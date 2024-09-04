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بوتين يلتقي بنائب رئيس وزراء صربيا على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع
بوتين يلتقي بنائب رئيس وزراء صربيا على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بألكسندر فولين، نائب رئيس وزراء صربيا، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي... 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T10:37+0000
2024-09-04T10:45+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
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وعقد بوتين مع ضيفه الصربي، محادثات جانبية، حيث أعرب فولين، عن أمله أن تكون زيارته إلى المنتدى ناجحة ومفيدة للبلدين، وذلك من خلال النظر بعناية وتقييم إمكانيات التعاون الواعدة مع روسيا ومنطقة الشرق الأقصى.ولفت الرئيس بوتين إلى أنه "كان هناك انخفاض طفيف في التجارة الثنائية بين روسيا وصربيا"، مؤكدا على "ضرورة فهم الأسباب"، مشددًا على ضرورة عقد لجنة حكومية مشتركة بين البلدين للنظر في العقبات والمشكلات، التي تنشأ والتي لا بد من معالجتها.وأضاف الرئيس بوتين: "هناك مجالات مثيرة للاهتمام والتعاون في مجال الصناعة والنقل والتعاون الصناعي"، موضحًا أن "روسيا تلعب دورا هاما في تزويد صربيا بموارد الطاقة، ويتم تسليمها في الوقت المحدد وبشروط جيدة للغاية".وأضاف الرئيس الروسي: "سنتحدث أيضًا عن هذا، هناك أشياء محددة تحتاج إلى حل، أعني أن اتفاقياتنا لتوريد الغاز تنتهي بالفعل، في مارس (آذار) 2025".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة، من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي

بوتين يلتقي بنائب رئيس وزراء صربيا على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع

10:37 GMT 04.09.2024 (تم التحديث: 10:45 GMT 04.09.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلتقي بنائب رئيس وزراء صربيا، الكسندر فولين، على هامش "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع
بوتين يلتقي بنائب رئيس وزراء صربيا، الكسندر فولين، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بألكسندر فولين، نائب رئيس وزراء صربيا، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا.
وعقد بوتين مع ضيفه الصربي، محادثات جانبية، حيث أعرب فولين، عن أمله أن تكون زيارته إلى المنتدى ناجحة ومفيدة للبلدين، وذلك من خلال النظر بعناية وتقييم إمكانيات التعاون الواعدة مع روسيا ومنطقة الشرق الأقصى.
ولفت الرئيس بوتين إلى أنه "كان هناك انخفاض طفيف في التجارة الثنائية بين روسيا وصربيا"، مؤكدا على "ضرورة فهم الأسباب"، مشددًا على ضرورة عقد لجنة حكومية مشتركة بين البلدين للنظر في العقبات والمشكلات، التي تنشأ والتي لا بد من معالجتها.
وأضاف الرئيس بوتين: "هناك مجالات مثيرة للاهتمام والتعاون في مجال الصناعة والنقل والتعاون الصناعي"، موضحًا أن "روسيا تلعب دورا هاما في تزويد صربيا بموارد الطاقة، ويتم تسليمها في الوقت المحدد وبشروط جيدة للغاية".
وأضاف الرئيس الروسي: "سنتحدث أيضًا عن هذا، هناك أشياء محددة تحتاج إلى حل، أعني أن اتفاقياتنا لتوريد الغاز تنتهي بالفعل، في مارس (آذار) 2025".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة، من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
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