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أخطرها "الفرط صوتية"... صواريخ إيران تهز تل أبيب
أخطرها "الفرط صوتية"... صواريخ إيران تهز تل أبيب
سبوتنيك عربي
تمتلك إيران أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط، وتواصل تطويرها باستمرار وتمكنت من تزويدها بصواريخ فرط صوتية، لتصبح ضمن عدد قليل من الدول التي تمتلك هذه... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
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وخلال هجومها على إسرائيل، الليلة الماضية، استخدمت إيران صواريخ فرط صوتية لأول مرة وتم رصد سقوطها على تل أبيب في العديد من مقاطع الفيديو، التي أثارت ذعرا واسعا في إسرائيل.ورغم تأكيد إيران أن 90 في المئة من صواريخها وصلت إلى أهدافها بنجاح، تقول إسرائيل إن الهجوم الإيراني كان فاشلا، متوعدة بالرد عليه.لكن طهران أكدت أنها لم تستخدم سوى جزء من ترسانتها الصاروخية وتوعدت مجددا برد مزلزل إذا أقدمت إسرائيل على مهاجمتها، وقالت إن هجوم الليلة الماضية، استهدف 3 قواعد جوية تشمل قاعدة مقاتلات "إف - 35" الشبحية وقاعدة الرادارات الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي لم تتمكن من اعتراض صواريخها.ويسلط ذلك الضوء على جانبا من القدرات المعروفة عن الترسانة الصاروخية الإيرانية:وإضافة إلى الطرازات السابقة، التي يرصدها تقرير موقع "ميسيل ثريت" المتخصص في رصد القدرات الصاروخية للجيوش، فإن هناك أنواعا أخرى من الصواريخ التي لم يتم سردها، وهي تمثل أنواعا جديدة أو نسخ مطورة من الصواريخ الموجودة في الخدمة فعليا.تقنية خارقة وسلاح ردع لا مثيل لهأصبح تطوير الصواريخ الفرط صوتية جزءا من استراتيجية الردع للدول التي تمكنت من الحصول عليها، لكن هذه التكنولوجيا التي تمكن الصاروخ من نظريا من الانطلاق بسرعة تصل إلى 20 ضعف سرعة الصوت تواجه تحديات كبيرة أبرزها قدرة الدولة على تصنيع هيكل صاروخ يستطيع تحمل القدر الهائل من الحرارة التي تنتج عن الاحتكاك والسرعة الخارقة، وهي مستويات تزداد عندما يحلق الصاروخ على ارتفاعات منخفضة للإفلات من أنظمة الدفاع الجوي المعادية.ويعكس تمكن إيران من استخدام هذه الصواريخ بنجاح لقصف أهداف في إسرائيل على بعد نحو ألفي كيلومترا، أنها أصبحت تمتلك قدرات متطورة في هذا المجال، ما يعني قدراتها على مواصلة تطوير صواريخ يمكنها الوصول إلى إسرائيل في وقت أقل ربما لا يتجاوز 10 دقائق خاصة إذا استخدمت أنواع تصل سرعتها إلى أكثر من 10 أضعاف سرعة الصوت.قصف إسرائيلوقال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية للحرس الثوري "انتقمت للعديد من جرائم الكیان الصهيوني (يقصد إسرائيل) بعمليات بطولية وشجاعة، مؤكدا نجاحها في قصف 3 قواعد جوية إسرائيلية، هي قاعدة "نيفاتيم" الخاصة بمقاتلات "إف - 35" وقاعدة "حتسريم"، إضافة إلى الرادارات الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، إضافة إلى مقر للموساد.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، أنه نفذ هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
https://sarabic.ae/20241002/رئيس-الأركان-الإيراني-يؤكد-قصف-3-قواعد-جوية-إسرائيلية-1093342748.html
https://sarabic.ae/20241002/وزير-الدفاع-الإيراني-لم-نستخدم-سوى-جزء-من-قدراتنا-الصاروخية-في-قصف-إسرائيل-1093344080.html
https://sarabic.ae/20180813/صاروخ-إيراني-1034571440.html
https://sarabic.ae/20241001/نتنياهو-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-تم-إحباطه-وطهران-ارتكبت-خطأ-كبيرا-وستدفع-ثمنه-1093338106.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

أخطرها "الفرط صوتية"... صواريخ إيران تهز تل أبيب

12:05 GMT 02.10.2024
© Sputnikصواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
تمتلك إيران أضخم ترسانة صاروخية في الشرق الأوسط، وتواصل تطويرها باستمرار وتمكنت من تزويدها بصواريخ فرط صوتية، لتصبح ضمن عدد قليل من الدول التي تمتلك هذه القدرات الخارقة.
وخلال هجومها على إسرائيل، الليلة الماضية، استخدمت إيران صواريخ فرط صوتية لأول مرة وتم رصد سقوطها على تل أبيب في العديد من مقاطع الفيديو، التي أثارت ذعرا واسعا في إسرائيل.
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
رئيس الأركان الإيراني يؤكد قصف 3 قواعد جوية إسرائيلية
06:00 GMT
ورغم تأكيد إيران أن 90 في المئة من صواريخها وصلت إلى أهدافها بنجاح، تقول إسرائيل إن الهجوم الإيراني كان فاشلا، متوعدة بالرد عليه.
لكن طهران أكدت أنها لم تستخدم سوى جزء من ترسانتها الصاروخية وتوعدت مجددا برد مزلزل إذا أقدمت إسرائيل على مهاجمتها، وقالت إن هجوم الليلة الماضية، استهدف 3 قواعد جوية تشمل قاعدة مقاتلات "إف - 35" الشبحية وقاعدة الرادارات الخاصة بأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي لم تتمكن من اعتراض صواريخها.
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
وزير الدفاع الإيراني: لم نستخدم سوى جزء من قدراتنا الصاروخية في قصف إسرائيل
06:51 GMT

ويسلط ذلك الضوء على جانبا من القدرات المعروفة عن الترسانة الصاروخية الإيرانية:

"عماد": صاروخ باليستي مداه 1700 كيلومتر في مرحلة التطوير.
"قادر - 1": صاروخ باليستي مداه 1950 كيلومترا في مرحلة التطوير.
"فتاح - 110": صاروخ باليستي مداه بين 200 إلى 300 كيلومتر.
"فتاح - 313": صاروخ باليستي مداه 500 كيلومتر.
"خرمشهر": صاروخ باليستي مداه ألفي كيلومتر في مرحلة التطوير.
"قيام - 1": صاروخ باليستي مداه بين 700 إلى 800 كيلومتر.
"رعد": صاروخ مجنح مضاد للسفن مداه 350 كيلومترا.
"سفير": صاروخ مخصص لإطلاق الأقمار الصناعية يمكنه الوصول لارتفاع 350 كيلومترا.
"سجيل": صاروخ باليستي مداه ألفي كيلومترا.
"شهاب - 1": صاروخ باليستي مداه بين 285 إلى 300 كيلومتر.
"شهاب - 2": صاروخ باليستي مداه 500 كيلومتر.
"شهاب - 3": صاروخ باليستي مداه 1300 كيلومتر.
"سيمرغ": صاروخ مخصص لإطلاق الأقمار الصناعية يمكنه الوصول لارتفاع 500 كيلومتر.
"سومار": صاروخ مجنح مداه يتراوح بين ألفين و3 آلاف كيلومتر.
"توندر - 69": صاروخ باليستي مداه 150 كيلومتر.
"يا - علي": صاروخ مجنح مداه 700 كيلومتر.
"ذو الفقار": صاروخ باليستي مداه 700 كيلومتر.
وإضافة إلى الطرازات السابقة، التي يرصدها تقرير موقع "ميسيل ثريت" المتخصص في رصد القدرات الصاروخية للجيوش، فإن هناك أنواعا أخرى من الصواريخ التي لم يتم سردها، وهي تمثل أنواعا جديدة أو نسخ مطورة من الصواريخ الموجودة في الخدمة فعليا.
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2018
إزاحة الستار عن صاروخ إيراني ذكي له "قدرات خاصة"
13 أغسطس 2018, 10:13 GMT

تقنية خارقة وسلاح ردع لا مثيل له

أصبح تطوير الصواريخ الفرط صوتية جزءا من استراتيجية الردع للدول التي تمكنت من الحصول عليها، لكن هذه التكنولوجيا التي تمكن الصاروخ من نظريا من الانطلاق بسرعة تصل إلى 20 ضعف سرعة الصوت تواجه تحديات كبيرة أبرزها قدرة الدولة على تصنيع هيكل صاروخ يستطيع تحمل القدر الهائل من الحرارة التي تنتج عن الاحتكاك والسرعة الخارقة، وهي مستويات تزداد عندما يحلق الصاروخ على ارتفاعات منخفضة للإفلات من أنظمة الدفاع الجوي المعادية.
ويعكس تمكن إيران من استخدام هذه الصواريخ بنجاح لقصف أهداف في إسرائيل على بعد نحو ألفي كيلومترا، أنها أصبحت تمتلك قدرات متطورة في هذا المجال، ما يعني قدراتها على مواصلة تطوير صواريخ يمكنها الوصول إلى إسرائيل في وقت أقل ربما لا يتجاوز 10 دقائق خاصة إذا استخدمت أنواع تصل سرعتها إلى أكثر من 10 أضعاف سرعة الصوت.
© AP Photoآثار قصف الصواريخ الإيرانية في تل أبيب
آثار قصف الصواريخ الإيرانية في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
آثار قصف الصواريخ الإيرانية في تل أبيب
© AP Photo

قصف إسرائيل

وقال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن القوات الجوية للحرس الثوري "انتقمت للعديد من جرائم الكیان الصهيوني (يقصد إسرائيل) بعمليات بطولية وشجاعة، مؤكدا نجاحها في قصف 3 قواعد جوية إسرائيلية، هي قاعدة "نيفاتيم" الخاصة بمقاتلات "إف - 35" وقاعدة "حتسريم"، إضافة إلى الرادارات الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة، إضافة إلى مقر للموساد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
نتنياهو: الهجوم الصاروخي الإيراني تم إحباطه وطهران ارتكبت خطأ كبيرا ستدفع ثمنه
أمس, 21:26 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، أنه نفذ هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
© Sputnikقدرات صاروخ "قدر - 1"
قدرات صاروخ قدر - 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
قدرات صاروخ "قدر - 1"
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