https://sarabic.ae/20241003/أيهما-أكثر-فتكا-صواريخ-إيران-الخارقة-أم-طائرات-إسرائيل-الحربية-1093389827.html

أيهما أكثر فتكا... صواريخ إيران الخارقة أم طائرات إسرائيل الحربية؟

أيهما أكثر فتكا... صواريخ إيران الخارقة أم طائرات إسرائيل الحربية؟

سبوتنيك عربي

تصنف القوات الجوية الإسرائيلية والإيرانية في المرتبتين الـ19 والـ22 عالميا وتمتلك كل منهما أعدادا متقاربة من الطائرات الحربية التي يقدر كل منها بنحو 600 طائرة. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

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لكن لكل دولة منهما ميزة عن الأخرى فيما يتعلق بقدراتها الهجومية، فبينما تتفوق إسرائيل في نوعية الطائرات الحربية التي تمتلك قدرات هجومية أكثر تطورا، فإن إيران تمتلك ترسانة صاروخية هجومية هائلة أصبحت تضم أسلحة خارقة لا يمكن اعتراضها.وبعد الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران على إسرائيل ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، أورد تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، معلومات عن الصواريخ الإيرانية الفتاكة في مواجهة أخطر الطائرات الحربية الإسرائيلية.أخطر الصواريخ الإيرانيةوكشف الهجوم الصاروخي الإيراني عن استخدام صواريخ فرط صوتية بقدرات خارقة مثل "فتاح - 2"، الذي تصل سرعته لـ5 أضعاف سرعة الصوت (نحو 6 آلاف كلم/ ساعة) تمكنه من الوصول إلى إسرائيل في دقائق معدودة، حسب وسائل إعلام إيرانية، أشارت إلى أن ترسانة إيران الصاروخية لا تزال لديها الكثير الذي لم يتم الكشف عنه.وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، أمس الأربعاء، إن القوات الجوية للحرس الثوري "انتقمت للعديد من جرائم الكیان الصهيوني (يقصد إسرائيل) بعمليات بطولية وشجاعة، مؤكدا نجاحها في قصف 3 قواعد جوية إسرائيلية، هي قاعدة "نيفاتيم" الخاصة بمقاتلات "إف - 35" وقاعدة "حتسريم"، إضافة إلى الرادارات الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، إضافة إلى مقرا للموساد.القوات الجوية الإسرائيليةتعتمد القوات الجوية الإسرائيلية بصورة أساسية على امتلاك أحدث الطائرات الحربية الأمريكية من الجيلين الرابع والخامس ولا تضع واشنطن قيودا على منحها أحدث طرازات الطائرات الحربية التي تطورها لتمكينها من تحقيق التفوق النوعي على جيوش المنطقة.وأورد التقرير أبرز الطائرات الحربية الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل في الوقت الحالي:وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، أنه نفذ هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان، بينما قالت إسرائيل إن الهجوم الإيراني كان فاشلا ولم يحقق أي خسائر متوعدة بالرد في المكان والزمان المناسبين.وبعد تأكيد طهران أن هجومها الصاروخي كان ناجحا بنسبة تجاوزت الـ90 في المئة وتوعد إسرائيل بالرد، ستكشف الأيام المقبلة حقيقة من يمتلك قوة الردع الفعلية في المنطقة، وهل أصبحت الغلبة للصواريخ الإيرانية الخارقة أم ستغير طائرات إسرائيل الشبحية واقع الردع الذي فرضته إيران على إسرائيل بهجومها الصاروخي الأخير.

https://sarabic.ae/20241002/أخطرها-الفرط-صوتية-صواريخ-إيران-تهز-تل-أبيب-1093356236.html

https://sarabic.ae/20211118/حوادث-إف-35-تتوالى-ماذا-تفعل-أمريكا-بحطام-مقاتلاتها-الشبحية؟-1050736619.html

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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن