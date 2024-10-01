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إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
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ترامب يصف الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بالحرب
ترامب يصف الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بالحرب
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بأنه حرب. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T18:35+0000
2024-10-01T18:35+0000
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إسرائيل
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وكتب ترامب عبر حاسبه على منصة "تروث سوشال" تعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل: "كان من الممكن منع هذه الحرب تماما، وما كان ينبغي لها أن تحدث أبدا".وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية.ويأتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوف يتبع ذلك رد إيراني ساحق".وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد، مضيفة نقلا عن مسؤولين قالوا: "سيكون لهجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل عواقب وخيمة بالنسبة لطهران".وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني ا
https://sarabic.ae/20241001/مشاهد-لمئات-الصواريخ-من-إيران-باتجاه-إسرائيل-فيديو-1093331145.html
https://sarabic.ae/20241001/بايدن-يأمر-الجيش-الأمريكي-بمساعدة-إسرائيل-في-دفاعها-ضد-الهجمات-الإيرانية-1093332775.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إيران, أخبار إيران

ترامب يصف الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بالحرب

18:35 GMT 01.10.2024
© AP Photo / Alex Brandonدونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024
دونالد ترامب في المناظرة ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 11 سبتمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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وصف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل بأنه حرب.
وكتب ترامب عبر حاسبه على منصة "تروث سوشال" تعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل: "كان من الممكن منع هذه الحرب تماما، وما كان ينبغي لها أن تحدث أبدا".

وأعرب ترامب عن ثقته في أن الوضع الحالي لم يكن ليحدث لو كان يرأس البيت الأبيض.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
مشاهد لمئات الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل... فيديو
17:05 GMT
وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس جو بايدن إصدار أوامره للجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية، والتي بدأتها في وقت سابق من اليوم.

ويأتي هذا فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
بايدن يأمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الإيرانية
18:05 GMT
فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوف يتبع ذلك رد إيراني ساحق".
وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد، مضيفة نقلا عن مسؤولين قالوا: "سيكون لهجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل عواقب وخيمة بالنسبة لطهران".

وقال مسؤول أمريكي ثان إن الضربة الإيرانية قد تكون كبيرة أو من المحتمل أن تكون أكبر من الضربة التي شنتها طهران بصواريخ وطائرات مسيرة في أبريل/نيسان.

وسادت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ. ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني ا
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