في الدورة الـ76 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي.
الموسيقي ومؤسس فرقة بينك فلويد روجر ووترز على السجادة الحمراء في الدورة الـ76 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد روجر ووترز، مؤسس فرقة بينك فلويد، أن وسائل الإعلام الغربية الرئيسية ليست موضوعية في تغطية الوضع في دونباس وقطاع غزة وتكتب ما يقال لها.
وقال ووترز ردا على سؤال حول الانعكاس العادل للوضع في دونباس وغزة في وسائل الإعلام الغربية: "لا، بالطبع لا. وسائل الإعلام الغربية، وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب، تكتب ما يقال لها. الأمر لا يتعلق بتقديم الأخبار. إنه يتعلق بكتابة السرد الذي يريدون كتابته".

وأضاف: "على سبيل المثال، فيما يتعلق بالشرق الأوسط، جو (بايدن) يدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. فلاديمير بوتين لا يؤيد ذلك. أنا لا أؤيد... المليارات منا في العالم لا يؤيدون".

وأوضح في محادثة مع صحفية من لوغانسك، فاينا سافينكوفا: "أعتقد أن الأمريكيين سيتوقفون في نهاية المطاف عن إرسال الأموال والأسلحة. والبريطانيون سيفعلون كل ما يُطلب منهم".
وبرأيه، بعد هذه المفاوضات ستبدأ، وستكون نتيجتها ترسيم الحدود تقريباً على الخطوط الأمامية التي يدور فيها القتال حالياً.
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
باحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات
6 سبتمبر, 08:12 GMT
وتابع: "من المرجح أن تصبح هذه المنطقة بأكملها، دونباس وتلك الواقعة في الجنوب التي تربطها بشبه جزيرة القرم وماريوبول، جزءًا من روسيا".

وأشار ووترز إلى أنه في اجتماع مجلس الأمن الدولي في فبراير/شباط 2023، تم الإعلان عن عدم اعتقاده بأن العملية الروسية في أوكرانيا كانت غير مبررة وأدان المحرضين.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وعارض ووترز توريد الأسلحة الغربية إلى كييف.
باحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب حدود لبنان الجنوبية07:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала