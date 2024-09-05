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https://sarabic.ae/20240905/أستاذ-علاقات-دولية-روسيا-حاضرة-على-الساحة-العالمية-ومنطق-العقوبات-ارتد-على-أصحابه-1092434201.html
أستاذ علاقات دولية: روسيا حاضرة على الساحة العالمية ومنطق العقوبات ارتد على أصحابه
أستاذ علاقات دولية: روسيا حاضرة على الساحة العالمية ومنطق العقوبات ارتد على أصحابه
سبوتنيك عربي
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى، اليوم الخميس، أن "روسيا، من خلال عقدها المنتدى الاقتصادي في الشرق الأقصى، ووسط مواجهتها مع... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T15:27+0000
2024-09-05T15:27+0000
المنتدى الاقتصادي الشرقي
فلاديمير بوتين
حصري
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092410520_0:228:2829:1819_1920x0_80_0_0_b8730d1e21d5fcf7e5c250a57d18801f.jpg
واعتبر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "شكل الحضور في المؤتمر كان بالغ الاهمية، إذ نتحدث عن مشاركة ماليزيا والصين، مما يعكس عمق العلاقات بين موسكو وبكين، إضافة إلى الحضور الهائل للشركات العالمية العالية المستوى".وأضاف أن "اللافت في الموضوع هو أنه إلى جانب حجم الحضور الهائل وكسر منطق العقوبات، يبرز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليتحدث بوضوح أمام هذه الشركات والضيوف الكبار، ويؤكد أن استراتيجية موسكو متوجهة شرقا، وأن مفتاح الآفاق الاقتصادية الجديدة للعالم سيكون في الشرق".ومضى، لافتًا إلى أن "حديث بوتين يكمن أساسه عن شراكة استراتيجية مع الصين، بالإضافة إلى توسيع العلاقات بشكل هائل مع الهند، إلى جانب التركيز على مسألتين أساسيتين هما تركيا وإيران، فضلا عن التعاون مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحن بصدد شبكة جديدة من العلاقات تشملها التوجيهات الروسية من الرئاسة إلى كافة المعنيين بالاقتصاد، لتسهيل الاستثمارات والتمويل، بالإضافة إلى استثمارات عديدة ستنفذها روسيا في تطوير السكك الحديدية وشبكات النقل، وكذلك تطوير الحقول في هذه المنطقة". وشدد الأستاذ في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى، على أن " إعلان الرئيس الروسي أن هذه الآفاق المتجهة شرقا تبدأ من الاستراتيجية الروسية المتصاعدة والتكامل مع الصين، يمكننا أن نفهم ما يجري في الشرق، حيث يتجه الاقتصاد اليوم نحو التكتلات الكبرى والتوازن الدولي، مما يؤدي إلى كسر هيمنة القطب الواحد".وأردف معتبرا أن "هذه الاستراتيجية تبدأ مع مجموعة "بريكس"، التي تضم حاليا 10 دول، مع دخول السعودية ومصر وغيرها من الدول في المستقبل". وواصل موسى أنه "بعد مرور 15 جولة من العقوبات، فإن الاقتصاد الروسي يحتل اليوم الموقع الرابع عالميا، بحسب ما صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال طائرة الرئيس الروسي تجول العالم، وكان آخرها في منغوليا، كما أن رؤساء الدول يستمرون في زيارة موسكو، وكان آخرهم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إضافة إلى قمة "بريكس" القادمة التي ستقام برعاية بوتين وحضوره شخصيا، بمشاركة قامات دولية كبيرة و23 دولة قوية على الصعيدين الشخصي والإقليمي، وهي كلها عوامل تؤكد أن العقوبات ارتدت على أصحابها".ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة، من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
https://sarabic.ae/20240905/كلمة-الرئيس-بوتين-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-التاسع-في-فلاديفوستوك-الروسية-1092409915.html
https://sarabic.ae/20240905/تعليقا-على-كلمة-بوتين-خلال-المنتدى-الاقتصادي-خبير-لـ-سبوتنيك-المستقبل-للشرق-الأقصى-1092424529.html
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المنتدى الاقتصادي الشرقي, فلاديمير بوتين, حصري, روسيا, العالم
المنتدى الاقتصادي الشرقي, فلاديمير بوتين, حصري, روسيا, العالم

أستاذ علاقات دولية: روسيا حاضرة على الساحة العالمية ومنطق العقوبات ارتد على أصحابه

15:27 GMT 05.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع متحدثا في فلاديفوستوك
 بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع متحدثا في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع متحدثا في فلاديفوستوك
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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حصري
اعتبر أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى، اليوم الخميس، أن "روسيا، من خلال عقدها المنتدى الاقتصادي في الشرق الأقصى، ووسط مواجهتها مع الغرب، وجهت رسالة واضحة بأنها حاضرة بقوة على الساحة العالمية".
واعتبر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "شكل الحضور في المؤتمر كان بالغ الاهمية، إذ نتحدث عن مشاركة ماليزيا والصين، مما يعكس عمق العلاقات بين موسكو وبكين، إضافة إلى الحضور الهائل للشركات العالمية العالية المستوى".
وأضاف أن "اللافت في الموضوع هو أنه إلى جانب حجم الحضور الهائل وكسر منطق العقوبات، يبرز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ليتحدث بوضوح أمام هذه الشركات والضيوف الكبار، ويؤكد أن استراتيجية موسكو متوجهة شرقا، وأن مفتاح الآفاق الاقتصادية الجديدة للعالم سيكون في الشرق".

وتابع موسى: "انطلق بوتين من عدة عوامل أساسية، ليؤكد أن روسيا منذ عام 2022 تتبنى توجها اقتصاديا جديدا، يركّز على تسهيل الاستثمارات، ويشمل هذا التوجه السماح للصين وبيلاروسيا ودول مجموعة "بريكس" الأخرى بالاستثمار المباشر، لا سيّما في الشرق والجنوب الشرقي".

بوتين يشارك في الجلسة العامة لالمنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع 4 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كلمة الرئيس بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك
06:12 GMT
ومضى، لافتًا إلى أن "حديث بوتين يكمن أساسه عن شراكة استراتيجية مع الصين، بالإضافة إلى توسيع العلاقات بشكل هائل مع الهند، إلى جانب التركيز على مسألتين أساسيتين هما تركيا وإيران، فضلا عن التعاون مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحن بصدد شبكة جديدة من العلاقات تشملها التوجيهات الروسية من الرئاسة إلى كافة المعنيين بالاقتصاد، لتسهيل الاستثمارات والتمويل، بالإضافة إلى استثمارات عديدة ستنفذها روسيا في تطوير السكك الحديدية وشبكات النقل، وكذلك تطوير الحقول في هذه المنطقة".
وشدد الأستاذ في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، الدكتور محمد موسى، على أن " إعلان الرئيس الروسي أن هذه الآفاق المتجهة شرقا تبدأ من الاستراتيجية الروسية المتصاعدة والتكامل مع الصين، يمكننا أن نفهم ما يجري في الشرق، حيث يتجه الاقتصاد اليوم نحو التكتلات الكبرى والتوازن الدولي، مما يؤدي إلى كسر هيمنة القطب الواحد".
وأردف معتبرا أن "هذه الاستراتيجية تبدأ مع مجموعة "بريكس"، التي تضم حاليا 10 دول، مع دخول السعودية ومصر وغيرها من الدول في المستقبل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
تعليقا على كلمة بوتين خلال المنتدى الاقتصادي... خبير لـ "سبوتنيك": المستقبل للشرق الأقصى
12:54 GMT
وواصل موسى أنه "بعد مرور 15 جولة من العقوبات، فإن الاقتصاد الروسي يحتل اليوم الموقع الرابع عالميا، بحسب ما صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال طائرة الرئيس الروسي تجول العالم، وكان آخرها في منغوليا، كما أن رؤساء الدول يستمرون في زيارة موسكو، وكان آخرهم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إضافة إلى قمة "بريكس" القادمة التي ستقام برعاية بوتين وحضوره شخصيا، بمشاركة قامات دولية كبيرة و23 دولة قوية على الصعيدين الشخصي والإقليمي، وهي كلها عوامل تؤكد أن العقوبات ارتدت على أصحابها".
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة، من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
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