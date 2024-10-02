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إيران توجه رسالة تحذيرية إلى أمريكا عقب هجومها الصاروخي على إسرائيل
إيران توجه رسالة تحذيرية إلى أمريكا عقب هجومها الصاروخي على إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن إيران طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الهحوم الصاروخي على إسرائيل، عبر سويسرا راعية المصالح... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T05:28+0000
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وقال عراقجي، في تصرييحات صحفية، إن "طهران أبلغت واشنطن أن الهجوم على إسرائيل حق دفاعي وأنها لا تنوي مواصلة العمليات"، مؤكدا استعداد القوات المسلحة الإيرانية لأي إجراءات محتملة من إسرائيل.ونفى "تبادل أي رسائل مع واشنطن قبل الهجوم على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "تحرك إيران انتهى ما لم تقرر إسرائيل استدعاء مزيد من الرد".وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل يخدم الاستقرار في المنطقة ويعيد إليها الردع الجيوسياسي"، متوقعا عودة تدريجية لنوع من الاستقرار إلى المنطقة في الأيام المقبلة.وحذر عراقجي، من أن أي عمل جديد من قبل إسرائيل أو من داعميها سيواجه برد أكثر شدة من الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".وكانت "حماس" قد أعلنت، في 31 تموز/يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241001/نتنياهو-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-تم-إحباطه-وطهران-ارتكبت-خطأ-كبيرا-وستدفع-ثمنه-1093338106.html
https://sarabic.ae/20241001/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-استخباراتية-ومقر-الموساد-في-تل-أبيب-بصواريخ-فادي-4-1093304699.html
https://sarabic.ae/20241001/إيران-استهدفنا-قاعدة-إسرائيلية-تضم-طائرات-استخدمت-لاغتيال-نصر-الله-1093337042.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس, أخبار حزب الله
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس, أخبار حزب الله

إيران توجه رسالة تحذيرية إلى أمريكا عقب هجومها الصاروخي على إسرائيل

05:28 GMT 02.10.2024
© AP Photo / Majdi Mohammedهحوم صاروخي من الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل
هحوم صاروخي من الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
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كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن إيران طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الهحوم الصاروخي على إسرائيل، عبر سويسرا راعية المصالح الأمريكية، بعدم التدخل.
وقال عراقجي، في تصرييحات صحفية، إن "طهران أبلغت واشنطن أن الهجوم على إسرائيل حق دفاعي وأنها لا تنوي مواصلة العمليات"، مؤكدا استعداد القوات المسلحة الإيرانية لأي إجراءات محتملة من إسرائيل.
ونفى "تبادل أي رسائل مع واشنطن قبل الهجوم على إسرائيل"، مشيرا إلى أن "تحرك إيران انتهى ما لم تقرر إسرائيل استدعاء مزيد من الرد".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
نتنياهو: الهجوم الصاروخي الإيراني تم إحباطه وطهران ارتكبت خطأ كبيرا ستدفع ثمنه
أمس, 21:26 GMT
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن "الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل يخدم الاستقرار في المنطقة ويعيد إليها الردع الجيوسياسي"، متوقعا عودة تدريجية لنوع من الاستقرار إلى المنطقة في الأيام المقبلة.
وحذر عراقجي، من أن أي عمل جديد من قبل إسرائيل أو من داعميها سيواجه برد أكثر شدة من الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
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أمس, 09:18 GMT
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
بدوره، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بعد إجراء تقييم للوضع عقب الهجوم الإيراني: "أثبتنا قدرتنا على منع العدو من تحقيق أي إنجاز، من خلال الدمج بين سلوك المواطنين المثالي ومنظومة دفاع جوي قوية جدًا. سنختار متى سنجبي الثمن، وسنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".
وكانت "حماس" قد أعلنت، في 31 تموز/يوليو الماضي، مقتل رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، جراء قصف إسرائيلي لمقر إقامته في طهران، غداة حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
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أمس, 20:41 GMT
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح أمس الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
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