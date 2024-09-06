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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
11:31 GMT
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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باحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات
باحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي في الشأن الدولي، الدكتور باسم عساف، أن فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بالتورية ونشر الإشاعات. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T08:12+0000
2024-09-06T08:12+0000
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وقال عساف إنه "على صعيد فرض جولة جديدة من العقوبات على وسائل إعلام روسية يمكن القول أن أمريكا مشهورة بالتورية والإشاعات التي تطلقها على الآخرين من أجل أن تحمي نفسها من اتهامات كثيرة، بما فيها حقوق الإنسان والحرية العامة وحرية الشعوب بتقرير مصيرها وهي تعمل عكس ذلك، وأتطلع إلى أمريكا التي تحوي تمثال الحرية، وأرجو أن ينتقل هذا التمثال إلى غزة".وأردف عساف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أمريكا تواجه العديد من الاتهامات، بما في ذلك التدابير القمعية ضد الشعوب، حيث تُفرض العقوبات الجاهزة دائمًا، والعقوبات المفروضة على الإعلام الروسي تُعتبر عقوبات واهية ولا ترتقي إلى مستوى الإعلام الحقيقي، والهدف منها هو تقييد حرية الإعلام لمنع كشف حقيقة أن أمريكا تخوض حربًا نفسية ضد الناس".وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات تأتي نتيجة لعمليات استخباراتية غربية لتقويض الفضاء الإعلامي.الدوما الروسي: عقوبات واشنطن ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" مثال حي للضغط على حرية التعبيرأستاذ علاقات دولية: روسيا حاضرة على الساحة العالمية ومنطق العقوبات ارتد على أصحابه
https://sarabic.ae/20240905/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-سيغودنيا-الإعلامية-لن-تبقى-دون-رد-1092405624.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث سياسي: فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بنشر الإشاعات

08:12 GMT 06.09.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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حصري
أكد الباحث السياسي في الشأن الدولي، الدكتور باسم عساف، أن فرض عقوبات على وسائل إعلام روسية ليس غريبا عن الولايات المتحدة المشهورة بالتورية ونشر الإشاعات.
وقال عساف إنه "على صعيد فرض جولة جديدة من العقوبات على وسائل إعلام روسية يمكن القول أن أمريكا مشهورة بالتورية والإشاعات التي تطلقها على الآخرين من أجل أن تحمي نفسها من اتهامات كثيرة، بما فيها حقوق الإنسان والحرية العامة وحرية الشعوب بتقرير مصيرها وهي تعمل عكس ذلك، وأتطلع إلى أمريكا التي تحوي تمثال الحرية، وأرجو أن ينتقل هذا التمثال إلى غزة".
وأردف عساف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أمريكا تواجه العديد من الاتهامات، بما في ذلك التدابير القمعية ضد الشعوب، حيث تُفرض العقوبات الجاهزة دائمًا، والعقوبات المفروضة على الإعلام الروسي تُعتبر عقوبات واهية ولا ترتقي إلى مستوى الإعلام الحقيقي، والهدف منها هو تقييد حرية الإعلام لمنع كشف حقيقة أن أمريكا تخوض حربًا نفسية ضد الناس".
بناء وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد
أمس, 02:07 GMT
وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات تأتي نتيجة لعمليات استخباراتية غربية لتقويض الفضاء الإعلامي.
الدوما الروسي: عقوبات واشنطن ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" مثال حي للضغط على حرية التعبير
أستاذ علاقات دولية: روسيا حاضرة على الساحة العالمية ومنطق العقوبات ارتد على أصحابه
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