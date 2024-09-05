https://sarabic.ae/20240905/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-العقوبات-الأمريكية-ضد-روسيا-سيغودنيا-الإعلامية-لن-تبقى-دون-رد-1092405624.html
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد، مشيرةً إلى... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T02:07+0000
2024-09-05T02:07+0000
2024-09-05T02:07+0000
روسيا
وكالة "روسيا سيغودنيا"
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429776_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_fef39173338441ffa3e0e88a966938a5.jpg
فلاديفوستوك- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي: "مرة أخرى، نحذر من أن محاولات طرد الصحفيين الروس من أراضي الولايات المتحدة، أو خلق ظروف غير مقبولة لعملهم، أو أي شكل آخر من أشكال عرقلة أنشطتهم، بما في ذلك من خلال استخدام أدوات التأشيرة، ستصبح الأساس لاتخاذ إجراءات انتقامية متماثلة أو غير متكافئة ضد وسائل الإعلام الأمريكية"، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات "تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بضمان حرية الوصول إلى المعلومات والتعددية الإعلامية، ولن تمر دون رد من روسيا".وأضافت: "يجب أن نقول على الفور إن هذا الهجوم وغيره من الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة بمشاركة أكبر المطبوعات الغربية ضد وسائل الإعلام الروسية هي نتيجة لعمليات مدروسة بعناية داخل أحشاء الخدمات الخاصة لتقويض الشعب والفضاء الإعلامي و"تطهيره" من أي شكل من أشكال المعارضة".وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240904/الدوما-الروسي-عقوبات-واشنطن-ضد-مجموعة-روسيا-سيغودنيا-مثال-حي-للضغط-على-حرية-التعبير-1092402312.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429776_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_4c349e00c30439033c61cccddc2265b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, وكالة "روسيا سيغودنيا", الولايات المتحدة الأمريكية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية لن تبقى دون رد، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات تأتي نتيجة لعمليات استخباراتية غربية لتقويض الفضاء الإعلامي.
فلاديفوستوك- سبوتنيك
. وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي: "مرة أخرى، نحذر من أن محاولات طرد الصحفيين الروس من أراضي الولايات المتحدة، أو خلق ظروف غير مقبولة لعملهم، أو أي شكل آخر من أشكال عرقلة أنشطتهم، بما في ذلك من خلال استخدام أدوات التأشيرة، ستصبح الأساس لاتخاذ إجراءات انتقامية متماثلة أو غير متكافئة ضد وسائل الإعلام الأمريكية"، مشيرةً إلى أن تلك العقوبات "تتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بضمان حرية الوصول إلى المعلومات والتعددية الإعلامية، ولن تمر دون رد من روسيا".
وأضافت: "يجب أن نقول على الفور إن هذا الهجوم وغيره من الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة بمشاركة أكبر المطبوعات الغربية ضد وسائل الإعلام الروسية هي نتيجة لعمليات مدروسة بعناية داخل أحشاء الخدمات الخاصة لتقويض الشعب والفضاء الإعلامي و"تطهيره" من أي شكل من أشكال المعارضة".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا"
الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.