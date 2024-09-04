https://sarabic.ae/20240904/خبير-نظام-بلوك-تشين-الجدبد-للدفع-لدى-بريكس-يدق-المسمار-الأخير-في-نعش-الدولار--1092392732.html
خبير: نظام "بلوك تشين" الجدبد للدفع لدى "بريكس" يدق المسمار الأخير في نعش الدولار
خبير: نظام "بلوك تشين" الجدبد للدفع لدى "بريكس" يدق المسمار الأخير في نعش الدولار
سبوتنيك عربي
صرح رئيس قسم الوساطة في شركة "إل إم" للاستثمارات، كريستوفر دوغلاس إيمز، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، إن قرار موسكو... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T14:57+0000
2024-09-04T14:57+0000
2024-09-04T15:02+0000
اقتصاد
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عملة رقمية
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تقارير سبوتنيك
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وأضاف الخبير لـ"سبوتنيك": "أعتقد أنه تطور ضخم ومهم، لأن تقنية "بلوك تشين" هي وسيلة دفع غير قابلة للتغيير. وهذا يعني أنه لا يمكن التلاعب بها. كما أنها تزيل أي عنصر من عناصر الفساد حقًا، لأنه عندما تعتمد هذه التقنية، تكون شفافة تمامًا. وبمجرد إجرائها، لا يمكن لأحد حذفها. ولديها بصمة رقمية عبر الإنترنت يمكن لأي شخص البحث عنها، وهي شفافة تمامًا وآمنة وسريعة أيضًا".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة، من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
https://sarabic.ae/20240904/بوتين-يلتقي-بنائب-رئيس-وزراء-صربيا-على-هامش-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-1092382970.html
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اقتصاد, مجموعة بريكس, العالم, عملة رقمية, حصري, تقارير سبوتنيك
اقتصاد, مجموعة بريكس, العالم, عملة رقمية, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير: نظام "بلوك تشين" الجدبد للدفع لدى "بريكس" يدق المسمار الأخير في نعش الدولار
14:57 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 15:02 GMT 04.09.2024)
حصري
صرح رئيس قسم الوساطة في شركة "إل إم" للاستثمارات، كريستوفر دوغلاس إيمز، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، إن قرار موسكو بإنشاء نظام دفع جديد قائم على تقنية "بلوك تشين" في مجموعة البريكس هو تطور "يغير قواعد اللعبة" في العالم المتعدد الأقطاب.
وأضاف الخبير لـ"سبوتنيك": "أعتقد أنه تطور ضخم ومهم، لأن تقنية "بلوك تشين" هي وسيلة دفع غير قابلة للتغيير. وهذا يعني أنه لا يمكن التلاعب بها. كما أنها تزيل أي عنصر من عناصر الفساد حقًا، لأنه عندما تعتمد هذه التقنية، تكون شفافة تمامًا. وبمجرد إجرائها، لا يمكن لأحد حذفها. ولديها بصمة رقمية عبر الإنترنت يمكن لأي شخص البحث عنها، وهي شفافة تمامًا وآمنة وسريعة أيضًا".
وكجزء من جهود مجموعة "بريكس" للتخلص من الدولار الأمريكي كسلاح في التسويات، أشار إيمز إلى أنه "نرى عملة مدعومة بسلة من عملات دول "بريكس" المختلفة، سواء كانت الروبل الروسي، أو الرنمينبي الصيني، أو الروبية الهندية، أو الراند الجنوب أفريقي".
وأكد الخبير أن نظام الدفع في مجموعة "بريكس" سيكون المسمار الأخير في نعش اتجاه نزع الدولرة "الذي لا يمكن إيقافه"، لأن الدولار الأمريكي "لا يدعمه أي شيء"، و"لا توجد سلعة أساسية تدعمه".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة، من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول
الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.