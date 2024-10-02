https://sarabic.ae/20241002/وزير-الدفاع-الإيراني-لم-نستخدم-سوى-جزء-من-قدراتنا-الصاروخية-في-قصف-إسرائيل-1093344080.html

وزير الدفاع الإيراني: لم نستخدم سوى جزء من قدراتنا الصاروخية في قصف إسرائيل

وزير الدفاع الإيراني: لم نستخدم سوى جزء من قدراتنا الصاروخية في قصف إسرائيل

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد طيار عزيز نصير زادة، إن عمليات القصف التي استهدفت إسرائيل الليلة الماضية، كانت ذكية وجرى التخطيط لها بدقة، مؤكدا أنها نجحت في... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T06:51+0000

2024-10-02T06:51+0000

2024-10-02T06:51+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الانتخابات الرئاسية في إيران

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101779/60/1017796022_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b0ed26145508122c500e3f3e998640cb.jpg

جاء ذلك في تعليق زادة، اليوم الأربعاء، على القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيده أنه تم استخدام مجموعة من منتجات إيران الصاروخية.وتابع: "تم تصميم العملية بما يتناسب مع المنظومات الدفاعية للكيان الصهيوني".وحذر زادة من أي محاولة إسرائيلية للرد، مؤكدا أن مثل هذا الأمر ستقابله طهران بإجراءات شديدة تشمل استخدام أنواع أكثر تطورا من الصواريخ.وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري إن القوات الجوية للحرس الثوري "انتقمت للعديد من جرائم الکیان الصهيوني(يقصد إسرائيل) بعمليات بطولية وشجاعة"، مؤكدا أنها استهدفت 3 قواعد جوية إسرائيلية شملت قاعدة "نيفاتيم" الخاصة بمقاتلات "إف - 35" وقاعدة "حتسريم"، إضافة إلى قاعدة الرادارات الاستراتيجية في المنطقة المحيطة بقطاع غزة.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الثلاثاء، أنه نفذ هجومًا ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".

https://sarabic.ae/20241002/إيران-توجه-رسالة-تحذيرية-إلى-أمريكا-عقب-هجومها-الصاروخي-على-إسرائيل-1093341964.html

https://sarabic.ae/20241002/رئيس-الأركان-الإيراني-يؤكد-قصف-3-قواعد-جوية-إسرائيلية-1093342748.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الانتخابات الرئاسية في إيران, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل