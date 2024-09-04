https://sarabic.ae/20240904/صندوق-النقد-الدولي-يبدأ-محادثات-افتراضية-مع-روسيا-في-16-سبتمبر-1092394581.html
صندوق النقد الدولي يبدأ محادثات افتراضية مع روسيا في 16 سبتمبر
صندوق النقد الدولي يبدأ محادثات افتراضية مع روسيا في 16 سبتمبر
سبوتنيك عربي
أكدت الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في روسيا، أنيت كيوبي، أن الصندوق سيبدأ محادثات افتراضية مع السلطات الروسية في 16 أيلول/ سبتمبر قبل التوجه إلى روسيا... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T16:04+0000
2024-09-04T16:04+0000
2024-09-04T16:05+0000
روسيا
العالم
صندوق النقد الدولي
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وقالت كيوبي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إنه "في إطار من مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع روسيا، سيعقد فريق من موظفي صندوق النقد الدولي محادثات ثنائية مع السلطات الروسية. سيعقد الفريق مناقشات افتراضية اعتبارًا من 16 سبتمبر ثم سيتوجه إلى البلاد لعقد اجتماعات على المستوى الشخصي".وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن "احتياطيات روسيا المالية الضخمة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم لا يزالان يساعدان في تخفيف الصدمات"، مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى حصول ضوابط مستمرة على رأس المال مما أثر بشكل فعال على تدفقات رأس المال إلى الخارج وساعدت في الحفاظ على احتياطيات رأس المال على الرغم من العقوبات.وتابع تقرير صندوق النقد الدولي أنه فيما يتعلق بالعجز في ميزان المدفوعات، فإن بقية العالم يحتاج إلى مزيد من الضبط المالي أكثر من روسيا.
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روسيا, العالم, صندوق النقد الدولي
روسيا, العالم, صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يبدأ محادثات افتراضية مع روسيا في 16 سبتمبر
16:04 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 16:05 GMT 04.09.2024)
أكدت الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في روسيا، أنيت كيوبي، أن الصندوق سيبدأ محادثات افتراضية مع السلطات الروسية في 16 أيلول/ سبتمبر قبل التوجه إلى روسيا فعليا لعقد اجتماعات.
وقالت كيوبي، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، إنه "في إطار من مشاورات المادة الرابعة المقبلة مع روسيا، سيعقد فريق من موظفي صندوق النقد الدولي محادثات ثنائية مع السلطات الروسية. سيعقد الفريق مناقشات افتراضية اعتبارًا من 16 سبتمبر ثم سيتوجه إلى البلاد لعقد اجتماعات على المستوى الشخصي".
وأشارت إلى أنه كما هو الحال في مشاورات المادة الرابعة، فإن فريق موظفي صندوق النقد الدولي سيناقش التطورات والسياسات الاقتصادية للبلاد.
أقر صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر، يوم 23 يوليو/ تموز، بأن روسيا تمكنت من تخفيف الصدمات في الاقتصاد، وذلك بفضل احتياطياتها المالية الضخمة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم وسيطرتها على تدفقات رأس المال.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن "احتياطيات روسيا المالية الضخمة من النقد الأجنبي ونظام سعر الصرف المعوم لا يزالان يساعدان في تخفيف الصدمات"، مضيفا أن هذه الإجراءات أدت إلى حصول ضوابط مستمرة على رأس المال مما أثر بشكل فعال على تدفقات رأس المال إلى الخارج وساعدت في الحفاظ على احتياطيات رأس المال على الرغم من العقوبات.
وتابع تقرير صندوق النقد الدولي أنه فيما يتعلق بالعجز في ميزان المدفوعات، فإن بقية العالم يحتاج إلى مزيد من الضبط المالي أكثر من روسيا.