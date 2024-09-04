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الدوما الروسي: عقوبات واشنطن ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" مثال حي للضغط على حرية التعبير
الدوما الروسي: عقوبات واشنطن ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" مثال حي للضغط على حرية التعبير
سبوتنيك عربي
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T19:05+0000
2024-09-04T19:05+0000
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وقال سلوتسكي لـ"سبوتنيك": "إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك" هي مثال حي على "مطاردة الساحرات"، والضغط على حرية التعبير والرقابة المبتذلة، التي يشنها أتباع "إمبراطورية الأكاذيب" حرباً على كل من يقول الحقيقة عن سياسات المستعمرين الجدد المعاصرين".وختم سلوتسكي قائلا: "أنا واثق من أن روسيا سترد بشكل مناسب".وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240904/صندوق-النقد-الدولي-يبدأ-محادثات-افتراضية-مع-روسيا-في-16-سبتمبر-1092394581.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الدوما الروسي: عقوبات واشنطن ضد مجموعة "روسيا سيغودنيا" مثال حي للضغط على حرية التعبير

19:05 GMT 04.09.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasمنصة وكالة سبوتنيك في فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منصة وكالة سبوتنيك في فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
صرح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الأربعاء، بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية التي تضم وكالة "سبوتنيك" و"آر تي"، هي مثال حي على الضغط على حرية التعبير والرقابة المبتذلة.
وقال سلوتسكي لـ"سبوتنيك": "إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك" هي مثال حي على "مطاردة الساحرات"، والضغط على حرية التعبير والرقابة المبتذلة، التي يشنها أتباع "إمبراطورية الأكاذيب" حرباً على كل من يقول الحقيقة عن سياسات المستعمرين الجدد المعاصرين".

وأشار سلوتسكي إلى أن هذه (العقوبات) في الوقت نفسه "علامة للجودة" بالنسبة للصحفيين الروس، الذين يخاف "المعادون للروس في واشنطن" من أصواتهم.

صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
صندوق النقد الدولي يبدأ محادثات افتراضية مع روسيا في 16 سبتمبر
16:04 GMT
وختم سلوتسكي قائلا: "أنا واثق من أن روسيا سترد بشكل مناسب".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية و"ريا نوفوستي" و"آر تي" و"سبوتنيك"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
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