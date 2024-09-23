https://sarabic.ae/20240923/ترامب-يكشف-خطته-لانتخابات-الرئاسة-2028-حال-خسر-أمام-هاريس-1093000441.html
ترامب يكشف خطته لانتخابات الرئاسة 2028 حال خسر أمام هاريس
ترامب يكشف خطته لانتخابات الرئاسة 2028 حال خسر أمام هاريس
سبوتنيك عربي
كشف المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أمس الأحد، عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T01:11+0000
2024-09-23T01:11+0000
2024-09-23T01:11+0000
ترامب
الانتخابات الأمريكية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة:ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.في السابق، التقى المتنافسان دونالد ترامب، وكامالا هاريس، على خشبة المسرح في فيلادلفيا، كجزء من مناظرة نظمتها شبكة "إيه بي سي نيوز"، ونتيجة لتلك المواجهة، تفوقت هاريس على ترامب، في استطلاعات الرأي، ورغم ذلك، لم يعترف ترامب بالهزيمة، قائلا إن "هذه المناظرة كانت أفضل مناظراته، لكنه رفض عقد جولة جديدة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الانتخابات الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يكشف خطته لانتخابات الرئاسة 2028 حال خسر أمام هاريس
كشف المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أمس الأحد، عن خطته للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028، حال خسر أمام الديمقراطية كامالا هاريس.
سبوتنيك. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية
في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال ترامب في تصريحات صحفية، عندما سُئل عن خططه للترشح مرة أخرى إذا فشل هذه المرة:
"لا، لا أعتقد ذلك. لا أرى ذلك على الإطلاق، أعتقد، وآمل، أننا سننجح ".
ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن من السباق الانتخابي، تظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا بين الرئيس السابق ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، هاريس في ولايات عدة ستحدد على الأرجح هوية الفائز.
في السابق، التقى المتنافسان دونالد ترامب، وكامالا هاريس، على خشبة المسرح في فيلادلفيا، كجزء من مناظرة
نظمتها شبكة "إيه بي سي نيوز"، ونتيجة لتلك المواجهة، تفوقت هاريس على ترامب، في استطلاعات الرأي، ورغم ذلك، لم يعترف ترامب بالهزيمة، قائلا إن "هذه المناظرة كانت أفضل مناظراته، لكنه رفض عقد جولة جديدة".